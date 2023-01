Heidelberg – 2023: Was die Stadt alles für ihre Bürger plant

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) –

In den Jahren 2020 und 2021 stand ein Ausblick auf das Folgejahr in vielen Punkten unter dem

Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie es zulassen möge. Auf 2023 lässt sich nun wieder mit

etwas mehr Planungssicherheit schauen – die Pandemie scheint beherrschbar, aber viele andere

Krisen in der Welt sind an ihre Stelle getreten und auch in Heidelberg zu spüren. Der Blick voraus

gibt aber auch viel Anlass zur Vorfreude: Direkt am 15. Januar lädt die Stadt zur

Jahresauftaktveranstaltung und stellt dabei die Vereine Heidelbergs in den Mittelpunkt. Zwei der

großen Kulturfestivals werden 2023 mit kreativen Impulsen ihres neuen beziehungsweise

erweiterten Spitzenpersonals glänzen: Jagoda Marinic bei den Literaturtagen und Igor Levit beim

Heidelberger Frühling. Und am Europaplatz (Bahnstadt) wird im Herbst das neue

Konferenzzentrum fertiggestellt und zu großen Teilen auch das neue Stadtentree.

„Die Klimaerwärmung ist durch den extrem trockenen Sommer allen klar vor Augen geführt

worden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine Energiekrise mit einer rasanten

Inflation zur Folge, die Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen viel abverlangt. Aber

Heidelberg hat bewiesen: Wir sind krisenfest und werden das auch bleiben. Wichtigste

Grundlage hierfür ist unser soziales Miteinander. Heidelberg zeichnet sich durch eine tolerante,

hilfsbereite und engagierte Stadtgesellschaft aus. Der kreative Geist und die Innovationskraft,

die in dieser Gesellschaft wurzeln, finden Lösungen für die Probleme unserer Zeit in unserer

Stadt“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Bürgerservice, Verwaltung und Stadtpolitik

Jahresauftaktveranstaltung: Die Stadt Heidelberg lädt am Sonntag, 15. Januar 2023, zwischen

11.30 und 16 Uhr zur Jahresauftaktveranstaltung am und im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5,

im Stadtteil Kirchheim ein. Die Veranstaltung findet im Wechsel mit dem großen Bürgerfest alle

zwei Jahre statt. In diesem Jahr sollen dabei unter dem Motto „Vereine – Herzstück der

Stadtgesellschaft“ die Heidelberger Vereine im Mittelpunkt stehen. Diesen unverzichtbaren

Säulen der Stadtgesellschaft wird bei der Jahresauftaktveranstaltung eine Plattform geboten.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Doppelhaushalt 2023/24: Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023/24 der

Stadtverwaltung in den Gemeinderat ist am 23. März 2023 durch Oberbürgermeister Prof. Dr.

Eckart Würzner geplant. Im Anschluss erfolgt die Beratung im Gemeinderat mit Einbringung von

Änderungsanträgen durch die Stadträtinnen und Stadträte am 11. Mai 2023. Die Verabschiedung

des Haushalts durch den Gemeinderat ist am 29. Juni 2023 vorgesehen. Insofern stehen auch

viele Projekte, über die bereits in den ersten Monaten des Jahres entschieden wird, unter dem

Vorbehalt einer entsprechenden Haushaltsgenehmigung.

Digitales Bürgerportal: Die digitale Zukunft der Stadt Heidelberg sinnvoll, bürgernah und

dienstleistungsorientiert gestalten: Dieses Ziel verfolgen alle Digitalprojekte der Stadt. Vom

virtuellen Bürgeramt über die KI-Bürgerassistenz Lumi, die vielseitige „MeinHeidelberg“-App, bis

zur elektronischen Bauakte oder den Klimakompass steht den Bürgerinnen und Bürgern ein

wachsendes Portfolio an Angeboten zur Verfügung. Anfang 2023 sollen viele der digitalen

Angebote der Stadt Heidelberg nun in einem Bürgerportal gebündelt werden. Das vereinfacht

nicht nur den Zugang zu Dienstleistungen und Informationen, sondern erlaubt es der Stadt

auch, nützliche Daten offen zur Verfügung zu stellen – etwa zu Klima und Wetter oder zu

Parkraum und Verkehrsaufkommen.

Klima- und Umweltschutz

Klimaschutz: Die Stadt Heidelberg setzt sich weiterhin für die Klimaneutralität 2040 ein.

Schwerpunkte beim Klimaschutz sind 2023 unter anderem die kommunale Wärmeplanung. So

wird die Fernwärme im Stadtgebiet ausgebaut und es werden Standorte für eine

Flusswärmepumpe sowie Geothermie in der Metropolregion festgelegt. Ein Musterprojekt der

Energiewende wird der Energiespeicher der Stadtwerke, der voraussichtlich im Sommer 2023

eröffnet. Enormes Potenzial hat Heidelberg auch bei der Solarenergie. Das Förderprogramm für

Balkon-Solarmodule läuft 2023 weiter. Seit September 2022 hat die Stadt bereits über 870

Anträge dazu erhalten. Zudem realisiert die Stadt im Rahmen der Kampagne „Höfe pro Solar“

den Ausbau von Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Hallen und Dächern. Auch auf

kommunalen Gebäuden und Parkplätzen sollen PV-Anlagen installiert werden. 2023 steht zudem

eine Steigerung der Sanierungsrate auf der Agenda. Die Stadt wirbt intensiv für ihre

Förderprogramme zum nachhaltigen Bauen, bietet Energieberatung in den einzelnen Stadtteilen

an und startet eine Sanierungskampagne.

Klimawandelanpassung: Das Umweltamt arbeitet weiter an der Umsetzung des

Hitzeaktionsplanes. So werden unter anderem Flächen in hitzebelasteten Stadtteilen entsiegelt

und nachbepflanzt und der Hitzeschutz durch Beschattung verbessert. Die genauen Orte hierfür

werden noch festgelegt. Im ersten Quartal 2023 wird ein Prototyp der „Kühlen Karte“ erstellt –

sie zeigt Orte an, bei denen es sich an heißen Tagen besser aushalten lässt.

Natur- und Umweltschutz: Zum Erhalt der biologischen Vielfalt setzt das Umweltamt weitere

Maßnahmen aus der Biodiversitätsstrategie um. Zum Schutz der Amphibien wird im

Emmertsgrund eine Amphibienleiteinrichtung angebracht sowie ein Schutzzaun an der

Boschwiese. Zum Erhalt der Artenvielfalt bringt das Umweltamt weitere Nistkästen für Vögel an.

2023 geht das Programm „Nachhaltiges Wirtschaften“ und die Umweltbildungsplattform

„Natürlich Heidelberg“ in eine weitere Runde.

Saubere und nachhaltige Stadt: Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg informiert

mit der Kampagne „#Wir für Bio – Kein Plastik in die Biotonne“ darüber, was in die Bioabfalltonne

darf und was nicht. Heidelberg wird sich zudem mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie dem

jährlichen Frühjahrsputz, auffallenden Party-Müllbehältern an vielbesuchten Stellen und der

Teilnahme an den bundesweiten Kampagnen „Dein Müll“ und „Saubere Stadt“ beteiligen. Neu ist

zudem, dass es in der Stadt eigene Papierkörbe für Pizzakartons geben soll.

Mehrwegbehälter für „Essen to go“: Betriebe, die Speisen und Getränke „to go“ verkaufen,

müssen ab 1. Januar 2023 neben Einweg- auch Mehrwegbehälter anbieten. Die Stadt unterstützt

die Heidelberger Unternehmen bei der Umstellung. Gemeinsam informieren das Amt für

Wirtschaftsförderung und Wissenschaft und die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg

die betroffenen Betriebe über geeignete Alternativen. Das Ziel ist es, in Heidelberg

Mehrwegsysteme breit einzuführen. Gleichzeitig soll die Bevölkerung durch die Kampagne

„#Issbesser“ motiviert werden, verstärkt Mehrwegangebote zu nutzen und danach zu fragen.

Wasserstoffauto bei der Müllabfuhr: Heidelberg bekommt ein Abfallsammelfahrzeug mit

Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb. Es wird im Jahr 2023 im praktischen Betrieb getestet.

Hintergrund ist, dass die EU Mindestquoten für die öffentliche Beschaffung von emissionsfreien

beziehungsweise emissionsarmen Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen vorschreibt.

Mobilität, Radverkehr und ÖPNV

Bezuschusste Jahrestickets: Seit September treffen die von der Stadt Heidelberg

bezuschussten Jahrestickets des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN), die über die Rhein-

Neckar-Verkehr GmbH (rnv) vertrieben werden, auf eine hohe Nachfrage. Die Stadt hat die

Maßnahme initiiert und zahlt für bestimmte Bevölkerungsgruppen Zuschüsse. Seit Verkaufsstart

sind bereits rund 18.300 Abos verkauft worden – davon sind knapp 7.000 VRN-Tickets neue

Abonnements. Das entspricht einer Steigerung bei der rnv von rund 60 Prozent (Stand 1.

Dezember 2022). Der Steigerungseffekt wird zwar beeinflusst von verschiedenen Faktoren,

deren Umfang schwierig zu beziffern ist – dazu gehören Wanderungsbewegungen zwischen

einzelnen Tarifangeboten und Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen, Corona-Effekte oder

das Auslaufen des 9-Euro-Tickets im August 2022. Dennoch lässt sich festhalten: Ein besonders

günstiger Preis kann zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn motivieren. Die bezuschussten

Tickets gelten für Heidelberger Kinder, Jugendliche sowie Schülerinnen und Schüler unter 21

Jahren mit Erstwohnsitz in Heidelberg, Inhaber des HD Pass und HD Pass+ und Seniorinnen und

Senioren. Das neue Angebot erreicht somit viele Menschen, für die Mobilität einfach eine Frage

des Geldes ist. Die Zuschusstickets sind daher nicht nur gut für das Klima, sondern auch eine

soziale Entlastung für viele Menschen. Das Angebot gilt bis vorerst 31. August 2023.

Neue Angebote im ÖPNV 2023: Im Frühjahr 2023 wird innerhalb des Verkehrsverbunds Rhein-

Neckar (VRN) das Jugendticket des Landes Baden-Württemberg eingeführt. Heidelberg beteiligt

sich an der Finanzierung des landesweiten Angebots. Außerdem will die Bundesregierung im

Jahr 2023 schnellstmöglich das Deutschlandticket einführen – zu einem Preis von 49 Euro pro

Monat im monatlich kündbaren Abonnement.

Radweg auf der B 37: Auf 3,6 Kilometern können Radfahrende seit Mai 2021 auf einem

provisorischen Radweg entlang der B 37 zwischen Schlierbach und Neckargemünd geschützt in

beide Richtungen radeln. Eine Spur für den Autoverkehr ist dadurch entfallen. Im Mai 2023 endet

der Verkehrsversuch. Nach aktuellem Stand der Evaluation war der Versuch erfolgreich – und

daher soll die Radspur verstetigt werden. Zuvor müssen der Bund und der Heidelberger

Gemeinderat ihre Zustimmung geben.

Fahrradstraßen: Die Steubenstraße (Handschuhsheim) sowie Schützenstraße (Pfaffengrund)

sollen im Jahr 2023 Fahrradstraßen werden. Zudem wird die Umsetzbarkeit anderer

Fahrradstraßen wie zum Beispiel in der Vangerowstraße geprüft.

Parken in Heidelberg: Die Gehwege in Heidelberg sind oft ordnungswidrig zugeparkt. Dagegen

will die Stadt mit dem Projekt „Freie Gehwege“ vorgehen. Im zweiten Quartal 2023 will die Stadt

in den ersten Straßen durchgreifen – insbesondere entlang der Schulwege zum Schutz von

Kindern. Die Reihenfolge der Straßen, auf die die Stadt ein strenges Auge haben wird, ergibt sich

aus einer Analyse der von Gehwegparken betroffenen Straßen. Informationen zu den

betroffenen Straßen und die Detailmaßnahmen stellt die Stadtverwaltung ab Februar 2023 in

den entsprechenden Bezirksbeiräten vor. Wegen der verkehrs- und klimapolitischen Ziele

Heidelbergs soll zudem ab 2023 ein gesamtstädtisches Parkraumkonzept erstellt werden. Es soll

die bestehenden Parkregelungen vereinheitlichen und Prüfkriterien festlegen, ob die

Parkraumbewirtschaftung auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden kann.

Lebendige verkehrsberuhigte Bereiche: Die verkehrsberuhigten Bereiche in Heidelberg sollen

lebendiger und sicherer werden. Zu Fuß Gehende, insbesondere Kinder, sollen sich in diesen

Abschnitten sicherer fühlen. Wichtige Impulse hat die Stadt im Herbst 2021 durch die Beteiligung

von Anwohnenden sowie eine kurze Online-Umfrage erhalten. Die Blumenstraße und weitere

Straßen rund um die Landhausschule (Weststadt) haben im Juli 2022 den Anfang gemacht. Hier

gibt es nun Pflanzkübel, Parklets, Kreativbereiche, eine Service-Station für Fahrräder, eine

Mobilitätsstation und viele weitere Elemente. Im Jahr 2023 sollen nun weitere fünf

Projektbereiche folgen: „Am Waldrand“ (Boxberg), Achim-von-Arnim-Straße (Rohrbach),

Maaßstraße (Wieblingen), „Obere Rödt“ (Pfaffengrund) und die Kleingemünder Straße

(Ziegelhausen). Eine Evaluation wird den Gremien Anfang 2023 vorgestellt.

Kita, Schule und Bildung

Bewerbung „Bildungskommune“: Heidelberg will sich 2023 um die Teilnahme am

Förderprogramm „Bildungskommune“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

bewerben. Dadurch könnte die Stadt personelle Ressourcen erweitern und ein datenbasiertes

kommunales Bildungsmanagement ausbauen. Davon profitieren würden Verwaltung, Schulen

und ganz besonders auch die Bürgerinnen und Bürger von analogen und digitalen

Bildungsangeboten, die zu ihrer Lebenssituation passen.

Ausbau Schulsozialarbeit: Die Stadt Heidelberg möchte die Schulsozialarbeit weiter ausbauen.

Seit 20 Jahren setzt Heidelberg erfolgreich auf das Instrument der präventiven Jugendhilfe und

ist damit Vorbild für viele andere Kommunen geworden. Seit der Corona-Pandemie ist das

sozialpädagogische Angebot stärker denn je gefordert. Zielgruppe sind alle Heidelberger

Schülerinnen und Schüler. Schon jetzt investiert die Stadt jährlich zwei Millionen Euro in das

Angebot. Eine Aufstockung an den Schulen soll mit knapp einer halben Million Euro jährlich

zusätzlich finanziert werden. Der Gemeinderat stimmt darüber im Doppelhaushalt ab.

Kitaneubau und -sanierung: Die Kita Furtwängler Straße wird um einen Anbau in

Modulbauweise erweitert, der im Frühjahr 2023 bezogen werden kann. Danach schließen sich

noch weitere Sanierungsarbeiten am und im Bestandsgebäude an, die bis zum Sommer 2023

abgeschlossen sein sollen. Auch für die Stadtteile Kirchheim (Stettiner Straße und Hardtstraße),

Boxberg (Waldparksiedlung) und Emmertsgrund (Otto-Hahn-Straße) ist der Bau

beziehungsweise die Einrichtung weiterer Kitas geplant. Konkrete Eröffnungsdaten stehen dafür

noch nicht fest. Eine städtische “Task Force Kita“ arbeitet an weiteren Ausbauplänen. Der

Gemeinderat wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 entscheiden, welche davon in

2023 und den folgenden Jahren umgesetzt werden sollen.

Schulsanierung und -digitalisierung

 Schulcampus Mitte: Auf dem bestehenden Schulgelände zwischen Römerstraße und

Rohrbacher Straße, auf dem sich derzeit die Willy-Hellpach-Schule, die Pestalozzischule, die

ehemalige Julius-Springer-Schule sowie in direkter Nachbarschaft das Helmholtz-Gymnasium

und die ehemalige Hotelfachschule befinden, soll in den nächsten Jahren ein

zukunftsweisender Bildungscampus mit Vorbildcharakter für ganz Baden-Württemberg

entstehen. Im Zuge des Gesamtprojekts soll unter anderem die Willy-Hellpach-Schule neu

gebaut werden, Vorgesehen ist dort auch eine neue Kindertagesstätte, Wohnungen und ein

Campushaus als zentrales Bindeglied. Der Abschluss des Realisierungswettbewerbs für den

Schulcampus Mitte ist für den Sommer 2023 geplant.

 Große Schulsanierungsmaßnahmen finden 2023 an der Carl-Bosch-Schule, der Wilckens-

und der Marie-Marcks-Schule statt. Am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Altstadt) werden 2023

in großem Umfang die Fenster im unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäude aus dem

Jahr 1894 ausgetauscht. Die durch einen Brand zerstörte Sporthalle der Geschwister-Scholl-

Schule in Kirchheim wird durch einen Neubau ersetzt.

 Digitalisierung: Als eine der großen Baumaßnahmen des Digital-Paktes wird im Frühjahr

2023 die Digitalisierung des Helmholtz-Gymnasiums in der Südstadt zum Abschluss kommen.

Auch die Mönchhof-Grundschule und die Johannes-Kepler-Realschule in Neuenheim sollen

2023 komplett neu digitalisiert sein. Später im Jahr beginnen noch in der Friedrich-Ebert-

Schule in der Altstadt sowie in der Theodor-Heuss-Realschule Digitalisierungsarbeiten.

Außerdem sollen im Zuge großer Sanierungsmaßnahmen auch die Wilckensschule und die

Marie-Marcks-Schule in Bergheim digitalisiert werden.

Jugend

Junge Feierkultur: In Heidelberg soll es 2023 mehr junge Feierkultur geben: Ein Budget in Höhe

von 300.000 Euro hat der Gemeinderat dafür zur Verfügung gestellt und der Jugendgemeinderat

ein Förderkonzept dazu verbschiedet. Damit soll jungen Menschen in Heidelberg ermöglicht

werden, nach ihren eigenen Vorstellungen junge Kultur zu leben und zu feiern. Förderanträge

können online auf der Webseite der Nachtbürgermeister unter www.hdn8.de gestellt werden.

Azubi-Netzwerk: 2023 fällt der Startschuss für ein Azubi-Netzwerk in Heidelberg: Auszubildende

sollen unterstützt durch die Stadt stärker als Gruppe gefördert werden und über das Netzwerk

spezielle Angebote, wie Fortbildungen, Fachseminare, Sportkurse oder ein kulturelles Programm

in Anspruch nehmen können.

Jugendgemeinderatswahl: 2023 wird im Dezember wieder ein neuer Jugendgemeinderat

gewählt. Möglicherweise findet dann die Wahl erstmals auch online statt. Das Kinder- und

Jugendamt ist dazu im Gespräch mit Jugendlichen des amtierenden Jugendgemeinderats.

Soziales und Senioren

Wohngeldreform und Bürgergeld: Wie für alle bundesdeutschen Kommunen wird auch für

Heidelberg 2023 die Umsetzung neuer bundesgesetzlicher Regelungen eine große Aufgabe. Hier

sind an erster Stelle die Wohngeldreform zu nennen, mit der es ab Jahresbeginn mehr Wohngeld

für mehr Menschen gibt sowie das neue Bürgergeld, das ab 1. Januar das Arbeitslosengeld II

(Hartz IV) ablöst.

Teilhabe bei Demenz: Im Bereich der Seniorenarbeit will die Stadt 2023 unter anderem das

Angebot für demenziell Erkrankte und deren Angehörige ausbauen. Die lokale Allianz für

Menschen mit Demenz unter Federführung der Akademie für Ältere erprobt dazu verschiedene

Teilhabeangebote. Im Fokus ist dabei die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe, um die

Lebensqualität von Angehörigen und Betroffenen zu erhöhen.

Menschen mit Behinderungen: Das Thema Barrierefreiheit steht auch 2023 auf der

Prioritätenliste der städtischen Behindertenbeauftragten Christina Reiß. Beim Europäischen

Protesttag der Menschen mit Behinderungen ist eine Aktion zu barrierefreiem ÖPNV am

Bismarckplatz geplant. Eine Kampagne soll 2023 auf die Nutzung von Piktogrammen rund um

verschiedene Aspekte der Barrierefreiheit aufmerksam machen. Auf die besondere Problematik

des Gehwegparkens für Menschen mit Behinderungen weist ein Kurzfilm hin, der auch in Kinos

laufen wird. 2023 ist außerdem ein Infoportal für Eltern behinderter Kinder geplant.

Geflüchtete: Wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine rechnet Heidelberg auch im

kommenden Jahr mit weiter steigenden Zugängen von Menschen auf der Flucht. Die Stadt hat im

Herbst 2022 mit Hochdruck daran gearbeitet und weitere Immobilien ertüchtigt, um

provisorische Unterkünfte für Geflüchtete zu schaffen, die auch 2023 weiter belegt werden. Viele

ehrenamtliche Angebote – wie etwa in der Begegnungsstätte für ukrainische Geflüchtete –

werden 2023 fortgeführt und bleiben eine wertvolle Ergänzung der städtischen Hilfestrukturen.

Antidiskriminierung und Chancengleichheit

Gegen Queerfeindlichkeit: Die LSBTIQ+-Community zu unterstützen und Queerfeindlichkeit zu

begegnen steht 2023 auf der Agenda der Rainbow-City Heidelberg. Gestartet hat die Stadt

deshalb auch die neue Veranstaltungsreihe „Gender als Politikum. Analysen und Antworten“, die

bis in den März 2023 an verschiedenen Veranstaltungsorten in Heidelberg läuft. In Workshops,

Vorträgen, Gesprächsforen und Podiumsdiskussionen wird Queer-Feindlichkeit aus

verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Partner der Stadt sind Mosaik Deutschland e.V., die

LSBTIQ+Beratungsstelle PLUS e.V., das Queere Netzwerk Heidelberg und der Karlstorbahnhof.

Gegen Rassismus: Europaweit Verantwortung übernimmt Heidelberg als Geschäftsstelle und

mit der Vizepräsidentschaft im Europäischen Städtenetzwerk gegen Rassismus ECCAR. Von

Heidelberg aus wird 2023 ein Katalog koordiniert, der den 130 europäischen Kommunen im

Netzwerk als Leitfaden zur wirkungsvollen Bekämpfung von Rassismus in den europäischen

Städten und Gemeinden dienen soll.

Bauprojekte und Stadtentwicklung

Konversion der US-Flächen:

 Südstadt: 2023 wird der Südflügel der alten Stallungen saniert, dort entsteht ein zweites

Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum. Ziel ist es, innovative und wachsende Unternehmen

sowie (Solo-)Selbständige aller Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft am Standort

Heidelberg zu halten und zu unterstützen. Im Bereich der ehemaligen Campbell Barracks

rund um den Paradeplatz werden zwei weitere Neubauten – ein Bürogebäude und

Mehrfamilienhäuser mit Gewerbeeinheiten – fertiggestellt. Zudem entstehen in einem

Bestandsgebäude am Paradeplatz mietpreisgebundene Wohnungen und zahlreiche

Gewerbeeinheiten. Im Wohnungsbereich setzt auch die MTV Bauen und Wohnen GmbH &

Co. KG ihre Bautätigkeiten für Miet- und Eigentumswohnungen fort. 2023 sollen weitere

Baufelder westlich der Römerstraße fertiggestellt und bezogen werden. Außerdem werden

der Straßenumbau im Mark-Twain-Village Nord fortgeführt sowie weitere öffentliche Flächen

auf den Campbell Barracks hergestellt.

 Patrick-Henry-Village: Heidelbergs größte Konversionsfläche wird sich in den kommenden

Jahren zum 16. Stadtteil entwickeln. 10.000 Menschen sollen hier wohnen und 5.000

Arbeitsplätze entstehen. Die Ankaufsverhandlungen für den südlichen Bereich des PHV

sollen 2023 zum Abschluss gebracht werden. Unmittelbar danach wird die Entwicklung der

zentralen Bereiche starten. Die planerischen Vorbereitungen haben bereits begonnen. 2023

ist eine große Bürgerbeteiligung zur Stadtteilabgrenzung und Namensfindung geplant.

Hospital/Rohrbach: Die Erschließungsarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen US-

Hospitals wurden im September 2022 abgeschlossen und die Freiflächen fertiggestellt. Die

ersten Bäume sollen im Frühjahr 2023 gepflanzt werden. Im ersten bis zweiten Quartal 2023

wird voraussichtlich mit der Errichtung der ersten Wohnbauten südlich des Parks sowie der

Quartiershochgarage begonnen. Insgesamt entstehen auf dem Areal rund 600

Wohneinheiten. Die GGH Heidelberg ist als Erschließungsträgerin für die Baureifmachung

des Areals verantwortlich und baut selbst 240 geförderte Wohnungen sowie das

Quartiersparkhaus.

– Heidelberg Innovation Park (hip): Anfang 2023 wird der Straßenbau im Ostbereich des hip

fertiggestellt. Das Parkhaus neben dem SNP dome wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 in

Betrieb genommen. Daneben wird BioLabs – der führende Entwickler und Betreiber von

Coworking-Spaces für die Biowissenschaften – sowie das erste Rechenzentrum auf dem hip,

entwickelt durch DC-Datacenter-Group GmbH, an den Start gehen.

– Airfield: Bis es ein Nachnutzungskonzept für das Airfield gibt, rüstet die Stadt die vorläufige

Infrastruktur für Strom und Wasser auf, um weitere Zwischennutzungen zu ermöglichen. So

soll im Frühjahr 2023 das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest dort stattfinden.

Bahnstadt:

– Europaplatz: Das neue Stadtentree südlich des Hauptbahnhofs wird 2023 in großen Teilen

fertiggestellt: der neue Europaplatz voraussichtlich Ende 2023, ebenso die ersten Gebäude im

Herbst 2023. Der Verbindungssteg zwischen Hauptbahnhof und Europaplatz wird im zweiten

Quartal gebaut sein.

– Wohnen: 105 Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von etwa 8.000 Quadratmetern

entstehen am Europaplatz. Ebenso wird neuer Wohnraum im Kopernikusquartier nahe des

Einkaufszentrums geschaffen: 206 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 20.000

Quadratmetern. In beiden Quartieren gibt es geförderten Wohnraum.

– Straßenbau: Der Umbau der Eppelheimer Straße/Da-Vinci-Straße startet im Januar 2023. Die

Fahrbahn wird auf einer Länge von 163 Metern neu gebaut. Bauende ist voraussichtlich 2024.

– Gneisenaubrücke: Die Ausschreibung für die Arbeiten erfolgt im Januar 2023, Baubeginn ist

für Herbst 2023 geplant.

Neues Konferenzzentrum: Die markante Form des neuen Heidelberg Congress Centers (HCC) in

der Bahnstadt ist bereits in voller Dimension sichtbar. Die Rohbau- und Fensterarbeiten sind

abgeschlossen. Im Inneren des Gebäudes gehen die Ausbaugewerke und Gebäudetechnik-

Installationen mit großen Schritten voran. Die Gesamtfertigstellung ist für Herbst 2023 geplant.

Betreiber ist Heidelberg Congress, der Bau erfolgt durch die Bau- und Servicegesellschaft (BSG),

einem Tochterunternehmen der GGH Heidelberg.

Sanierung der Stadthalle Die Arbeiten des Erd- und Spezialtiefbaus auf dem Montpellierplatz

sind abgeschlossen. Hier beginnen nun die Rohbauarbeiten an der Technikzentrale. Die Gewerke

im Inneren des Gebäudes laufen bereits. Der Abbruch der Bodenplatte im Großen Saal ist

abgeschlossen. Die Arbeiten im Innenbereich werden nun schrittweise fortgeführt. Derzeit

starten auch die Arbeiten der haustechnischen Gewerke. Mitte 2023 sollen die Rohbauarbeiten

im Gebäude abgeschlossen sowie die Technikzentrale unter dem Montpellierplatz fertiggestellt

sein. Durch die Sanierung erfüllt die Stadthalle künftig die Anforderungen eines modernen

Veranstaltungshauses. Die umfassende Sanierung ist nur dank des großzügigen Engagements

von Unternehmer Wolfgang Marguerre und seiner Familie möglich. Er stellt 43,8 Millionen Euro

zur Verfügung und deckt somit die gesamten Kosten der Sanierung.

Eröffnung des Turnzentrums: Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Turnzentrums im

Sportzentrum Süd in Kirchheim befinden sich auf der Zielgeraden: Zuletzt wurden die

Außenverkleidungen montiert, Arbeiten an der Außenanlage begonnen und die Sportgeräte in

der Halle eingebaut. Die Fertigstellung des modernen Neubaus in nachhaltiger Holzbauweise ist

im Frühjahr 2023 geplant. Die Sporthalle entsteht als reine Geräteturnhalle mit fest eingebauten

Turngeräten einschließlich Mattensystemen und Fallgruben.

Brücken/Baustellen:

– Montpellierbrücke: Die Instandsetzung und Verstärkung der Montpellierbrücke beginnt im

Januar 2023. Es gibt keine Totalsperrung, geplant sind aber unterschiedliche Phasen der

Verkehrsführung während der Bauarbeiten. Von Ende Januar bis Juli 2023 werden die

Gehwege auf der Brücke erneuert. Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 22,5

Millionen Euro.

– Ziegelhäuser Brücke: 2023 wird die Planung des Brückenneubaus weiter vorangebracht.

Dafür wird ein Planungsbüro beauftragt. 2023 ist auch eine Bürgerbeteiligung geplant.

– Valeriewegsteg: Der Steg, der als Querung über die Gleise des Altstadt-Bahnhofs dient, muss

schnellstmöglich erneuert werden. Der Denkmalschutz gebietet den Erhalt des Anwesens mit

der Adresse Valeriewegsteg 2 und des Stegs. Zunächst wird der Steg zurückgebaut, danach

das Grundstück provisorisch erschlossen. Dieser Bauabschnitt soll zwischen April und Juni

2023 umgesetzt werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf zwei Millionen Euro.

– Eine große Baustelle 2023 ist die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße zwischen

Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-Straße mit Gleissanierungen, mehreren Kanalarbeiten sowie

dem Ausbau barrierefreier Haltestellen.

– Der Ausbau des Czernyrings zwischen Max-Planck-Ring (Ostrampe hin zum Hauptbahnhof) bis

Hebelstraße (Heinrich-Lanz-Straße) wird in mehreren Bauabschnitten im neuen Jahr

fortgeführt.

Wirtschaft und Wissenschaft

Wirtschaftsoffensive: Die Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Heidelberg

wird 2023 fortgesetzt. Zur Sicherung des Mittelstandes sollen mit der Mittelstandsoffensive

Unternehmen in der Energiekrise unterstützt werden. Die Stadt hat dafür ein Bündel an

Maßnahmen erarbeitet, die kurz- wie auch längerfristig helfen sollen. Unternehmen aus

Zukunftsbranchen und systemrelevante Betriebe sollen bei der Ansiedlung gezielt unterstützt

werden, ebenso Start-ups aus zukunftsorientierten Branchen. Für die Fachkräftesicherung

werden im 2022 gestarteten Bündnis für Ausbildung und Arbeit gemeinsam mit Betrieben,

Kammern und Wissenschaftseinrichtungen Lösungen und Strategien entwickelt, von denen

Wirtschaft und Wissenschaft profitieren. Das internationale Netzwerk soll 2023 durch gezielten

Ausbau des Wirtschaftsaustausches mit den Partnerstädten weiter gestärkt werden.

Einkaufsstadt: Mit Hilfe des Landesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

soll bis 2025 mit einem Gesamtvolumen von fünf Millionen Euro die Attraktivität und

Anziehungskraft der Innenstadt neu positioniert und nachhaltig gestärkt werden. Die Altstadt

und der Bereich zwischen Bismarckplatz und Hauptbahnhof sollen ihren Charakter entwickeln

und verbunden werden. Die Vielfalt im Einzelhandel und von Nutzungen wird gestärkt und die

Anziehungskraft für Menschen aus der Region erhöht. Die Aufenthaltsqualität in öffentlichen

und privaten Räumen wird über ein Bündel von Maßnahmen verbessert. Zur Steigerung der

Attraktivität der Innenstadt gehören auch Initiativen wie Stadtteilfeste, Seitengassenfeste, die

Aktion „Seitensprüche“ sowie Pop-up-Stores. Das Förderprogramm für den inhabergeführten

Einzelhandel und das Lebensmittelhandwerk soll weitergeführt werden.

Kulturelle Höhepunkte

Heidelberger Frühling: Das Internationale Musikfestival Heidelberger Frühling findet vom 17.

März bis zum 15. April 2023 unter dem Motto „Zusammen“ statt und startet damit in eine neue

Ära: Es ist der erste Jahrgang mit dem Pianisten Igor Levit als Co-Künstlerischem Leiter an der

Seite von Intendant Thorsten Schmidt. Es stehen 83 Konzerte an 25 Spielorten in Heidelberg auf

dem Programm. Zwölf der Veranstaltungen sind als Stadtteil-Konzerte des sich neuformierenden

Festivalcampus-Ensembles konzipiert. Sie folgen damit der erfolgreichen Formel des 2022 eigens

aufgelegten Programms „re:Start“ – inklusive freiem Eintritt.

Kurpfälzisches Museum und Mark-Twain-Center: Das Kurpfälzische Museum beschäftigt sich

im Frühjahr (5. März bis 11. Juni 2023) mit der Plakatkunst unter dem Titel „La Bohème –

Toulouse-Lautrec und die Meister vom Montmartre“. Flankiert von Werken namhafter Vorgänger

und Zeitgenossen präsentiert die Ausstellung lithographische Werke des Meisters der

Plakatkunst, Henri de Toulouse-Lautrec (1864 – 1901). Vom 24. September 2023 bis zu 28. Januar

2024 zeigt das Kurpfälzische Museum in Kooperation mit dem Stadtarchiv Heidelberg die

Ausstellung "Heidelberg in den 50er Jahren". Für einen Bildband hatte das Stadtarchiv den

Nachlass des Heidelberger Fotografen Fritz Hartschuh ausgewertet, der das Alltagsleben in

diesem bewegten Jahrzehnt mit seiner Kamera gewissenhaft dokumentiert hat. Eine

transatlantische Perspektive auf die Stadtgeschichte ermöglicht seit 2022 das Mark-Twain-Center

in der ehemaligen Kommandantur der US-Armee. Ab dem 28. April 2023 zeigt die Einrichtung

„Picturing the pandemic“: Ein von verschiedenen Stellen gefördertes Ausstellungsprojekt der

University of Connecticut, das für Heidelberg angepasst und erweitert wird. Dabei dreht sich

allen um die persönlichen Erfahrungen von Menschen in der Corona-Pandemie.

Theater-Festivals: Im Theater und Orchester Heidelberg erwartet das Publikum mit der

Tanzbiennale, dem Heidelberger Stückemarkt und den Heidelberger Schlossfestspielen gleich

drei Festival-Highlights. Die nunmehr fünfte Ausgabe der Tanzbiennale wird veranstaltet von der

TANZallianz, einer Kooperation von Theater und Orchester Heidelberg und dem

UnterwegsTheater und findet vom 27. Januar bis zum 5. Februar 2023 statt. Der Heidelberger

Stückemarkt präsentiert vom 28. April bis zum 7. Mai 2023 an zehn Tagen die Avantgarde des

Theaters: Neue Stücke werden gelesen und herausragende Uraufführungen aus dem

deutschsprachigen Raum zu Gastspielen eingeladen. Gastland des 40. Heidelberger

Stückemarkts ist Schweden. Bei den Schlossfestspielen vom 11. Juni bis 30. Juli 2023 kommen

wieder herausragende Stücke vor der einmaligen Kulisse des Heidelberger Schlosses zur

Aufführung. Das vollständige Programm wird im Januar 2023 vorgestellt.

Literaturtage: Am 1. Januar 2023 nimmt die Stabstelle „Heidelberger Literaturtage“ im Dezernat

für Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft von Bürgermeister Wolfgang Erichson ihre Arbeit

auf. Nach sechs Jahren unter Federführung des Kulturamts wird das Festival zur 29. Auflage

damit auf neue Beine gestellt. Neben Produktionsleiter Georg Bachmann übernimmt

Schriftstellerin Jagoda Marinic die künstlerische Leitung. Die 29. Heidelberger Literaturtage

werden vom 28. Juni bis 2. Juli 2023 im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz stattfinden. Der

Vorverkauf beginnt im Mai 2023.

Stadtbücherei mobil: Nach rund 20 Jahren Betriebszeit und unzähligen gefahrenen Kilometern

im Stadtgebiet soll ab 2023 ein neuer Bücherbus durch die Straßen von Heidelberg rollen. An

Bord sind 4.500 Medien für Jung und Alt. Gleichzeitig soll auch der dazugehörige Fahrplan mit 22

Haltestellen im Stadtgebiet optimiert werden. 2022 hatte die Stadtbücherei Heidelberg dem

Gemeinderat ein Konzept für ortsfeste Zweigstellen vorgestellt, das ebenfalls zur Verbesserung

der Literatur- und Medienversorgung beitragen soll.

Sicherheit

Aufbau des Sirenennetzes: Die Stadt plant 2023 unter Federführung der Feuerwehr den

Wiederaufbau des Sirenennetzes. Die Montage der 25 hochmodernen Sirenen im gesamten

Stadtgebiet beginnt voraussichtlich im ersten Quartal. Die Inbetriebnahme ist Ende 2023

vorgesehen. Die Sirenen zur künftigen Warnung der Bevölkerung im Bedarfsfall werden bis auf

zwei Ausnahmen auf Bestandsgebäuden montiert, die überwiegend der Stadt oder der

städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) gehören. Auch eine Einzelauslösung

von Sirenen wird möglich sein, wenn die Gefahr nur Teile des Stadtgebiets umfasst.

Inbetriebnahme der neuen Integrierten Leitstelle: In der Feuerwache am Baumschulenweg

nimmt voraussichtlich im ersten Quartal 2023 die technisch umfassend modernisierte Leitstelle

ihren Betrieb auf. Dort ist künftig einer von zwei Standorten der Integrierten Leitstelle

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis angesiedelt. An bis zu zwölf Arbeitsplätzen werden

Disponentinnen und Disponenten Notrufe unter der Nummer 112 aus Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis entgegennehmen und anschließend bei Bedarf die Rettungskräfte von

Feuerwehr und Rettungsdienst alarmieren sowie Einsätze koordinieren. Darüber hinaus

disponiert die Integrierte Leitstelle den Krankentransport für Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis und

Mannheim.

Sicherheitsbefragung: Wichtiger Faktor für die Präventionsarbeit ist eine gute Datenlage, die

die Stadt Heidelberg seit 1998 auch durch Umfragen zum subjektiven Sicherheitsempfingen in

der Bevölkerung gewinnt. Im Februar 2023 startet die nächste große Umfrage zur

Sicherheitslage in der Stadt. Dabei werden zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab dem

14. Lebensjahr befragt. Die repräsentative Umfrage liefert wichtige Informationen darüber, wie

sicher sich die Heidelbergerinnen und Heidelberger in ihrer Stadt fühlen.