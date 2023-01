Heidelberg – Neues Jahr startet mit großem Jugendturnier!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SGK Basketball – #JoinTheTeam) – Am letzten Wochenende der Weihnachtsferien feierten 200 junge Basketballspieler und Basketballspielerinnen den Beginn des neuen Jahres in Heidelberg-Kirchheim. Beim SGK New Year’s Cup spielten 16 U10 & U12 Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um den ersten Titel des neuen Jahres. In den Finalspielen sicherte sich in der Altersklasse U10 die Heimmannschaft der SGK sowie der MTV Stuttgart und in der Altersklasse U12 das Nachwuchsprogramm des Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim den Titel. Durch den angepassten Spielmodus (jede Spielperiode wurde einzeln gewertet) entstand alle 4 Minuten ein neuer, spannender Wettkampf. So kam jedes Kind in die Situation Verantwortung in einer entscheidenden Phase übernehmen zu dürfen. In der Pause war das Spielfeld frei für den ersten großen Auftritt der U6 der SGK Basketball. Lautstark unterstützt von ihren Eltern und von Spielern der Mannschaften durften die zweitjüngsten Korbjäger der SGK ihre ersten Treffer vor Publikum bejubeln. Während auf dem Spielfeld Teams wie die Young Tigers Tübingen, die PSK Lions aus Karlsruhe oder die BIS Baskets aus Speyer spannende Spiele spielten, sorgten die verschiedenen Spielstationen um das Feld für Abwechslung bei den pausierenden Mannschaften. Der SGK New Year’s Cup soll zur Tradition werden, so Abteilungsleiter Henrik Stein: “Es freut uns sehr, dass das Turnier in diesem Jahr so gut angekommen ist. Daher planen wir den New Year’s Cup im nächsten Jahr auch mit der Hilfe von weiteren Sponsoren zu vergrößern. Wir möchten daraus

eine Tradition machen. Jeder soll wissen, das erste Turnier des Jahres findet bei der SGK statt. Wir

freuen uns auf den SGK New Year’s Cup 2024.” Hier hofft die SGK auch wieder auf die Teilnahme der diesjährigen Teams, welche sich einen sportlich fairen Wettbewerb lieferten. Erneut soll ein Mix aus regionalen und überregionalen Mannschaften für Spielbegegnungen sorgen, die es im normalen Ligaalltag nicht gibt.

