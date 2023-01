Heidelberg – Kunstmetropole Heidelberg! Vorfreude auf das Metropolink-Festival 2023

Heidelberg / Metropolrgion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Jahr 2023 nimmt schon langsam an Fahrt auf. Viele spannende Veranstaltungen stehen in Heidelberg an. Freunde der Kunst können sich auf eine breite Auswahl an Genres und Events für wirklich jeden Geschmack und alle Altersklassen freuen. Zum Beispiel auf das Metropolink-Art-Festival, das Kurator Pascal Baumgärtner und zahlreiche internationale Künstler in Heidelbergs Zukunftsstadtteil Patrick-Henry-Village realisieren werden. Vom 28. Juli 2023 bis zum 27. August werden etablierte und Geheimtipps der Szene sich die Klinke in die Hand geben. Auf das Publikum wartet dann vielfältiges Kunst- und Musik-Spektakel im urbanen Raum. Was macht das Festival diesmal so besonders? Im Interview mit MRN-NEWS skizziert Pascal Baumgärtner genau das und schildert seine Vision von Heidelberg als Kunstmetropole. Erste Infos zum Programm “Metropolink #9” gibt jetzt schon auf: https://www.metropolink.art/festival/

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail