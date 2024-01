Heidelberger Neujahrsfest 2024: Am 21. Januar lockt ein vielfältiges Angebot in die Südstadt – Vorführungen, Aktionen, Mitmachangebote und Informationen rund um den Marlene-Dietrich-Platz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Interessante Mitmachangebote, spektakuläre Vorführungen, einmalige Einblicke in neue Bauprojekte und vielfältige Informationen rund um Heidelberg: Das Heidelberger Neujahrsfest bietet am Sonntag, 21. Januar 2024, von 11.30 bis 17.30 Uhr rund um den Marlene-Dietrich Platz und den Karlstorbahnhof auf der Konversionsfläche Südstadt vielfältige Angebote für die ganze Familie. Die elfte Ausgabe des großen Bürgerfestes der Stadt Heidelberg findet in diesem Jahr unter neuem Namen statt. Der Eintritt ist frei.

Oberbürgermeister Würzner: „Kommen Sie vorbei und erleben Sie unsere neue Südstadt“

„Ich lade alle Heidelbergerinnen und Heidelberger herzlich zum Neujahrsfest am 21. Januar in die Südstadt ein“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Beim Neujahrsfest der Stadt Heidelberg erhalten die Besucherinnen und Besucher interessante Einblicke in die Arbeit von städtischen Ämtern und Gesellschaften, von Heidelberger Vereinen und Institutionen sowie von Start-ups und Wissenschaftseinrichtungen. Sie können das neue Quartier mit dem Karlstorbahnhof, den Alten Stallungen, dem größten 3D-Druck-Gebäude Europas und den Wohngruppen erkunden. Auf dem Paradeplatz wird es erstmals ein Sportdorf geben mit einer Sportshow und Mitmachangeboten. Aus der ehemaligen US-Fläche ist ein lebendiges Quartier geworden, das heute die Heimat für Tausende Bewohnerinnen und Bewohner sowie vielfältige Kultureinrichtungen ist. Kommen Sie vorbei und erleben Sie unsere neue Südstadt!“

„Entdeckungstour durch die Südstadt – inhaltlich und räumlich“

„Als das Bürgerfest vor acht Jahren auf dem Paradeplatz stattfand, befanden wir uns auf einer brachliegenden Fläche inmitten leerstehender Gebäude. Mit der Entwicklung des Quartiers haben sich seitdem nicht nur viele Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch ganz unterschiedliche Nutzer angesiedelt, die sich beim Neujahrsfest mit ihren Ideen und viel Engagement einbringen. Das bereichert das Fest und bietet für die Besucherinnen und Besucher neue Einblicke in das noch junge Quartier. Man kann beim Neujahrsfest auf Entdeckungstour durch die Südstadt gehen – inhaltlich und räumlich“, ergänzt Birgit Stamm, die mit ihrem Team im OB-Referat das Neujahrsfest organisiert.

Start um 11.30 Uhr mit Neujahrsansprache

Das Neujahrsfest wird um 11.30 Uhr auf dem Marlene-Dietrich-Platz mit dem Perkeo-Fanfarenzug, dem Kinderchor Südwestwind aus der Südstadt und der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Würzner eröffnet. Anschließend werden dort und auf der Bühne im Karlstorbahnhof verschiedene Programmpunkte geboten – von Vorführungen der KTG Heidelberg über Tanzdarbietungen bis hin zu Musik der Big Band der Musik- und Singschule.

Rund 100 Heidelberger Vereine und Institutionen, städtische Ämter und Gesellschaften sowie Parteien werden ihre Arbeit vorstellen. Besucherinnen und Besucher erfahren etwa, was auf den ehemaligen US-Flächen im Stadtgebiet entsteht und wie die Stadt mit dem Projekt „Mittendrinnenstadt“ die Innenstadt stärkt. Das Stadtplanungsamt bietet um 13, 14, 15 und 16 Uhr am Zentralen Infostand Führungen durch die Konversionsflächen an. Das Kinder- und Jugendamt wirbt gemeinsam mit freien Trägern von Kindertageseinrichtungen um Fachkräfte. Das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie wird eine Kinderrallye zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ über das Festgelände durchführen.

„Made in Heidelberg“: Start-ups und Wissenschaft präsentieren sich in Themenzelt

Im Zelt des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft präsentieren sich Unternehmen. Die Lounge des Bündnisses für Ausbildung und Arbeit lädt zum Verweilen ein. Beim Quiz zu Wirtschaft und Wissenschaft können Interessierte ihr Wissen testen und Produkte „made in Heidelberg“ gewinnen. Im „Science Corner“ gibt es Wissenschaft zum Anfassen und spielerischen Entdecken: vom Mikrokosmos der Molekularbiologie bis in die Weiten des Weltalls, von Nachhaltigkeit bis zu virtuellen Realitäten, ergänzt um Filme im Karlstorkino.

Kultur- und Kreativwirtschaft in den Alten Stallungen

Im Südflügel der Alten Stallungen richtet das Dezernat 16 der Heidelberger Dienste gemeinsam mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft ein „kreatives Wohnzimmer“ ein. Neben Kurzinterviews mit Unternehmen aus dem Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft wird es um 13.30 und 15.30 Uhr Konzerte des BÄR Trios geben. Der Bereich „Mode“ wird in der Caféteria des SVAP-Gebäudes am Reitplatz Süd vorgestellt.

Die neue Südstadt erleben

Viele Gewerbetreibende und Wohnprojekte öffnen ihre Türen und zeigen den besonderen Charakter des Viertels. Die Wohngruppe „ParaSol“ lädt um 12.30, 14 und 15.30 Uhr zu Führungen ein, die „Hagebutze“ kann um 13 und 14.30 Uhr besichtigt werden. Moderne Wohnformen zeigt auch das Tiny House der Stadtwerke Heidelberg. Die Kraus-Gruppe gibt Einblicke in das neue Gebäude „Reitplatz Nord“ vor dem Karlstorbahnhof und das markante Torhaus am Paradeplatz. Heidelberg iT Management als Mieter des größten 3D-Druck-Gebäude Europas ermöglicht dessen Besichtigung mit einem Informationsbereich zum Thema Stadtentwicklung und Wohnen. Die Bürogemeinschaft aus SSV Architekten und ap88 lädt zu Führungen durch den Neubau am Reitplatz Süd ein.

Paradeplatz wird zum Sportdorf

Der Paradeplatz wird ganz im Zeichen des Sports stehen. Bei einer großen Sportshow um 13 Uhr auf dem Paradeplatz können sich die Besucherinnen und Besucher vom Können der aktiven Mitglieder der Vereine überzeugen. Daneben gibt es Mitmachaktionen von Heidelberger Sportvereinen – etwa beim Rugby, beim Basketball oder im Trendsport Pickleball. Das kostenlose Kursangebote „Sport im Park“ von Stadt, Sportkreis und Vereinen lädt um 14 und 15 Uhr zu einem Winterspecial unter dem Motto „Fit für den Schnee“ zur Skigymnastik ein.

Kulturelle Angebote

Der Karlstorbahnhof bietet im Club „Badass Bingo“ für alle Altersklassen an. Das Karlstorkino lädt um 14 und 16 Uhr zu Vorträgen zu „Physik in Hollywood“ ein und bietet um 15 Uhr einen Animationsworkshop für Kinder an. Die Stadtbücherei ist mit dem neuen Bücherbus vor Ort. Dort gibt es auch um 12.30 Uhr eine Lesung von André Kuntzes „Konferenz der Tiere“. Das Theater Carnivore präsentiert um 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr auf seiner Wanderbühne bei den Alten Stallungen das Theaterstück „Dinner for One – Albtraum eines Butlers“. Auch das Mark-Twain-Center kann erkundet werden: Dort finden um 12.30 und 14 Uhr Führungen mit dem Leiter Dr. Uwe Wenzel sowie um 15 Uhr ein Konzert des Ensembles der Capella Carolina statt.

Vielfältige Angebote für Kinder

Auch für Familien mit Kindern wird es viele Angebote geben: Bei der Feuerwehr können die jüngsten Gäste mit Bobbycars durch einen Parcours fahren. Beim Themenkomplex „Mobilität“ wartet ein Rollerparcours darauf, von Groß und Klein erkundet zu werden. Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung kommt mit dem ersten Müllfahrzeug der Region, das per Wasserstoff betrieben wird. Das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz werden ihre Fahrzeuge auf der John-Zenger-Straße ausstellen und Einblicke in ihre Arbeit geben. Der Kinder- und Jugendzirkus Peperoni zeigt vor seinem Zirkuszelt Vorführungen und lädt bei Mitmachworkshops ein, in die Welt der Zirkusartisten einzutauchen. Daneben gibt es ein Karussell, Kinderschminken und mehr.

Für Essen und Trinken auf dem Fest sorgen die Heidelberger Dienste, verschiedene Vereine und Foodtrucks. Zudem gibt es ein umfangreiches Essensangebot im Karlstorbahnhof.

Anreise mit dem ÖPNV: Buslinie 29/29E im Zehn-Minuten-Takt ab Hauptbahnhof

Die Stadt empfiehlt aufgrund der sehr begrenzten Zahl an Parkplätzen dringend die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr oder dem Fahrrad. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder stehen im größeren Umfang an allen Eingängen zur Veranstaltungsfläche bereit.

Aus Richtung Innenstadt fahren Busse der Linie 29/29E ab 10 Uhr vom Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt zum Veranstaltungsgelände (Haltestelle Im Bosseldorn). Aus Richtung Süden fährt die Linie 29/29E ab Rohrbach-Süd ab 10.29 Uhr alle 20 Minuten, ab 11.49 Uhr alle 10 Minuten zum Neujahrsfest. Anreisemöglichkeiten mit dem ÖPNV:

• Buslinie 29/29E bis Haltestelle Im Bosseldorn (rund 250 Meter Fußweg zum Marlene-Dietrich-Platz): Abfahrt aus Richtung Innenstadt/Norden ab Hauptbahnhof alle 10 Minuten (ab 10 Uhr); aus Richtung Süden ab Rohrbach-Süd (ab 10.29 Uhr alle 20 Minuten; ab 11.49 Uhr alle 10 Minuten).

• Buslinie 28 zur Haltestelle Im Bosseldorn (rund 250 Meter Fußweg zum Marlene-Dietrich-Platz): Abfahrt unter anderem ab Rohrbach Markt.

• Straßenbahnlinien 23 und 24 zur Haltestelle Markscheide (rund 400 Meter Fußweg über Saarstraße zum Paradeplatz): Abfahrt aus Richtung Norden unter anderem ab Bismarckplatz (Linie 23) und Handschuhsheim, Betriebshof, Hauptbahnhof (24), S-Bahnhof Weststadt/ Südstadt (23 und 24); aus Richtung Süden ab Rohrbach-Süd und Rohrbach-Markt (23 und 24).

Die Haltestellen Mark-Twain-Center und Marlene-Dietrich-Platz werden am 20. und 21. Januar nicht angefahren. Die John-Zenger-Straße ist sonntags gesperrt.

Für Anreisende mit dem Auto gibt es kostenpflichtige Parkplätze im Parkhaus P19: Einfahrt über die Nina-Simone-Straße 6 (Zufahrt über Sickingenstraße und Im Bosseldorn). Weitere Parkmöglichkeiten stehen kostenfrei auf dem Parkplatz Messplatz am Harbigweg zur Verfügung (Fußweg circa 900 Meter über Schrebergartenweg Richtung Osten und John-Zenger-Straße). Kostenfreie Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen stehen direkt hinter dem Karlstorbahnhof in der Straße Im Bosseldorn und im Parkhaus P19 (kostenpflichtig) zur Verfügung.

Damit auch Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen die Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters auf der Bühne nachvollziehen können, wird eine Induktionsanlage zur Verfügung stehen. Für die Bühne im Karlstorbahnhof steht eine WLAN-gestützte Hörunterstützung zur Verfügung. Weitere Infos dazu online unter www.karlstorbahnhof.de/barrierefreiheit. Die Ansprache des Oberbürgermeisters wird zusätzlich von einer Gebärdensprach-Dolmetscherin übersetzt.

Weitere Informationen zum Neujahrsfest im Internet unter www.heidelberg.de/neujahrsfest.