REKORDSITZUNG IM HEIDELBERGER GEMEINDERAT STEHT AN – 71 TAGESORDNUNGSPUNKTE – 20. Juli ab 16 Uhr! – Bürger können live vor Ort und im Livestream die Themendebatten verfolgen. Zum Beispiel Top 32, Statusbericht Stadtentwicklungskonzept 2035

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 20.07.2023, um 16:00 Uhr, Großer Rathaussaal, Zimmer 2.08, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Diese Sitzung findet in Präsenz statt. Zusätzlich kann die Sitzung per Livestream über die städtische Homepage www.heidelberg.de oder im Neuen Sitzungssaal verfolgt werden.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen

2 Fragestunde

3 Ausscheiden von Frau Rahel Liz Amler aus dem Gemeinderat der Stadt Heidelberg

hier: Feststellung nach § 16 Absatz 1 und 2 Gemeindeordnung (GemO)

Beschlussvorlage 0236/2023/BV

4 Nachrücken von Herrn Bülent Teztiker, wohnhaft in 69126 Heidelberg, in den

Gemeinderat der Stadt Heidelberg

hier: Feststellung gemäß §§ 29 und 31 Gemeindeordnung (GemO)

Beschlussvorlage 0237/2023/BV

5 Nachrücken von Herrn Bülent Teztiker, wohnhaft in 69126 Heidelberg, in den

Gemeinderat der Stadt Heidelberg

hier: Verpflichtung nach § 32 Gemeindeordnung (GemO)

Informationsvorlage 0107/2023/IV

6 Umbesetzung gemeinderätliche Ausschüsse und sonstiger Gremien

Beschlussvorlage 0238/2023/BV

7 Öffentliche Vorstellung der Bewerberinnen/Bewerber und Wahl der/des Beigeordneten

mit der Amtsbezeichnung “Bürgermeisterin/Bürgermeister” für das Dezernat V “Kultur,

Bürgerservice und Kreativwirtschaft” der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0256/2023/BV

8 Haushalt 2023/2024

Information 0003/2023/Info

8.1 Haushalt 2023/2024

– Änderungsanträge zum Haushaltsplan

Information 0004/2023/Info

8.2 Fortschreibung des Produktplans 2023/2024 der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0108/2023/BV

8.3 Offene Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII Jugendhof Heidelberg e.V.

Beschlussvorlage 0106/2023/BV

8.4 Jugend-/Schulsozialarbeit an Heidelberger Schulen: Ausweitung ab 01.09.2023

Beschlussvorlage 0096/2023/BV

8.5 XXII. Sportförderungsprogramm 2023–2024 sowie institutionelle Förderung des

Sportkreis Heidelberg e.V.

Beschlussvorlage 0109/2023/BV

8.6 Forstwirtschaftsplan 2023

Beschlussvorlage 0130/2023/BV

8.7 Haushalt 2023/2024

– Haushaltssatzung

– Finanzplan mit Investitionsprogramm 2022-2027

Beschlussvorlage 0133/2023/BV

9 hd4mobility – Evaluation und Vorschlag zum weiteren Vorgehen nach Ablauf des ersten

Jahres des Pilotprojektes in Heidelberg zum 01.09.2023

Beschlussvorlage 0218/2023/BV

10 Bewohnerparkausweisgebührensatzung – Aufhebung der Gebührensatzung

Beschlussvorlage 0265/2023/BV

11 Auftragsvergabe für den Druck und Vertrieb des Stadtblatts an die Rhein-NeckarZeitung

Beschlussvorlage 0242/2023/BV

12 Neubau einer Kindertageseinrichtung in Holzmodulbauweise in Heidelberg, Harbigweg

18/1, Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0215/2023/BV

13 Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Weststadt – Südlich der Brücke Hebelstraße”

hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Beschlussvorlage 0213/2023/BV

14 Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Kirchheim Nord, 3. Änderung im Bereich Tilsiter

Straße 4, 7 und 9”

hier: Aufhebung des Einleitungsbeschlusses

Beschlussvorlage 0186/2023/BV

15 Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Kirchheim – Innovationspark

hier: Zustimmung zum geänderten Entwurf, Beschluss über eine erneute Offenlage

Beschlussvorlage 0252/2023/BV

16 Bebauungsplan Altstadt “Villenanlagen oberhalb des Schlosses”

hier: Verlängerung der Veränderungssperre

Beschlussvorlage 0187/2023/BV

17 Konversionsfläche Hospital, ehemaliges Theater, Marie-Clauss-Straße 15

1. Information über die Ertüchtigung des Gebäudes

2. Information über die Vermietung nach Fertigstellung an den Stadtteilverein Rohrbach

e. V. und zur geplanten Namensgebung „Rohrbacher Kulturhaus“

Informationsvorlage 0111/2023/IV

18 Konversionsfläche Hospital

Ausführungsgenehmigung für die Sanierung und den Umbau einer Sporthalle in eine

Beachhalle

Beschlussvorlage 0212/2023/BV

19 Konversionsfläche Patrick-Henry-Village

Ertüchtigung Sanitär und Heizung in den Sporthallen der ehemaligen Middle School

Beschlussvorlage 0240/2023/BV

20 Patrick-Henry-Village, Ergebnis Wettbewerb Parkway

Informationsvorlage 0099/2023/IV

21 Patrick Henry-Village (PHV), Vorstellung Neuphasierung und weiteres Vorgehen

Informationsvorlage 0112/2023/IV

22 Kulturhaus Karlstorbahnhof – Verlagerung auf die Campbell Barracks

hier: Erweiterung der Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0250/2023/BV

23 Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit – Sachstand

Informationsvorlage 0114/2023/IV

24 Erweiterung der Graf von Galen-Schule als Außenstelle der Grundschule Bahnstadt

hier: Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0214/2023/BV

25 Erhalt und Stärkung der Fritz-Gabler-Schule, Hotelfachschule Heidelberg – verbunden

mit der Weiterentwicklung des beruflichen Bildungsangebotes in Heidelberg

[ersetzt Drucksache 0174/2023/BV]

Beschlussvorlage 0235/2023/BV

26 Ausschreibung der Verpflegungsleistungen an den vier öffentlichen Gymnasien der

Stadt Heidelberg ab September 2024

Beschlussvorlage 0158/2023/BV

27 Umgestaltung In der Neckarhelle

hier: Vorentwurfsplanung

Beschlussvorlage 0202/2023/BV

28 Lebendige Verkehrsberuhigte Bereiche – Heidelberger Modell

Beschlussvorlage 0019/2023/BV

29 Angebotsanpassungen ÖPNV 2024:

Zielnetz 2024 für den Busverkehr der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in Heidelberg

Beschlussvorlage 0217/2023/BV

30 Klimamobilitätsplan 2035 (KMP), Information zur Öffentlichkeitsbeteiligung

Informationsvorlage 0091/2023/IV

31 Formale Einziehung von elf Stellplätzen für den öffentlichen Verkehr in der Straße

„Fürstendamm“

Hier: Zustimmung zur Einleitung des Einziehungsverfahrens

Beschlussvorlage 0173/2023/BV

32 Statusbericht – Stadtentwicklungskonzept 2035

Informationsvorlage 0088/2023/IV

33 Stadtentwicklungskonzept 2035 – Zusammensetzung Arbeitskreis STEK

Beschlussvorlage 0209/2023/BV

34 Monitoring 10-Punkte-Programm Wohnen 2016 bis 2021

Informationsvorlage 0095/2023/IV

35 Neufassung der Satzung über die zulässige Miete für öffentlich geförderte

Mietwohnungen

Beschlussvorlage 0100/2023/BV

36 Einkommensgrenze für den Heidelberg-Pass+

Informationsvorlage 0053/2023/IV

37 Änderung der Grundlagen für die Abfallgebührenkalkulation 2024 und Folgejahre

Beschlussvorlage 0210/2023/BV

38 Änderung der Erschließungsbeitragssatzung, der Wasserversorgungsbeitragssatzung

und der Abwasserbeitragssatzung

Beschlussvorlage 0207/2023/BV

39 Änderung der Musikschulgebührensatzung

Beschlussvorlage 0224/2023/BV

40 Änderung der Schülerbeförderungssatzung

Beschlussvorlage 0225/2023/BV

41 Treuhandvermögen Bahnstadt Tätigkeitsbericht 2022 und Feststellung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2022

Beschlussvorlage 0229/2023/BV

42 Bahnstadt – Spitzes Eck

Gestaltung und Herstellung eines Grünraums Maßnahmengenehmigung

Beschlussvorlage 0227/2023/BV

43 Bismarckplatz

hier: Erteilung der Ausführungsgenehmigung zur Modernisierung der Platzfläche

Beschlussvorlage 0228/2023/BV

44 Freiwillige Feuerwehr Heidelberg, Einsatzabteilung Ziegelhausen

Wahl der Abteilungsleitung und der Stellvertretungen am 15. Juni 2023

Beschlussvorlage 0232/2023/BV

45 Vorbereitung der Wahl einer/eines Beigeordneten (Bürgermeisterin/Bürgermeisters)

der Stadt Heidelberg für das Dezernat II „Stadtentwicklung und Bauen“ und Ersten

Beigeordneten

Beschlussvorlage 0201/2023/BV

46 Information über die Maßnahmen und Handlungsfelder des Personalmanagements bei

der Stadtverwaltung Heidelberg

Informationsvorlage 0109/2023/IV

47 Repräsentanz des Jugendgemeinderates

Vertretung des Jugendgemeinderates in gemeinderätlichen Ausschüssen

hier: Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit

Beschlussvorlage 0016/2023/BV

48 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heidelberg GmbH

Beschlussvorlage 0257/2023/BV

49 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Entlastung des Aufsichtsrates der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH

Beschlussvorlage 0258/2023/BV

50 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Entlastung des Aufsichtsrates der Heidelberg Marketing GmbH

Beschlussvorlage 0259/2023/BV

51 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Entlastung des Aufsichtsrates der Konversionsgesellschaft Heidelberg mbH

Beschlussvorlage 0260/2023/BV

52 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH

Beschlussvorlage 0261/2023/BV

53 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Entlastung des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH

Heidelberg

Beschlussvorlage 0262/2023/BV

54 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Entlastung des Aufsichtsrates der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Beschlussvorlage 0264/2023/BV

55 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

– Jahresabschlüsse der Unternehmensgruppe der Stadtwerke Heidelberg

Informationsvorlage 0103/2023/IV

56 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

– Jahresabschlüsse der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg und der

Bau- und Servicegesellschaft mbH Heidelberg für das Jahr 2022

Informationsvorlage 0104/2023/IV

57 Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78

Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0247/2023/BV

58 Sachstandsbericht Weiterentwicklung rnv-Betriebshof

Antrag 0029/2023/AN

Antragsteller: Grüne

Antragsdatum: 09.03.2023

58.1 Sachstandsbericht Weiterentwicklung rnv-Betriebshof

Informationsvorlage 0050/2023/IV

59 Einführung des Systems “Mobile Retter”

Antrag 0045/2023/AN

Antragsteller: CDU

Antragsdatum: 02.05.2023

59.1 Einführung des Systems „Mobile Retter“ App-basierte Alarmierung von Ersthelfern

Informationsvorlage 0110/2023/IV

60 Weiteres Ausbildungshaus

Antrag 0016/2023/AN

Antragsteller: Grüne, AG GAL/FWV

Antragsdatum: 25.01.2023

60.1 Sachstand zweites Heidelberger Ausbildungshaus

Beschlussvorlage 0251/2023/BV

61 Künftige Nutzung der Grünflächen am Kurpfalzring

Antrag 0043/2023/AN

Antragsteller: GAL/FWV, LINKE, Grüne

Antragsdatum: 02.05.2023

61.1 Entwicklungsziele und Nutzungsoptionen für die Gewerbefläche am Kurpfalzring 73

Informationsvorlage 0115/2023/IV

62 Tempo 20-Zone ab Einmündung Steubenstraße bis zum verkehrsberuhigten Bereich

Mühltalstraße

Antrag 0103/2022/AN

Antragsteller: Grüne, LINKE, Stadträtin Stolz

Antragsdatum: 27.10.2022

62.1 Tempo 20-Zone im Ortskern Handschuhsheims, verkehrsberuhigter Bereich

Mühltalstraße

Informationsvorlage 0048/2023/IV

63 Berücksichtigung der grauen Energie bei der Entwicklung beziehungsweise Erweiterung

neuer Stadtquartiere sowie bei den Klimabilanzen und im Klimaschutzaktionsplan

Antrag 0115/2022/AN

Antragsteller: LINKE, Grüne, GAL/FWV, Stadträtin Stolz

Antragsdatum: 01.12.2022

63.1 Berücksichtigung der grauen Energie bei der Entwicklung beziehungsweise Erweiterung

neuer Stadtquartiere sowie bei den Klimabilanzen und im Klimaschutzaktionsplan

Informationsvorlage 0047/2023/IV

64 Erweiterung des Ausbaus von Solaranlagen auf Dächern

Antrag 0046/2023/AN

Antragsteller: CDU

Antragsdatum: 02.05.2023

64.1 Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet und in den Gesamtanlagen Altstadt und Weststadt

Informationsvorlage 0089/2023/IV

65 Erstellung eines tierschutzgerechten Konzepts zur Verringerung der Taubenpopulation

Antrag 0075/2023/AN

Antragsteller: LINKE

Antragsdatum: 20.06.2023

66 Grundsatzbeschluss Seilbahn

– Planungsbeschluss mit Vorentwurfsplanung

Antrag 0076/2023/AN

Antragsteller: SPD

Antragsdatum: 30.06.2023

67 Cannabis-Modellstadt Heidelberg

Antrag 0077/2023/AN

Antragsteller: SPD (teilweise), LINKE, GAL

Antragsdatum: 30.06.2023

68 Lebendige Ortsmitte für Kirchheim

Antrag 0078/2023/AN

Antragsteller: B`90/Grünen, SPD, CDU, GAL/FWV

Antragsdatum: 05.07.2023

69 Institutionalisierung eines Gesamtelternbeirates Kita

Antrag 0079/2023/AN

Antragsteller: HDer

Antragsdatum: 06.07.2023

70 Fragezeit

71 Offenlagen

71.1 Bezirksbeirat Weststadt Ausscheiden von Herrn Hannes Vetter und Nachrücken von

Herrn Philipp Rothkirch

Offenlage 0012/2023/OF

71.2 Bezirksbeirat Weststadt Ausscheiden von Herrn Dr. Andreas Woerlein und Nachrücken

von Frau Tatjana Volk

Offenlage 0013/2023/OF

71.3 Bezirksbeirat Kirchheim – Ausscheiden von Herrn Niklas Kretz – Nachrücken von Herrn

Jonas Schädel

Offenlage 0014/2023/OF

71.4 Bezirksbeirat Neuenheim – Ausscheiden von Frau Anja Boto Rodriguez und Nachrücken

von Herrn Daniel Ohler

Offenlage 0015/2023/OF

71.5 Bezirksbeirat Neuenheim – Ausscheiden von Frau Ilona Linninger und Nachrücken von

Frau Eva Glaubrecht

Offenlage 0016/2023/OF

Nicht öffentliche Sitzung

1-6 VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte