Worms – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Freitag, den 14.07.2023, gegen 12:29 Uhr ereignete sich auf der L 425 bei Mörstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 48-Jähriger aus Guntersblum befuhr die L 425 mit seinem Pkw in Richtung Mörstadt. Bei Stationskilometer 700 wird die L 425 von zwei auf einen Fahrstreifen verengt und die Mittelleitplanke endet. An besagter Stelle wendete der Pkw-Fahrer verbotswidrig über die Sperrfläche und übersah hierbei den bevorrechtigten 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, welcher die Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Der 17-Jährige kam durch den Verkehrsunfall zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Der Leichtkraftradfahrer wurde via Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 425 gesperrt werden.