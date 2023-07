Benefizregatta “Rudern gegen Krebs” im September in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 9. September 2023 tragen die Stiftung Leben mit Krebs, die Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. (RGH) und das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg gemeinsam die Benefizregatta Rudern gegen Krebs auf dem Neckar in Heidelberg aus. Der Erlös der Regatta kommt dem Patientenprogramm Bewegung und Krebs am NCT Heidelberg zugute. Für alle Interessierten bietet die RGH ein Vorbereitungsprogramm an. Die Anmeldung ist ab sofort möglich: www.rudern-gegen-krebs.de

Auch in diesem Jahr legen sich die Teams wieder gewaltig in die Riemen: Am Samstag, dem 9. September 2023, findet die 12. Benefizregatta Rudern gegen Krebs auf dem Neckar in Heidelberg statt. Egal ob Ruderanfänger oder -profis, ob Patienten oder Angehörige, ärztliche oder pflegerische Mitarbeiter – alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam ins Boot zu steigen und sich für den guten Zweck zu engagieren.

Die Rennen der Gig-Doppelvierer beginnen um 8 Uhr und führen ab der Theodor-Heuss-Brücke flussabwärts über eine Distanz von 300 Metern. Als

Steuerleute der Gig-Doppelvierer agieren erfahrene Mitglieder der RGH. Wer noch keine Rudererfahrungen hat oder vor der Regatta trainieren möchte, kann mit der RGH an drei Trainingsterminen üben. Sönke Hartung-Rey, Abteilungsleiter der RGH, sagt: “Wir freuen uns, den Teilnehmern den Rudersport näherzubringen und möchten sie mit dem Training bestmöglich unterstützen und auf den Wettkampf vorbereiten.”

Die Online-Anmeldung zur Benefizregatta ist geöffnet. Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2023. Die Startgebühr von 400 Euro pro Boot setzt sich zusammen aus 250 Euro Spende und 150 Euro Kostenbeitrag. Zur Anmeldung: www.rudern-gegen-krebs.de.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und vielerlei Angebote im Regattadorf begleiten das sportliche Event. Neben einem umfangreichen Catering können sich die Gäste und Teilnehmer auf Informations- und Mitmachstände freuen, die auch viele spannende Aktionen für Kinder bieten. Diese betreuen der Verein OnkoAktiv und andere Aktionspartner. Gegen Mittag organisiert das Netzwerk ActiveOncoKids einen Ruderwettkampf für betroffene Kinder und Jugendliche. Und auch für die richtige Nachbereitung ist gesorgt: Schülerinnen und Schüler der Physiotherapieschule der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg des Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) bieten im Regattadorf eine kostenfreie Massage für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.Neben der sportlichen Herausforderung stehen Spaß an der Bewegung als

Beitrag im Kampf gegen Krebs im Vordergrund. Die Stiftung Leben mit Krebs verfolgt das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit Krebserkrankung durch Bewegung und Sport zu verbessern. Die bundesweite Initiative Rudern gegen Krebs unterstützt dieses Ziel und fördert in Heidelberg und an anderen Orten therapiebegleitende Sport- und Bewegungsangebote in onkologischen Einrichtungen.

Klaus Schrott, Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Leben mit Krebs, sagt: “Mit der Regattaserie Rudern gegen Krebs verbinden wir unser Ziel und die Hoffnung, Bewegungs- und Unterstützungsprogramme als festen Bestandteil

einer onkologischen Therapie zu etablieren. Für eine bessere Lebensqualität von Krebspatienten ist regelmäßige sportliche Betätigung genauso wichtig wie medizinische und medikamentöse Behandlung. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesem Jahr die 130. Regatta, seit der ersten Regatta 2005 in Mainz, in Heidelberg gemeinsam mit unseren Partnern ausrichten können.”

Der Erlös der Regatta in Heidelberg unterstützt das Programm Bewegung und Krebs am NCT Heidelberg. Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am UKHD, sagt: “Sport und Bewegung haben viele Vorteile, sowohl während der Behandlung als auch in der Rehabilitation nach Krebserkrankungen. Bewegung kann nachweislich helfen, therapiebedingte Symptome, wie Fatigue oder Schlafstörungen, abzumildern oder zu vermeiden. Mithilfe der Spenden kann das umfangreiche Bewegungsprogramm am NCT Heidelberg, an dem jährlich etwa 800 Patientinnen und Patienten teilnehmen, fortgeführt und ausgebaut werden.”

Zahlen und Fakten:

. Rudern gegen Krebs: 12. Benefizregatta auf dem Neckar in Heidelberg .

Termin: Samstag, 9. September 2022, ab 8 Uhr . Anmeldung: www.rudern-gegen-krebs.de. Anmeldung als Viererteam. Die Anmeldungen werden

in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

. Anmeldeschluss: 31. Juli 2029

. Veranstalter: Stiftung Leben mit Krebs . Koordinator: Nationales Centrum

für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg . Ausrichter: Rudergesellschaft

Heidelberg 1898 e.V. (RGH) . Ansprechpartner: Sönke Hartung-Rey, Tel.:

06221-3219246, s.hartung-rey@rgh-heidelberg.de . Veranstaltungsort: Neckar

und Neckarwiese, Neuenheim, Heidelberg . Rennstrecke: 300 Meter .

Bootsklasse: Gig-Doppelvierer mit Steuerleuten . Teilnehmer/Teams:

Verschiedene Klassen für Frauen, Männer und Mixed, Patient:innen,

Teilnehmer:innen mit Rudererfahrung . Wettkampfformat: Vor- und

Hoffnungsläufe, Finale . Startgeld/Spende: 400 Euro, davon 250 Euro Spende

und 150 Euro Kostenbeitrag . Konto: Stiftung Leben mit Krebs, IBAN DE49 5107

0021 0014 3001 06, Deutsche Bank Wiesbaden . Mitwirkende beim

Begleitprogramm und im Regattadorf: Kinder- und Jugendzirkus Peperonie e.V.,

Tanzschule de Freitas, Capoeira Gemeinschaft Heidelberg für Sport und Kultur

e.V.; Stiftung Leben mit Krebs, Krebsinformationsdienst des DKFZ, DRK

Blutspende-Dienst, Li-Fraumeni-Syndrom, LFSA Deutschland e.V., Fit im

Klinikum des UKHD, Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg des UKHD,

Zentrum Aktiver Prävention Nußloch, Selbsthilfegruppen und Lotsendienst NCT

Heidelberg, TSG Hoffenheim, Ein Kiwi gegen Krebs (KiTZ Heidelberg), Blut

e.V., NAOK Netzwerk ActiveOncoKids, Krebsberatungsstelle Nordbaden, Physio

Meets Science (PMS) – theraktiv Heidelberg, BD (Becton, Dicinson & Company)

Heidelberg, Energiewagen der Stadtwerke Heidelberg . Schirmherr: Eckart

Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg