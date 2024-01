Vorstandswechsel zum neuen Semester bei der Volkshochschule Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Neue Kursangebote im Frühjahrsprogramm 2024

Neues Jahr, neue Vorsitzende, neues Semesterprogramm: Die Volkshochschule Landau (VHS) startet 2024 mit Lena Dürphold, neue hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Landau und Vorsitzende der VHS, in das Frühjahrssemester. Es steht unter dem bundesweiten Jahresthema der Volkshochschulen „Perspektiven Europa: Miteinander voneinander lernen“ und bietet wieder zahlreiche Kursangebote in den Bereichen Sprachen, Beruf, Gesellschaft, Kultur, Gesundheit und der Jungen VHS. Neben einem kostenlosen Medienkompetenzprojekt werden auch Fitnesskurse, Kochkurse, EDV-Schulungen und Vorträge angeboten. Besonderer Höhepunkt ist eine Kulturreise ins „Alte Land” Anfang Mai.

„Ich freue mich gemeinsam mit dem Team um unsere VHS-Leiterin Sigrid Gensheimer in das erste Jahr als Vereinsvorsitzende zu starten und ein vielfältiges Semesterprogramm vorstellen zu dürfen“, betont Lena Dürphold. „Es ist spannend und abwechslungsreich wie die Interessen und Talente unserer Bürgerinnen und Bürger. Besonders schön finde ich es, dass passend zum Landauer Stadtjubiläum auch einige historische Vorträge über die Geschichte unserer Stadt im Programm sind. Vielen Dank an das VHS-Team für die gelungene Zusammenstellung und Organisation.“

„Die Kurse des Frühjahrsemesters der Volkshochschule Landau mit neuen Angeboten in allen Fachbereichen sind ab sofort buchbar“, erklärt Sigrid Gensheimer, Leiterin der VHS Landau. „Alle Angebote finden Interessierte auf unserer Internetseite oder in gedruckter Form in unserem Programmheft, das etwa in der Stadtbibliothek, beim Bürgerbüro, den Ortsvorsteherbüros und in verschiedenen Banken oder Buchhandlungen sowie bei der VHS selbst ausliegt.“

Im neuen Semester wird das Projekt „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung“, gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz, weiterhin kostenlos angeboten. Hier werden Bürgerinnen und Bürger mit verschiedenen Bildungsangeboten in der Entwicklung ihrer digitalen Medienkompetenz unterstützt und ausgebildet.

Für die körperliche, geistige und seelische Fitness bieten beispielsweise die Kurse „Ganzkörpertrainingskurs – Fit mit Ceci“, „Achtsame Lebenspflege und Qi Gong“ sowie Autogenes Training, KAHA®, Pilates und Yoga die Gelegenheit, im oft stressigen Alltag zur Ruhe zu kommen. Wer seinen Kreislauf richtig in Schwung bringen möchte, findet hierzu Gelegenheit bei ZUMBA® und AROHA®.

Für geschichtlich Interessierte gibt es spannende Vorträge zur Landauer Stadtgeschichte. So wird Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer in der Reihe „Landauer Ansichten: Eine Zeitreise in Bildern“ zahlreiche Fotos aus den vergangenen 150 Jahren zeigen. Die erste Etappe führt am Dienstag, 23. Januar, in die Straßenzüge zwischen Hauptbahnhof und Gerberstraße. Aber auch andere Dozenten bieten Vorträge und Führungen zu Landaus Vergangenheit an.

Die „Küchenpartie mit peb“ bringt Jung und Alt über das gemeinsame Kochen in den Austausch. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren und Ältere ab 55 Jahre sollen in der Ernährungskompetenz gestärkt und die soziale Teilhabe gefördert werden. Die „Küchenpartie mit peb“ wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rahmen des Nationalen Aktionsplans IN FORM gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung (peb) umgesetzt. Unterschiedliche Themenschwerpunkte, wie beispielsweise Sauberkeit und Sicherheit in der Küche, Alltagstipps für ausgewogenes Essen und den nachhaltigen und klimafreundlichen Umgang mit Lebensmitteln sind Themen der Kursabende.

Menschen, die sich für die Weiterbildung im privaten oder beruflichen Bereich interessieren, finden im neuen Programm Lösungen für EDV-Fragen, wie etwa Excel-Kurse und Textverarbeitung mit MS Office Word. Aber auch Finanzbuchhaltung, bargeldloses und kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone oder Stimmbildung werden gelehrt.

Und auch wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, wird bei der VHS fündig: Im Kurs „Dein Weg in die Selbstständigkeit – Existenzgründung leicht gemacht“ wird umfassend über die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Gründung einer Firma informiert.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet in Zusammenarbeit mit der VHS Landau am 6. März im Zuge der Energiesparkampagne einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Wie kann der Energieverbrauch in Privathaushalten um 20 Prozent oder mehr gesenkt werden“ an.

Wenn im Frühjahr die Obstbäume zu blühen beginnen, steht noch ein besonderer Höhepunkt im Semesterprogramm der VHS an: Bei einer sechstägigen Fahrt mit Dr. Walter Appel geht es von 30. April bis 5. Mai auf Kulturreise zur Obstbaumblüte ins Alte Land.

Informationen und Anmeldung zu allen Veranstaltungen unter Telefon 06341/134992 oder im Internet unter www.volkshochschule-landau.de.

Die Leiterin der VHS Landau Sigrid Gensheimer und Dezernentin Lena Dürphold (links) mit dem Programm zum Frühjahrsemester 2024. (Quelle: VHS Landau)

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz