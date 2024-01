Am Rand der Gesellschaft – Armut und Gesundheit in Deutschland Vortrag des Foruma Katholische Akademie in der Reihe „Erinnern – Gedenken – Mahnen“ am 29.01.24 in der Synagoge Beith Shalom in Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

Jährlich zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar findet in Speyer unter dem Motto „Erinnern – Gedenken – Mahnen“ eine Gedenkstunde mit Begleitprogramm statt. Am 29. Januar referiert Prof. Dr. Gerhard Trabert um 19 Uhr in der Synagoge Beith Shalom in Speyer (Am Weidenberg 3) über Menschen am Rande der Gesellschaft.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden zahlreiche Menschen aus sozialen Gründen verfolgt, weil sie den gesellschaftlichen Vorstellungen der Nazis nicht entsprachen. 2024 stehen beim Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus die beiden Opfergruppen der sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“ thematisch im Mittelpunkt. Beide Gruppen wurden erst im Jahr 2020 vom Deutschen Bundestag als Opfergruppen anerkannt Theoretisch endete diese sozialrassistische Verfolgung 1945, doch in ihrem konkreten Lebensalltag erleben sich viele Menschen bis heute wegen ihres sozialen Status als ausgegrenzt und im Wortsinn hilflos: Sie haben keine Krankenversicherung, sie sind obdachlos, sie haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, sie finden nicht in staatliche Unterstützungsstrukturen. Ihre Armut macht sie krank und ihre Krankheit macht sie arm.

Der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland e. V. setzt sich seit rund 25 Jahren für diese Menschen ein, gibt ihnen Würde, bietet Beratung und medizinische Versorgung. Gerhard Trabert ist Vorsitzender des Vereins. Er wird über die prekäre Lage armer und sozial benachteiligter Menschen in Deutschland informieren und die vom Verein etablierten Hilfsangebote vorstellen.

Der Vortrag wird vom Forum Katholische Akademie veranstaltet, zu dem auch das Heinrich Pesch Haus gehört. Weitere Kooperationspartner sind die Stadt Speyer, die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz, die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung per E-Mail an keb@bistum-speyer.de wird gebeten.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar

Fotoquelle: pixabay/WikimediaImages