POL-PPRP: Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

In einer Gaststätte in der Kanalstraße kam es am 18.01.2024, gegen 23 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen. Zunächst war ein 25-Jähriger mit einem bislang Unbekannten in Streit geraten in dessen Verlauf der Unbekannte ihn geschlagen habe. Als der 25-Jährige daraufhin den Notruf wählte, sei eine etwa fünfköpfige Personengruppe an ihn herangetreten. Ein Mitglied der Gruppe habe ihm das Handy abgenommen, ein anderer, ein 42-Jähriger, habe ihn am Kragen gepackt und habe dann mit dem 25-Jährigen die Gaststätte verlassen. Aus Angst erneut geschlagen zu werden, habe dieser dem Älteren mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen. Danach sei der 25-Jährige geflüchtet. Der 42-Jährige konnte durch Polizeikräfte in der Gaststätte angetroffen werden. Er war leicht verletzt. Eine Tatbeteiligung stritt er jedoch ab. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, bzw. wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Handydiebstahls aufgenommen.