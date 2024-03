Chancengleichheit: Heidelberger Beratungsangebote im April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im April 2024 Beratungen in Präsenz sowie telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist stets notwendig. Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im April zu nachfolgenden Terminen statt.

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Dreimal pro Woche beraten Yulia Uksekova und Ayla Butt derzeit zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Die Beratungen finden jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Voranmeldung statt (per E-Mail an anerkennung@ikubiz.de oder telefonisch unter 0621 43773113 – die telefonische Erreichbarkeit ist montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr). Die nächsten Termine sind am 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 25. und 29. April 2024. Die Beraterinnen sind Expertinnen für Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) Baden-Württemberg. Neben Deutsch und Englisch sprechen sie auch Türkisch und Russisch.

Sie beraten zu folgenden Fragen: Wo kann ich meinen ausländischen Abschluss anerkennen lassen? Wie sind meine Berufsaussichten in Deutschland? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? Die Beratungen eignen sich nicht nur für Zugewanderte, sondern auch für Deutsche, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben. Die Beratungen finden im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg, statt.

Bildungsberatung für studieninteressierte Zugewanderte

Zugewanderte, die gerne studieren oder ihr Studium in Deutschland fortsetzen möchten, können von einem speziellen Beratungsangebot profitieren: Die Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule bietet in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit für alle studieninteressierten Zugewanderten monatlich eine Beratung an. Jana Reinhardt berät auf Deutsch oder Englisch zu Themen wie Erwerb der Hochschulreife, Studienaufnahme und Studienfinanzierung. Neben der kostenlosen Beratung für alle, können Geflüchtete, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie deren Familienangehörige über das Bundesprogramm Garantiefonds Hochschule auch die Zulassung zur finanziellen Förderung für den Vorstudienbereich beantragen und an studienvorbereitenden Kursen teilnehmen.

Die Beratung findet im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg, statt. Interessierte können sich zur Terminvereinbarung vorab anmelden unter Telefon 0621 5980225 oder per E-Mail an jana.reinhardt-zech@caritas-speyer.de. Weitere Informationen online unter www.bildungsberatung-gfh.de.

Berufliche Erst- und Lotsenberatung

Welche Weiterbildung passt zu mir? Kann ich diese berufsbegleitend absolvieren? Wie kann ich sie finanzieren? Professionelle Beratung in diesen Fragen bekommen Interessierte in Heidelberg an jedem ersten Freitag im Monat vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit. Ziel ist es, Arbeitnehmerinnen bei allen Fragen zu beruflicher Neu- und Umorientierung zu unterstützen. Die kostenlose Beratung von Karin Brückner findet von 9 bis 12 Uhr in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg, telefonisch oder videobasiert statt. Der nächste Termin ist der 5. April 2024. Um Anmeldung vorab unter Telefon 0621 97607776 oder per E-Mail an k.brueckner@rb-mannheim.de wird gebeten.

Frauen, Karriere und Existenzgründung

Für Frauen, die sich für eine Führungsposition interessieren oder sich selbständig machen wollen, gibt es ein kostenloses Beratungsangebot. Der nächste Beratungstermin ist am Dienstag, 16. April 2024, 9 bis 17 Uhr. Weitere Termine sind zu anderen Zeiten nach individueller Vereinbarung möglich. Termine sollten stets vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Die Beraterin ist Corinna Schneider von der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald. Die Termine finden in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg, statt.

Frauenerfolgsteam



Für Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln möchten, eine Führungsposition innehaben oder die nächste Stufe auf der Karriereleiter erklimmen wollen, die sich beruflich neuorientieren wollen oder müssen oder darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, ist das Frauenerfolgsteam ein ideales Netzwerk-Format. Im Auftrag der Kontaktstelle Frau und Beruf leitet Trainerin Kati Schmitt-Stuhlträger das Frauenerfolgsteam an. Unter dem Motto „Alleine stark – gemeinsam besser“ beraten sich die Teilnehmerinnen gegenseitig und arbeiten mit Gleichgesinnten daran, ihr berufliches Potenzial zu entfalten. Die Termine sind aufeinander aufbauend, starten am Montag, 29. April 2024, und finden im Rathaus Heidelberg, Marktplatz 10, statt. Der Anmeldeschluss ist am Montag, 8. April 2024. Weitere Informationen online unter www.frauundberuf-bw.de.

Beratung zum Thema geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung



PLUS, die Psychologische LSBTIQ+ Beratungsstelle, bietet in Kooperation mit dem städtischen Amt für Chancengleichheit in Heidelberg ein regelmäßiges, kostenloses Beratungsangebot zu Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität an. Das Angebot ist für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte. Die knapp einstündigen Beratungen sind aktuell vor Ort, per Telefon und online möglich. Termine müssen vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 3362110 oder per E-Mail an team@plus-rheinneckar.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.plus-rheinneckar.de > Angebote > Beratung.