Festwochen-Programm 1250 Jahre Edingen-Neckarhausen von 15. – 26. Juli

Edingen-Neckarhausen / Metropolregion Rhein-neckar – JUBILÄUMSVERANSTALTUNGEN – 1250 Jahre Neckarhausen – Wir feiern Geschichte. 1250 Jahre Neckarhausen – 100 Jahre Musikvereinigung Neckarhausen – 55 Jahre Partnerschaft – 40. Auflage Gemeindefest „Rund ums Schloss“.

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen veranstaltet im Rahmen der o.g. Jubiläumsfeierlichkeiten vom 15. bis 26.07.2023 zahlreiche Festveranstaltungen mit vielen bekannten Musikern und Künstlern aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Hierzu wurde ein Festzelt mit einer Besucherkapazität von rd. 600 Personen aufgebaut.

Eine Übersicht über die Veranstaltungen der Festwoche im Folgenden:

FESTWOCHEN PROGRAMM NECKARHAUSEN

Samstag, 15.07.2023, 12.50 Uhr

1250 Jahre Neckarhausen

FESTVERANSTALTUNG ZUM GEMEINDEJUBILÄUM

mit anschließender Eröffnung des Gemeindefestes „Rund ums Schloss“

Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße)

Gemeinde Edingen-Neckarhausen

Samstag, 15.07.2023

1250 Jahre Neckarhausen

GEMEINDEFEST „RUND UMS SCHLOSS“

Kulinarische Angebote der Vereine | Live Musik

Schlossvorplatz & Schlosshof in Neckarhausen (Hauptstraße)

Kultur- und Heimatbund & Vereine der Gemeinde

Sonntag, 16.07.2023, 10.00 Uhr

1250 Jahre Neckarhausen

GEMEINDEFEST „RUND UMS SCHLOSS“

Kulinarische Angebote der Vereine | Live Musik

Musikalischer „Mittags-Cocktail“ der Musikvereinigung Neckarhausen von 11.30 bis 13.30 Uhr

Schlossvorplatz & Schlosshof in Neckarhausen (Hauptstraße)

Kultur- und Heimatbund & Vereine der Gemeinde

Sonntag, 16.07.2023, 10.00 Uhr

1250 Jahre Neckarhausen

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST BEI „RUND UMS SCHLOSS“

Schlosshof in Neckarhausen (Hauptstraße)

Evang. Kirchengemeinde Neckarhausen & Kath. Gemeinde St. Andreas Neckarhausen

Sonntag, 16.07.2023, 10.00 bis 17.00 Uhr

1250 Jahre Neckarhausen

KREATIV-MARKT BEIM GEMEINDEFEST „RUND UMS SCHLOSS“ –

Tolle Angebote & Aktionen – lassen Sie sich Überraschen!

Mit Kinderprogramm von 13.00 bis 16.00 Uhr

Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße)

Gemeinde Edingen-Neckarhausen

Montag, 17.07.2023, 19.00 Uhr

1250 Jahre Neckarhausen

NECKARHAUSEN MACHT PARTY MIT DER T-BAND

Rock & Pop vom Feinsten!



Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße)

Zeltöffnung um 18.00 Uhr | Bewirtung a-la-Carte | Sommer-Bar

Küchenschließung um 22.00 Uhr / Zeltschließung 24.00 Uhr

Gemeinde Edingen-Neckarhausen

Dienstag, 18.07.2023, 18.00 Uhr

1250 Jahre Neckarhausen

EHRUNGSABEND – “WIR EHREN UNSERE BESTEN“

Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement, Bestleistungen im Bereich Kunst, Kultur & Sport sowie besondere Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit „Blutspenderehrungen“

Ehrungen mit Unterhaltungsprogramm

„Moi Schbrooooch, Ihr Leit…“ mit dem bekannten Kabarettisten & Mundartkünstler Prof. Dr. Hans-Peter Schwöbel

Oldi Rock n Roll Band “Eis am Stiel”

Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße)

Zeltöffnung um 17.00 Uhr | Bewirtung a-la-Carte | Sommer-Bar

Küchenschließung um 22.00 Uhr / Zeltschließung 24.00 Uhr

Gemeinde Edingen-Neckarhausen

Mittwoch, 19.07.2023, 19.00 Uhr

1250 Jahre Neckarhausen

THEATERAUFFÜHRUNG DES GESANGVEREINS NECKARHAUSEN

> FÜR IMMER DISCO < Komödie in drei Akten von Andreas Wening mit bekannten Darstellern aus unserer Gemeinde Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße) Zeltöffnung um 18.00 Uhr | Bewirtung a-la-Carte | Sommer-Bar Küchenschließung um 22.00 Uhr / Zeltschließung 24.00 Uhr Gemeinde Edingen-Neckarhausen Donnerstag, 20.07.2023, 19.00 Uhr 1250 Jahre Neckarhausen ÜBERRASCHUNGS-ABEND mit Comedian Chako Habekost Musik mit der Band PUSH mit Sängerin Tamara Pusch Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße) Zeltöffnung um 18.00 Uhr | Bewirtung a-la-Carte | Sommer-Bar Küchenschließung um 22.00 Uhr / Zeltschließung 24.00 Uhr Gemeinde Edingen-Neckarhausen Freitag, 21.07.2023, ab 11.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau ANKUNFT DER FRANZÖSISCHEN GÄSTE Anmeldungen für Aktivitäten und Ausflüge im Festbüro Schlossvorplatz & Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen (Hauptstraße) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Freitag; 21.07.2023, ab 11.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG: „55 JAHRE PARTNERSCHAFT – BEITRAG ZUM FRIEDEN IN EUROPA“ Ausstellungen bis 26.07.2023 geöffnet Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen (Hauptstraße) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Freitag, 21.07.2023, 17.30 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG: „ÖKOLOGIE AUS DEUTSCH-FRANZÖSISCHER UND EUROPÄISCHER SICHT" Ausstellung bis 26.07.2023 geöffnet Schlosshof in Neckarhausen / Orangerie (Hauptstraße) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Freitag, 21.07.2023, 18.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau WILLKOMMEN – BEGRÜSSUNGS-APERITIF Eröffnung der Partnerschaftsfestwoche durch die Bürgermeister und die beiden Partnerschaftsvereine Schlosshof in Neckarhausen (Hauptstraße) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau & Gemeinde Edingen-Neckarhausen Freitag, 21.07.2023, 19.30 Uhr 100 Jahre Musikvereinigung Neckarhausen JUBILÄUMSVERANSTALTUNG DER MUSIKVEREINIGUNG 1923 NECKARHAUSEN E.V. Programm: Grußworte von Bürgermeister Florian König, des Blasmusikverbands und des 1. Vorsitzenden der Musikvereinigung Neckarhausen Werner Simon - Polizeimusikkorps Mannheim - SRH-Bigband Zeltöffnung um 18.30 Uhr | Bewirtung a-la-Carte | Sommer-Bar Küchenschließung um 22.00 Uhr / Zeltschließung 24.00 Uhr Musikvereinigung 1923 Neckarhausen Samstag, 22.07.2023, 10.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG: „FRAUENRECHTE AUS DEUTSCHER UND FRANZÖSISCHER PERSPEKTIVE“ Ausstellung bis 26.07.2023 geöffnet / Öffnungszeiten Rathaus Rathaus Edingen (Hauptstraße) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Samstag, 22.07.2023, 10.30 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau ÖFFENTLICHE DISKUSSIONSVERANSTALTUNG „55 JAHRE PARTNERSCHAFT - BEITRAG ZU INTEGRATION UND FRIEDEN IN EUROPA“ Einladung an die Bevölkerung Mit der Politologin Dr. Eileen Keller vom Deutsch-Französischen Institut (dfi) | Simultanübersetzung Rathaus Edingen, Bürgersaal (Hauptstraße) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau & Gemeinde Edingen-Neckarhausen Samstag, 22.07.2023 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau DIE PARTNERGEMEINDE ENTDECKEN 14.00 Uhr: Besuch auf dem HelDen-Hof Helmut & Dennis Koch ( Bahnhofstraße 51, Edingen) 14.00 & 15.00 Uhr: Führung durch den NABU-(Natur)-Garten (Nähe Stangenweg, Edingen) 14.30 Uhr: Besuch beim Apfel-Schneider mit Führung durch die Obstanlage (Obstplantage Edingen) 15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen im Edinger Schlösschen (Hauptstraße 35, Edingen) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Samstag, 22.07.2023, 20.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau POP-KONZERT-ABEND - „MUSIKALISCHE VIELFALT IN EUROPA“ Programm: Silke Allenberg & Peter Antony Friday Underground Yvon Etienne & Roland Surblys Push-Band Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße) Zeltöffnung um 19.00 Uhr | Bewirtung a-la-Carte | Sommer-Bar Küchenschließung um 22.00 Uhr / Zeltschließung 24.00 Uhr IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Sonntag, 23.07.2023, 11.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau FESTAKT: „55 JAHRE PARTNERSCHAFT – BEITRAG ZUM FRIEDEN IN EUROPA“ Erneuerung der Partnerschaft – Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde Schlosshof in Neckarhausen (Hauptstraße) IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau & Gemeinde Edingen-Neckarhausen Sonntag, 23.07.2023, 13.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau GEMEINSAMES MITTAGESSEN MIT DEN FRANZÖSISCHEN GÄSTEN UND GASTGEBERN Für geladene Gäste / Eintrittsberechtigung erforderlich Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße) Zeltöffnung nach dem Festakt / Zeltschließung 15.00/15.30 Uhr Gemeinde & IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Sonntag, 23.07.2023, 20.00 Uhr 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau EUROPÄISCHER ABEND - „FREUNDSCHAFT VERBINDET“ Bunter Abend mit Beiträgen verschiedener Gruppen aus beiden Gemeinden Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße) Zeltöffnung um 19.00 Uhr | Bewirtung a-la-Carte | Sommer-Bar Küchenschließung um 22.00 Uhr / Zeltschließung 24.00 Uhr IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau Montag, 24.07.2023, tagsüber 55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau SPORTBEGEGNUNGEN „SPORTWERTE, GRUNDLAGE FÜR FRIEDEN UND FREUNDSCHAFT“ Boule-Platz, Schießanlage Neckarhausen, Sport- & Freizeitzentrum, TVE-Bootsanleger, Tennisanlage 10.30 Uhr: Fahrrad-Tour nach Heidelberg mit Stadtbesichtigung | „Auf den Spuren europäischer Philosophen“ (Treffpunkt: Eduard-Schläfer-Halle) 11.00 bis 13.00 Uhr: Kanufahren auf dem Neckar in deutsch-französischen Tandems (Treffpunkt: Bootshaus unterhalb der TVE-Jahnhalle, Hauptstraße 4, Edingen) 11.00 Uhr: Bretonischer Tanz zusammen mit Freunden aus der Partnergemeinde (Treffpunkt: Kultursaal im Schloss in Neckarhausen) 13.00 Uhr: Petanque-Turnier mit deutsch-französischen Tandems (Doublette) (Treffpunkt: BCEN Boulodrome beim Freizeitbad in Neckarhausen) 14.00 Uhr: Partnerschafts-Turnier Schützenverein Neckarhausen (Treffpunkt: Schützenhaus im Schloss, Hauptstraße 389, Neckarhausen) 14.00 Uhr: Tennis & Padel (Treffpunkt: Anlage des 1. Tennis-Clubs Edingen-Neckarhausen, Mannheimer Straße 50, Edingen) 14.00 Uhr: Handball (Treffpunkt: Sport- & Freizeitzentrum, Kleinspielfeld) 15.00 Uhr: Beach-Volleyball (Treffpunkt: Sport- & Freizeitzentrum, Beach-Volleyballfeld) 16.00 Uhr: Fußballspiel der Gemeindevertretungen > DEUTSCHLAND – FRANKREICH

im Sport- & Freizeitzentrum, Poluguerneau-Allée

IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau & Vereine

Montag, 24.07.2023, 20.00 Uhr

55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

OPEN AIR KINO MIT PICKNICK

Musikalische Einstimmung mit „Tali Moan“ und „2 Cafés longs“

bei Einbruch der Dunkelheit

FILMVORFÜHRUNG “BALLON“

ein Michael Bully Herbig-Film

Deutschland 2018 | 125 Minuten | FSK 12

mit französischen Untertiteln

Schlosshof in Neckarhausen (Hauptstraße)

IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

Dienstag, 25.07.2023

55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

TAGESAUSFLÜGE „DIE METROPOLREGION KENNENLERNEN“

Interessante und bedeutende Ausflugsziele im Dreiländer-Eck der Metropolregion Rhein-Neckar

Ausflugsziel:

BUGA23 in Mannheim mit Führungen

Abfahrt: 9.00 Uhr, Schloss in Neckarhausen

Ausflugsziel: Hambacher Schloss

Abfahrt: 9.00 Uhr, Schloss in Neckarhausen

IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

Dienstag, 25.07.2023, 20.00 Uhr

55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

CHOR-KONZERT

„1250 JAHRE NECKARHAUSEN – 55 JAHRE PARTNERSCHAFT“

Gesangverein Neckarhausen mit Männerchor gemischtem Chor Rocks2gether | Sängereinheit Edingen | Chor Paotred Pagan | Deutsch Französischer Chor

MESSE IN G

von Franz Schubert und Werken von Gabriel Fauré, Felix Mendelssohn-Bartholdy,

Ludwig van Beethoven u.a.

Künstler: Anabelle Hund (Sopran), Jarno Lehtola (Tenor) & Michael Roman (Bass) Kammerphilharmonie Mannheim | Leitung: Mark Köllike

St. Andreas Kirche in Neckarhausen (Fichtenstraße)

IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

Mittwoch, 26.07.2023, 10.30 Uhr

55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

PROJEKTE UND AKTIONEN

„Rendez-vous“ im Plouguerneau-Haus | Europäische Workshop-Angebote

Informationen und Austausch über die generationsübergreifenden Partnerschaftsangebote

im Plouguerneau-Haus, Fichtenstraße 13

IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

Mittwoch, 26.07.2023, 19.00 Uhr

55 Jahre Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

ABSCHIEDSABEND … „AU REVOIR“

Verabschiedung unserer französischen Freunde

Festzelt am Freizeitbad (Hauptstraße)

Zeltöffnung um 18.00 Uhr | Getränkeverkauf

IGP Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau

& Gemeinde Edingen-Neckarhausen