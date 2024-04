Offenheit, Vielfalt, Zusammenhalt: Das Queer Festival Heidelberg feiert 15. Jubiläum!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum 15. Mal präsentiert das Queer Festival Heidelberg ab dem 3. Mai 2024 internationale queere Kultur. Das vierwöchige Jubiläumsprogramm mit mehr als 30 Veranstaltungen reicht von Popmusik, Theater und Kino über queere Ballroom-Kultur bis zum Science Slam. Mit seinem internationalen Ansatz und der programmatischen Offenheit schafft das Queer Festival seit 2009 einen geschützten Raum für queere Menschen. Gleichzeitig ist es ein Ort, an dem alle Menschen, egal welcher sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gemeinsam gesellschaftliche Vielfalt feiern.

Queere Menschen haben sich in den vergangenen Jahren einen Platz in der Öffentlichkeit erkämpft und sind vor allem im Kulturbereich zunehmend sichtbar. Was das Queer-Festival Heidelberg jedoch bis heute von anderen Veranstaltungsformaten unterscheidet, ist, dass es queeren Künstler*innen und queerer Kultur eine in dieser Form einzigartige eigene Plattform bietet. Inzwischen ist das Festival nicht nur ein weit überregional bekannter Treffpunkt für die LSBTIQ+ Gemeinschaft, sondern auch ein Leuchtturmprojekt für die „Rainbow City” Heidelberg, die seit 2020 Teil des internationalen Netzwerks der Regenbogenstädte ist.

„Heidelberg steht für ein lebendiges Miteinander, für Vielfalt und Akzeptanz und das Queer Festival ist davon fester Bestandteil. Der 15. Geburtstag ist ein Meilenstein. Ich freue mich, dass die Stadt Heidelberg durch die Förderung ihren Teil dazu beitragen kann und danke den Organisierenden für ihren unermüdlichen Einsatz für den Erfolg dieses einzigartigen Festivals. Es gewinnt in einer Zeit, in der der gesellschaftliche Zusammenhalt immer wieder auf die Probe gestellt wird, zusätzlich an Gewicht”, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Zur Eröffnung der 15. Festivalausgabe lädt das Queer Festival gemeinsam mit der Stadt Heidelberg am 3. Mai um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Karlstorbahnhof zu einem großen Jubiläumsempfang. Er ist zugleich Vernissage der diesjährigen Festival-Fotoausstellung unter dem Titel „Queer Heroes in Focus”. Moderiert wird der Abend von der Drag Race-Germany Moderatorin und Aktivistin Barbie Breakout. Zur Begrüßung spricht Bürgermeisterin Stefanie Jansen. Am 5. Mai geht es weiter im Karlstorkino mit einer Kinderbuchlesung und dem Film „Der Wunsch” zum International Family Equality Day. Das Karlstorkino präsentiert zudem im Rahmen des Festivals den ganzen Monat über zahlreiche Filme in der Reihe „Queer Cinema”. Am 6. Mai steht die Forschung im Fokus: Unter dem Titel „Queer Heroes at Uni” findet im Marstall-Café des Studierendenwerks Heidelberg ein Science Slam der Queer und Gender Studies mitsamt Dragshow statt.

Das Konzertprogramm startet am 7. Mai mit einem Auftritt der englischen Post-Punk Band „Deep Tan”, dicht gefolgt von Auftritten der palästinensischen Musikerin Rasha Nahas (9. Mai), der deutschen Popmusikerin Luna (10. Mai) und der türkischen Avantgardistin Gaye Su Akyol (15. Mai). Mit einer moderierten Liveübertragung feiert das Queer Festival zudem am 11. Mai die besondere Bedeutung des Eurovision Songcontest für die queere Community. Am 25. Mai stehen an einem Cold Wave & Postpunk-Abend schließlich die Bands zzzahara, Absteige und Nikra auf der Bühne.

Im Bereich Literatur liest am 12. Mai. Lion Christ im Haus am Wehrsteg aus seinem Roman „Sauhund”. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, der Eintritt ist frei. Am 13. Mai. steht eine Queer Festival Sonderausgabe des Word Up! Poetry Slams auf dem Programm und am 23. Mai. präsentieren Hengameh Yaghoobifarah, Enrico Ippolito und Bär Kittelmann die aktuelle Ausgabe ihres Magazins „Delfi” live im Karlstorbahnhof.

Auf die Theaterbühne geht es am 19.Mai. in Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg / Dance Theatre Heidelberg mit einer Vorstellung mitsamt Einführung von Iván Pérez’ Choreografie „Silk”. Zudem bringt das Performance Theater Heidelberg mit „Raum ohne Scham” (10. bis12.Mai. im Gebäude des Collegium Academicum) und „Lila Nacht” (26. Mai. im Karlstorbahnhof) gleich zwei neue Produktionen im Rahmen des Festivaljubiläums zur Aufführung.

Ein unbestrittener Programmhöhepunkt zum Jubiläum wird das große Ballroom-Programm am 25. und 26. Mai: Mit Workshops, einem einführenden Panel Talk, dem Vogueing-Ball „My paradise” und der Ballroom-Performance „Like, really cunt” feiert das Queer Festival die in den USA entstandene queere Ballroom-Kultur.

Dazu kommen wie immer die großen Festivalpartys zu Eröffnung (3. Mai) und Festivalabschluss (29. Mai), Aktionstage, Workshops sowie ein großes Jubiläums-Abschlussfest Open Air auf dem Marlene-Dietrich-Platz am 29. Mai.

„Wir sind wahnsinnig stolz auf dieses Jubiläumsprogramm und darauf, dass das Queer Festival in den vergangenen Jahren derart viele Partner*innen und Unterstützer*innen gefunden hat. Sie machen das Festival zu dem, was es heute ist: Ein Ort des Austauschs, der Solidarität und des Engagements für eine offene und inklusive Gesellschaft.”

Dominic Hauser und Martin J.V. Müller, Initiatoren des Queer Festivals Heidelberg

Alle Informationen, Tickets und das vollständige Programm gibt es unter www.queer-festival.de

Das Queer Festival Heidelberg wird veranstaltet von Queer Play e.V. und dem Kulturzentrum Karlstorbahnhof. Die Stadt Heidelberg ist Hauptförderin des Festivals im Rahmen der „Rainbow City Heidelberg”.