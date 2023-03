Stadt Heidelberg ehrte die besten Auszubildenden mit dem Ausbildungspreis 2022 – Sieben Frauen und Männer in verschiedenen Branchen ausgezeichnet – Dank an Betriebe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat sieben Frauen und Männer mit dem Ausbildungspreis 2022 ausgezeichnet: Christine Feldhinkel, Min Li, Marco Moock, Lea Gamperling, Carla Beck, Louis Lippold und Alexandra Brauch sind die besten Auszubildenden von Heidelberger Betrieben im Abschlussjahr 2022. Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, gratulierte den Auszubildenden bei einer Verleihungsveranstaltung am Mittwoch, 29. März 2023, im Hotel & Restaurant Grenzhof: „Herzlichen Glückwunsch zum Ausbildungspreis 2022 der Stadt Heidelberg. Sie haben mit viel Engagement und Ehrgeiz, Talent und Fleiß eine außergewöhnliche Abschlussnote erreicht. Mit Ihrer Ausbildung haben Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Berufslaufbahn gelegt. Ihnen stehen für die Zukunft viele Türen offen – gehen Sie hindurch! Für Ihren weiteren Karriereweg wünsche ich Ihnen viel Erfolg.“

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhielten jeweils eine Urkunde und einen DankeSchein – den stadtweiten Einkaufsgutschein – im Wert von 250 Euro. Marc Massoth dankte zugleich auch den Vertreterinnen und Vertretern der Ausbildungsbetriebe, Kammern und beruflichen Schulen: „Hinter jedem erfolgreichen Ausbildungsabschluss stehen starke Unterstützer: Die Ausbildungsbetriebe übernehmen Verantwortung für die berufliche Entwicklung von jungen Menschen in unserer Stadt. Dadurch bieten sie den Auszubildenden, aber auch ihren eigenen Unternehmen eine ausgezeichnete Zukunftsperspektive. Die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben und die Lehrkräfte in den beruflichen Schulen vermitteln das nötige Fachwissen und sind für die jungen Menschen direkte Ansprechpartner in dieser wichtigen Phase der beruflichen Weiterentwicklung. Die Kammern garantieren eine hohe Qualität der Ausbildung.“

Der Ausbildungspreis wurde dieses Jahr das erste Mal im Rahmen des neu gegründeten Heidelberger Bündnisses für Ausbildung und Arbeit verliehen. Ein wichtiges Ziel des Bündnisses ist, gemeinsam mit den Betrieben und allen weiteren Beteiligten den Stellenwert der Dualen Berufsausbildung in Heidelberg weiter zu erhöhen. Dadurch soll der Ausbildungsstandort Heidelberg noch attraktiver gemacht und dem Fachkräftemangel kraftvoll entgegenwirkt werden. Auch Gastgeberin Ulrike Kugler-Oestergaard vom Hotel & Restaurant Grenzhof gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträgern. In ihrem Unternehmen nimmt die Ausbildung einen hohen Stellenwert ein – derzeit sind 17 Auszubildende in vier verschiedenen Ausbildungsberufen tätig.

Sieben Preisträgerinnen und Preisträger von sieben Kammern bestimmt

Die sieben Preisträgerinnen und Preisträger wurden bestimmt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, der Bezirksärztekammer Nordbaden, der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, der Universität Heidelberg, der Steuerberaterkammer Nordbaden und der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg gGmbH.

Im Abschlussjahrgang 2022 wurden mit dem Ausbildungspreis der Stadt ausgezeichnet:

• Christine Feldhinkel (Note 1,2)

Ausbildungsberuf: Orthopädietechnik-Mechanikerin

Ausbildungsbetrieb: adViva GmbH

Kammer: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Necker-Odenwald

Berufliche Schule: Carl-Bosch-Schule

• Min Li (Note: 1,3)

Ausbildungsberuf: Medizinische Fachangestellte

Ausbildungsbetrieb: Hausarztpraxis Dr. med. X. Wang

Kammer: Bezirksärztekammer Nordbaden

Berufliche Schule: Willy-Hellpach-Schule

• Marco Moock (Note 1,2)

Ausbildungsberuf: Fachinformatiker Systemintegration

Ausbildungsbetrieb: Rechenzentrum der Universität Heidelberg (URZ)

Kammer: Universität Heidelberg

Berufliche Schule: Hubert-Sternberg-Schule Wiesloch

• Lea Gamperling (Note: 1,6)

Ausbildungsberuf: Rechtsanwaltsfachangestellte

Ausbildungsbetrieb: Schlatter Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB

Kammer: Rechtsanwaltskammer Karlsruhe

Berufliche Schule: Julius-Springer-Schule

• Carla Beck (Note: 1,7)

Ausbildungsberuf: Orthoptistin

Ausbildungsbetrieb: Universitätsklinikum

Kammer: Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg gGmbH

Berufliche Schule: Orthoptistenschule am Universitätsklinikum Heidelberg in der Augenklinik

• Louis Lippold (Note: 1,2)

Ausbildungsberuf: Steuerfachangestellter

Ausbildungsbetrieb: Kanzlei Brandel & Kollegen

Kammer: Steuerberaterkammer Nordbaden

Berufliche Schule: Julius-Springer-Schule

• Alexandra Brauch (Note: 1,1)

Ausbildungsberuf: Kauffrau für Büromanagement

Ausbildungsbetrieb: Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl

Kammer: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

Berufliche Schule: Julius-Springer-Schule

7.700 kleine und mittelständische Unternehmen bieten 3.000 Ausbildungsplätze

Rund 7.700 kleine und mittelständische Unternehmen in Heidelberg bieten circa 3.000 Ausbildungsplätze an – sie leisten den Hauptteil der Ausbildung, geben jungen Menschen eine berufliche Perspektive und sichern sich durch die Ausbildungsangebote einen qualifizierten Nachwuchs. Etwa 85 Prozent aller Auszubildenden absolvieren ihre Lehre in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Ausbildungsbetrieb Stadt Heidelberg

Mit der Verleihung des Ausbildungspreises setzt die Stadt Heidelberg als Standort für exzellente und engagierte Köpfe ein Signal für eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung. Der Preis soll junge Menschen zu einer betrieblichen Ausbildung motivieren und damit dem Fachkräftemangel entgegentreten. Zudem werden mit der Verleihung die Leistung und das besondere Engagement der Ausbildungsbetriebe gewürdigt. Auch die Stadt Heidelberg bildet aus: Aktuell absolvieren rund 130 Nachwuchskräfte in 30 unterschiedlichen Berufen ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei der Stadtverwaltung – von der klassischen Büro- und Verwaltungstätigkeit über handwerkliche und technische Ausbildungsgänge bis hin zu dualen Studiengängen wie Wirtschaftsinformatik und Soziale Arbeit.

Ergänzend: Mehr Informationen unter www.wirtschaftsfoerderung.heidelberg.de. Näheres zu einer Ausbildung bei der Stadt Heidelberg ist unter www.heidelberg.de/ausbildung erhältlich.