Heidelberg – Einladung zur digitalen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch den 14. April um 17:30 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur digitale Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 14.04.2021, um 17:30 Uhr.

Ort:

-Bürger*innen/Presse: Rathaus, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 0.06, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg

-Mitglieder des Ausschusses: per Videokonferenz.

Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygienemaßnahmen unter Berücksichtigung der Maskenpflicht (OP-Masken oder FFP2-Masken).

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Information zur Eilentscheidung des Herrn Oberbürgermeisters vom 24.03.2021 über die Beschaffung von Laien-Schnelltests im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie

Informationsvorlage 0097/2021/I

2 Förderung von Ausstattungsinvestitionen freier Träger von Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung an päd-aktiv e.V. für die Neu- und Erstausstattung der Kindertageseinrichtung „Kita Campbell“, Adelheid-Steinmann-Straße 3-5 in Heidelberg-Südstadt

Beschlussvorlage 0077/2021/BV

3 Förderung von Baumaßnahmen freier Träger von Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung an päd-aktiv e.V. für bauliche Maßnahmen in der Kita Campbell, Adelheid-Steinmann-Straße 3-5 in Heidelberg

Beschlussvorlage 0078/2021/BV

4 Förderung von Baumaßnahmen freier Träger von Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung an die Katholische Kirchengemeinde Heidelberg für bauliche Maßnahmen im Kindergarten St. Georg, Albert-Fritz-Straße 35 in Heidelberg-Kirchheim

Beschlussvorlage 0079/2021/BV

5 Förderung von Baumaßnahmen freier Träger von Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung an die Katholische Kirchengemeinde Heidelberg für Maßnahmen an der Außenanlage des Kindergartens St. Bartholomäus, Wallstraße 27/1 in Heidelberg-Wieblingen

Beschlussvorlage 0080/2021/BV

6 Förderung von Ausstattungsinvestitionen freier Träger von Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung an päd-aktiv e.V. für die Neu- und Erstausstattung der Kindertageseinrichtung „Kita Forum“, Forum 3, in Heidelberg-Emmertsgrund

Beschlussvorlage 0083/2021/BV

7 Weiterentwicklung rnv-Betriebshof Hier: Grundsatzbeschluss

Beschlussvorlage 0417/2020/BV

8 Änderung der Bürgerplakettensatzung 5. Änderungssatzung

Beschlussvorlage 0098/2021/BV

9 5. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung hier: Umgang mit unterjährigen Steuervergünstigungen sowie Wegfall der Gebühr für Hundesteuer-Ersatzmarken

Beschlussvorlage 0100/2021/BV

10 Neufassung der Jugendgemeinderatssatzung

Beschlussvorlage 0023/2021/BV

11 Änderung der Jugendgemeinderatswahlordnung

Beschlussvorlage 0022/2021/BV

12 Digitale Leitlinien für die Stadt Heidelberg

Informationsvorlage 0054/2021/IV

13 Änderung der Geschäftsordnung der Bezirksbeiräte; hier: Gemeinsame Sitzungen von Bezirksbeiräten

Antrag 0017/2020/AN Antragsteller: Bunte Linke, DIE LINKE, GAL/FWV, SPD, Stadtrat Butt, Antragsdatum: 09.01.2020

13.1 Änderung der Geschäftsordnung der Bezirksbeiräte hier: Gemeinsame Sitzungen von Bezirksbeiräten

Informationsvorlage 0081/2021/IV

14 Änderung der Geschäftsordnung der Bezirksbeiräte; hier: Beratung von Beschlüssen eines Bezirksbeirates, die sich an den Gemeinderat richten, in den gemeinderätlichen Gremien

Antrag 0085/2020/AN Antragsteller: Bunte Linke, DIE LINKE, B’90/Grüne Antragsdatum: 10.09.2020

14.1 Änderung der Geschäftsordnung der Bezirksbeiräte: Beratung von Beschlüssen eines Bezirksbeirates, die sich an den Gemeinderat richten, in den gemeinderätlichen Gremien

Informationsvorlage 0082/2021/IV

15 Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates hier: §15 Öffentlichkeit der Sitzungen

Antrag 0010/2021/AN Antragssteller: Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE und Die PARTEI Antragsdatum: 28.01.2021

15.1 Geschäftsordnung des Gemeinderates hier: Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen

Informationsvorlage 0060/2021/IV

16 Informationen zum Stand der Dinge bei der Sanierung der Stadthalle

Antrag 0031/2021/AN Antragsteller: HD’er Antragsdatum: 08.03.2021

16.1 Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg Sachstand Sanierung Stadthalle: – Petitionsverfahren – TOP-Antrag „Die Heidelberger“

Informationsvorlage 0086/2021/IV

17 Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg – Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 – Maßnahmenfortschreibung Zwinger (Bauabschnitt III Fassade)

Beschlussvorlage 0094/2021/BV

18 Information über Kreditangelegenheiten

Informationsvorlage 0092/2021/IV

19 Abwasserzweckverband Heidelberg

Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe

Informationsvorlage 0075/2021/IV

20 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen Heidelberger Frühling gGmbH – Jahresabschluss 01.10.2019 – 30.09.2020

Informationsvorlage 0093/2021/IV

21 Eigenbetrieb städtische Beteiligungen Stadtwerke Heidelberg GmbH – Fortführung Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe

Informationsvorlage 0094/2021/IV

22 Stadtbetriebe Heidelberg hier: Verlegung eines Großkanals in der Newtonstraße zwischen Einsteinstraße und Speyerer Straße hier: Maßnahmegenehmigung

Beschlussvorlage 0097/2021/BV

23 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung bis 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0102/2021/BV

Nicht öffentliche Sitzung

1 Rechnungsabschluss 2019 hier: Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

Informationsvorlage 0067/2021/IV

2 Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Heidelberg

Informationsvorlage 0090/2021/IV

3 Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Beschlussvorlage 0059/2021/BV

4 Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0103/2021/BV

5 Stadtbetriebe Heidelberg Wirtschaftsplan 2021 Änderung des Vermögensplans

Beschlussvorlage 0101/2021/BV

6 VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt

7 VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt

8 Bestellung einer/eines Bürgerbeauftragten

Beschlussvorlage 0104/2021/BV

9 VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt

10 VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt