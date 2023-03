Mehr digitale Bildung: Volkshochschule Landau nimmt an Projekt „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung“ teil – Kostenlose Beratungstermine und zahlreiche Angebote geplant

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Passend zum Semestermotto „Vernetzt!“ mit einem Schwerpunkt auf digitaler Vernetzung freut sich die Volkshochschule Landau über den Zuschlag für das Projekt „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz der Weiterbildung“, das vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz gefördert wird. Dabei sollen Bürgerinnen und Bürger mit verschiedenen Bildungsangeboten in der Entwicklung ihrer digitalen Medienkompetenz unterstützt werden. Erste Kurse und ein kostenloses Beratungsangebot stehen bereits fest.

„Der gesellschaftliche Trend zu immer mehr Digitalisierung stellt jede und jeden Einzelnen, die gesamte Gesellschaft und auch die Volkshochschulen als Bildungsanbieter vor neue Herausforderungen“, betont Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron. „Die VHS ist gefragt, die Menschen darin zu unterstützen, sich digitale Kompetenzen anzueignen und sich in einer digitalen, vernetzten Welt zurecht zu finden. Dazu ist sie auf eine moderne und adäquate Ausstattung angewiesen, wozu die Förderung durch das Land einen wichtigen Beitrag leistet“, freuen sich Dr. Ingenthron und VHS-Leiterin Sigrid Gensheimer. Außerdem wird das digitale Kursangebot nun noch stärker von der interaktiven Tafel profitieren, deren Anschaffung Alt-OB Thomas Hirsch im vergangenen Jahr aus Mitteln der Sparkassenstiftung Südpfalz zum 75-jährigen Bestehen der Landauer Volkshochschule ermöglicht hat. Diese kann in den Kursen in den Räumlichkeiten der VHS beispielsweise zur Anfertigung interaktiver Tafelbilder sowie zum Abrufen und Anzeigen digitaler Lernmedien benutzt werden und damit den Unterricht bereichern.

Erstes Angebot im Rahmen des Projekts ist der Kurs „Mein ständiger Begleiter! – Das Smartphone“, bei dem Andrea Haalboom am Samstag, 18. März, von 12 bis 15 Uhr in die Smartphonenutzung einführt.

Am Samstag, 17. Juni, von 12 bis 15 Uhr bietet die Referentin außerdem eine Veranstaltung zum Thema „Digitale Reiseplanung“ an, bei der sie über die Vorteile des Smartphones vor und während einer Reise informiert. Beide Veranstaltungen kosten jeweils 10 Euro und eine schriftliche Anmeldung bei der VHS ist erforderlich.

Für individuelle Probleme und Fragen rund um Computer, Smartphone und Internet gibt es ab sofort außerdem die Möglichkeit für Alt und Jung, Einzelpersonen, Familien und Paare, sich für einen kostenfreien Beratungstermin an der VHS anzumelden.

Weiter Informationen zum Programm der VHS gibt es online unter www.volkshochschule-landau.de. Hier sind auch Anmeldungen möglich. Für Fragen und telefonische Anmeldungen ist die VHS unter 06341/13 49 92 erreichbar

