Pflück dir dein Gedicht! Welttag der Poesie in der Stadtbücherei Frankenthal

Fankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Frankenthal) – Im Jahr 2000 hat die UNESCO den 21. März zum „Welttag der Poesie“ ausgerufen. Diese Gattung der Literatur kommt in heutiger Zeit oft zu kurz und erfährt wenig Beachtung. Daher möchte die Stadtbücherei Frankenthal den Tag entsprechend würdigen und lädt alle Freunde der Poesie am Dienstag, 21. März, von 10 bis 18 Uhr dazu ein, sich am „Baum der Lyrik“ an der Ecke Welschgasse/ Sterngasse eines der dort befestigten Gedichte auszusuchen und „abzupflücken“. Die Aktion ist kostenfrei und ohne Voranmeldung, solange der Vorrat reicht.

Mehr zum Welttag der Poesie ist unter www.bibliotheksverband.de/welttag-der-poesie zu finden. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Aktionen der Stadtbücherei erhalten Interessierte telefonisch unter 06233 89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr) in der Welschgasse 11 oder auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.