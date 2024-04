Gestalte Dein Mannheim²: Stadt Mannheim auf dem Maimarkt 2024: Ehrenamtliches Engagement als zentrales Thema

Mannheim / Metropolregion hein-Neckar(red/ak) – Vom 27. April bis 7. Mai 2024 wird die Stadt Mannheim wieder auf dem Maimarkt, Deutschlands größter Regionalmesse, vertreten sein. Über 1.000 Ausstellende werden Innovationen, Klassiker und Sonderschauen präsentieren. „Der Maimarkt ist Tradition und fest im Terminkalender vieler Menschen in der Metropolregion verankert. Am Stand der Stadt Mannheim haben sie die Gelegenheit, sich über aktuelle Themen, Projekte und Initiativen zu informieren und sich aktiv einzubringen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn möglichst viele Gäste des Maimarkts auch dem Stand der Stadt Mannheim einen Besuch abstatten“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht.

Der Messestand der Stadt Mannheim auf dem Freigelände gleich am Haupteingang, bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten und Informationen für die Besucherinnen und Besucher. Unter dem Motto „Gestalte Dein Mannheim²“ ist das Hauptthema in diesem Jahr das bürgerschaftliche Engagement. So können sich die Gäste mit Hilfe des Mitwirk-o-Mat ein passendes Ehrenamt suchen, sie lernen das Beteiligungsportal kennen oder können sich über die bevorstehende Kommunal- und Europawahl informieren. Wer die Quiz-Stationen durchläuft, kann jeden Tag um 15 Uhr an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem eine Jahreskarte für den Luisenpark verlost wird. Natürlich kann auch wieder ein Erinnerungsfoto am Stand gemacht werden und die Gäste können ihre Ideen für die Weiterentwicklung der Mannheimer Innenstadt von einem Künstler in einem großen Wandgemälde visualisieren lassen.

Jeden Tag verschiedene Schwerpunkte

An jedem Tag der Messe werden am Stand der Stadt Mannheim verschiedene Schwerpunkte gesetzt:

Samstag, 27. April:

Bürgerbeteiligung und Ehrenamt in Mannheim:

Informationen über informelle Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten in Mannheim

Beratung für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement

Sonntag, 28. April:

Werden Sie Wahlhelfer*in bei der Europa- und Gemeinderatswahl!

Vorstellung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Wahlhelfer*in

Hintergründe und Entschädigung

Montag, 29. April:

Das Leitbild 2030 der Stadt Mannheim

Präsentation des Leitbilds Mannheim 2030 und seiner strategischen Ziele

Dienstag, 30. April:

„Umsichtig unterwegs“ mit Super-Held und Selfie-Fan Chämy

Besuch des Maskottchens “Chämy” der Kampagne “Umsichtig Unterwegs”

Informationen zum Thema Achtsamkeit im öffentlichen Raum

Mittwoch, 1. Mai:

Bürgerbeteiligung in Mannheim

Weiterführung der Informationen über Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten

Fokus auf Kinder- und Jugendbeteiligung sowie Umsetzung der UN-Kinderrechte

Donnerstag, 2. Mai:

Integration und Zusammenleben in Vielfalt

Informationen über Integrationsaktivitäten der Stadt Mannheim

Bürger- und Bürgerinnendialog zum Thema Integration

Freitag, 3. Mai:

Bürgerbeteiligung in Mannheim

Fortsetzung der Informationen über Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten

Schwerpunkt auf der Kinder- und Jugendbeteiligung als Kinderfreundliche Kommune

Samstag, 4. Mai:

Bunte Stadtteile: Themen und Projekte

Vorstellung der Vielfalt der Mannheimer Stadtteile

Einbindung der Besucherinnen und Besucher für Verbesserungsvorschläge

Sonntag, 5. Mai:

Bürgerbeteiligung in Mannheim

Weiterführung der Informationen über Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten

Montag, 6. Mai:

Mannheim als LSBTIQ-Freiheitsraum

Testen des Geschichtswissens und Austausch mit der LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim

Informationen zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten

Dienstag, 7. Mai:

Das Leitbild 2030 der Stadt Mannheim

Abschlusspräsentation des Leitbilds Mannheim 2030