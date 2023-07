„Dialog im Quadrat“ in der Popakademie Mannheim – Vernetzung mit gegenseitigem Nutzen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – • Musikhochschule stellt sich mittelständischen Unternehmen vor

• Geschäftsführung zeigt viele Möglichkeiten für Kooperationen auf

• OB Dr. Peter Kurz als „Spiritus Rector“ der Mannheimer Runde verabschiedet

Auf großes Interesse stieß jetzt die Einladung der „Mannheimer Runde e.V.“ zum jüngsten

„Dialog im Quadrat“. Rund 80 Mitglieder folgten der Einladung der Mittelstandsvereinigung,

sich im Rahmen dieses Forums über das Portfolio der Popakademie Baden-Württemberg im

Mannheimer Jungbusch zu informieren. Vereinsvorsitzender Stefan Kleiber nutzte diesen

Rahmen, um dem scheidenden Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz die Ehrenmitgliedschaft

zu verleihen und seine besondere Rolle als Gründungsmitglied, treuer Wegbegleiter und

„Spiritus Rector“ zu würdigen.

Fast jeder kennt sie und doch wissen nur wenige, was in der Mannheimer Popakademie so

alles passiert. Immerhin: Dass diese Hochschuleinrichtung für Musikwirtschaft,

Kreativwirtschaft und Populäre Musik einen hervorragenden Ruf nicht nur in Deutschland,

sondern auch in ganz Europa genießt, hat sich mittlerweile auch außerhalb der Branche

herumgesprochen. Immer mehr Absolventen legen eine glanzvolle Karriere auf der Bühne

oder im Business hin und mehren mit ihrem wachsenden Ruhm auch den der Einrichtung in

der Hafenstraße 33.

Dass man allerdings vom Ruhm allein nicht leben kann, weiß auch ihr neuer Business

Direktor Michael Herberger. Der als Gründungsmitglied der „Söhne Mannheims“ bekannte

Musikproduzent hat sich bei seinem Antritt im September vergangenen Jahres unter

anderem zum Ziel gesetzt, die Popakademie „stärker in Mannheim zu verwurzeln, weil sie

für Außenstehende manchmal wie ein Elfenbeinturm wirkt“. Im Blick hatte er dabei auch die

mittelständische Wirtschaft und seine Institution deshalb bei der „Mannheimer Runde e.V.“

angemeldet. Die kam ihm nun bei diesem Unterfangen auf halbem Weg entgegen und

organisierte ihr bewährtes Format „Dialog im Quadrat“ jetzt in der Künstlerschmiede.

Den Reigen der Vorträge eröffnete Professor Udo Dahmen, der bereits im Jahr 2003 zum

Gründungsteam der Popakademie gehörte und im September sein Amt als künstlerischer

Direktor an seinen bereits designierten Nachfolger, den 50-jährigen Musikproduzenten Derek

von Krogh übergeben wird. Neben Geschichte und Bedeutung der Musikhochschule skizzierte

Dahmen auch deren „eher weniger geläufige“ Portfolio an Angeboten, die auch für die

mittelständischen Unternehmer von Interesse sein könnten. Denn parallel zu ihrer Funktion

als Lehrinstitution realisiert die Popakademie Baden-Württemberg als Kompetenzzentrum

zahlreiche Projekte im regionalen, nationalen und internationalen Zusammenhang. „Wir

haben schon viel gemacht, aber auch noch vieles vor, bei dem wir Sie gerne an unserer Seite

hätten“, verwies er seine Gäste mit Charme auf die Sponsorenleiste im Eingangsbereich: „Sie

haben sicher gesehen, dass da noch Platz ist“.

In der Tat gibt es viele Anknüpfungspunkte zwischen Akademie und Mittelstand zum

gegenseitigen Nutzen, angefangen von der Auftragsproduktion über Künstlervermittlung der

akademieeigenen Agentur bis hin zum Bandpool, die schon seit Jahrzehnten die Schnittstelle

zwischen den Musikern und der Wirtschaft der Metropolregion Rhein Neckar darstellt. „Klingt

gut: KLINKT.“ verwies dann Michael Herberger ganz konkret auf einen Geschäftsbereich der

Musikhochschule, der für alle Bürger als Dienstleister interessant sein könnte. „Egal ob Tante

Erna oder Großunternehmen: Jeder, der etwas rund um das Thema Musik etwas braucht, kann

bei uns anfragen und bekommt dann ein hochwertiges Produkt“.

Wie von Herberger weiter zu erfahre war, arbeite die hauseigene Agentur mit über 150

talentierten und professionell ausgebildeten Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die solo

oder als Band sowohl für kurze Sets als auch für ein großes Event gebucht werden können.

Jährlich vermittle KLINKT circa 250 Künstler für Live-Veranstaltungen, zum Beispiel für

Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und private Feiern. Für Unternehmen würden zudem

speziell zugeschnittene Musikmarketing-Konzepte entwickelt oder stehe den Firmen bei

Sound- und Musikproduktionen beratend zur Seite.

Auf „ein extrem sinnvolles Projekt“ verwies dann Professor Udo Damen bei der

anschließenden Podiumsdiskussion mit dem Förderprogramm „Pop macht Schule“, das seit

2005 als sehr erfolgreiches Konzept zur Förderung von kultureller Bildung in den Schulen der

Metropolregion Rhein-Neckar umgesetzt werde. Leider habe sich der jetzige Sponsor daraus

zurückgezogen. Die Kosten im „niedrigen sechsstelligen Bereich“ könnten aber auch von

einem Konsortium aufgebracht werden und seien damit „überschaubar“, bat der

Künstlerische Direktor die Anwesenden, sich über ein Engagement in diesem Bereich

Gedanken zu machen.

Zuvor hatte noch Dr. Peter Kurz den positiven Einfluss der Kreativwirtschaft auf die

Standortqualität urbaner Räume beschrieben. Da man diesen nur schwer in konkreten Zahlen

erfassen könne, sei eine wissenschaftliche Untersuchung hier sicher sinnvoll. Der scheidende

Oberbürgermeister stand dann am Ende des offiziellen Teils noch einmal im Mittelpunkt, als

ihm Stefan Kleiber nochmal für eine besondere Auszeichnung auf die Bühne bat. ernannte.

Dr. Kurz sei nicht nur Gründungsmitglied gewesen, sondern seitdem auch immer wieder

„Spiritus Rector“ der Mittelstandvereinigung. Viele der insgesamt 55 Veranstaltungen seien

thematisch auf ihn zurückzuführen. Außerdem habe er nur ein einziges Mal krankheitsbedingt

gefehlt. „Deshalb können wir Sie angesichts Ihrer zahlreichen Verdienste für die Mannheimer

Runde nicht einfach so gehen lassen Damit wir sie auch künftig in unserer Mitte haben,

verleihen wir Ihnen die Ehrenmitgliedschaft“, so der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung

abschließend.