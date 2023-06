Speyer – Sparkassenstiftung fördert gemeinnützige Projekte mit insgesamt 11.935 Euro

Speyer / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer hat insgesamt 11.935 Euro an 12 Vereine und Initiativen in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis vergeben. Die geförderten Projekte umfassen ein breites Spektrum an gemeinnützigen Aktivitäten, von der Unterstützung von Jugendlichen über die Anschaffung einer Matschküche für eine Kindertagesstätte bis hin zur Turnierteilnahme für Judoka mit Handicap.

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, betont die Bedeutung des Engagements für die kulturelle Vielfalt und das soziale Leben in Speyer: “Unser stifterisches Handeln ist geprägt von der Verbundenheit mit den Menschen vor Ort. Die wertvolle Arbeit ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagierter Menschen verdient, insbesondere auch in dieser schwierigen Zeit, unser aller Anerkennung, Lob und Unterstützung.”

Die Förderung der Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer ist ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung der gemeinwohlorientierten Projekte und Aktivitäten in der Region. Die Übergabe der Fördergelder fand durch Stefanie Seiler und Oliver Kolb statt, die sich bei den geförderten Initiativen für ihr großes Engagement bedankten.

Fördergelder der Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer wurden von Stefanie Seiler (l.) und Oliver Kolb (r.) übergeben.

Folgende Vereine und Initiativen haben Fördergelder erhalten:

1. Förderverein der Kita Mäuseburg e.V.: Anschaffung einer Matschküche

2. Kinder- und Jugendzirkus Bellissima Polaris e.V.: neues Zirkuszelt

3. Nikolaus-von-Weis-Gymnasium: naturnahe Sitzgelegenheiten & Aufenthaltsbereiche

4. Kinderschutzbund OV Speyer e.V.: kostenloser Mittagstisch für die Hortkinder im Stadtteil-Treff NORDPOL

5. Judo-Sportverein Speyer: Turnierteilnahme für Judoka mit Handicap

6. TSV Speyer Handballabteilung: Verbesserung des techn. Equipments für Vereinsprojekte

7. Kinderschutzbund OV Speyer e.V.: Einstudierung Kindermusical NORDPOL

8. Förderverein der Kita Abenteuerland Speyer e.V.: Selbstbehauptungskurs

9. Förderkreis Palatina Klassik: Zukunft braucht Erinnerung – Gedanken zum Tag der deutschen Einheit

10. SeHT Landesverband RLP: Meine Geschichte

11. Mozart-Chor Speyer: Haydns Oratorium “Die Jahreszeiten“

12. RC Vorwärts Speyer e.V.: Trainerwochenende mit RKB-Bundestrainerin Kathrin Igel

Hintergrund zum Stiftungsmanagement der Sparkasse Vorderpfalz: Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer

Die Sparkasse Vorderpfalz und ihre fünf selbständigen Stiftungen engagieren sich aktiv in der Förderung von lokalen und regionalen Projekten. Eine dieser Stiftungen ist die Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer, die seit vielen Jahren ein verlässlicher Förderer in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis ist. Die Stiftung ist eine selbständige, gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Speyer. Sie wurde 1995 gegründet und ist mit einem Stiftungskapital von 2.000.000 Euro ausgestattet. Mit ihren Fördergeldern unterstützt die Stiftung große Projekte genauso engagiert wie viele kleine Initiativen aus den Bereichen der Jugendpflege, Jugendfürsorge und des Sports sowie kulturelle Organisationen, Vorhaben und Maßnahmen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.019.563,60 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 816 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz