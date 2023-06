FREIE WÄHLER Landesvereinigung Baden-Württemberg

Mannheimer René Weißenberger zum FREIE WÄHLER EU-Kandidaten

gewählt

Fulda. Der 27-jährige Justizfachangestellte René Weißenberger aus Mannheim wurde auf dem Bundesparteitag der FREIE WÄHLER am 24. Juni 2023 mit 86,79% auf den bemerkenswerten Platz 6 der gemeinsamen Bundesliste für die Europawahl gewählt.

Dies ermöglicht ihm gute und reelle Chancen ins EU-Parlament einzuziehen. Darüber hinaus sorgt die Wahl von Dominik Brox, Rena Thormann, Gerd Clemens, Marius Maier und Tobias Schoch auf den Plätzen 16, 18, 20, 22 und 25 der gemeinsamen Europaliste für eine starke Präsenz aus Baden-Württemberg.

Weißenbergers Wahl könnte interessante Möglichkeiten für seine Heimatstadt Mannheim eröffnen; neben eigenen Bundes- und Landtagsabgeordneten könnte die Stadt zukünftig auch einen eigenen EU-Abgeordneten stellen. In seiner Kandidatenrede betonte Weißenberger die Bedeutung einer aktiven Mitgestaltung der EU, insbesondere für eine Großstadt wie Mannheim, die täglich von EUEntscheidungen betroffen ist.

Als 27-Jähriger möchte Weißenberger insbesondere die Interessen der Jugend vertreten, da derzeit nur 1,8% der EU-Abgeordneten unter 30 Jahre alt sind. Durch seine ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendgruppenleiter kennt er die Sorgen und

Probleme junger Menschen und ihrer Familien, auch der aus anderen EU-Ländern, aus erster Hand.

Seine eigene Schwerhörigkeit motiviert ihn, Menschen mit Behinderungen zu repräsentieren und ihnen zu zeigen, dass Erfolg trotz Handicap möglich ist. Als ehemaliger Jugendvertreter der Justizgewerkschaft in Baden-Württemberg sieht er

sich zudem als Sprachrohr für Arbeitnehmer.

Besonders interessiert ihn daher der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) sowie durch seine beruflichen Hintergründe der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, in denen er seine Expertisen

einbringen möchte.

René Weißenberger äußerte seinen Dank an seine Unterstützer und versprach: “Ich bin zutiefst dankbar für das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Ich werde mich mit voller Kraft für die Interessen der Bevölkerung – von unten nach oben und nicht umgekehrt – einsetzen.”

Die Europawahl wird in Deutschland voraussichtlich am 09. Juni 2024 stattfinden.

Quelle Freie Wähler BW

