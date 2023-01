Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar, 20. Januar 2023

Bei einem morgendlichen Pressegespräch in Mannheim verkündete der Erste Bürgermeister der Stadt, Christian Specht, bei der im Juni 2023 anstehenden Wahl zum Oberbürgermeister Mannheims kandidieren zu wollen.

„Mannheim ist für mich eine Herzensangelegenheit. Bereits heute haben wir Mannheimerinnen und Mannheimer allen Grund, stolz auf unsere Stadt zu sein. In einigen Bereichen sehe ich aber auch noch Potenzial, besser zu werden. Als Oberbürgermeister der Stadt möchte ich alles geben, diese Möglichkeiten zu nutzen“, so der studierte Jurist Specht im Gespräch mit den zahlreichen anwesenden Journalisten.

„Wir müssen die Stadt vom Bürger her denken. Ideologiefreie Verkehrskonzepte, förderliche Rahmenbedingungen für die regionalen kleinen und mittleren Unternehmen, verlässliche Infrastruktur, der Kampf gegen die zunehmende Erderwärmung und Stärkung der Angebote für Familien – Mannheim muss wieder funktionieren“ führte Specht während der Veranstaltung im

Restaurant Landolin am Waldhöfer Taunusplatz aus. Unterstützung erfuhr Specht dabei gleich von drei Parteien: Die Vorsitzenden nicht nur der CDU, deren Mitglied Specht seit 1989 ist, sondern auch der Freien Wähler/Mannheimer Liste sowie der FDP sprachen sich für Specht als gemeinsamen Kandidaten der Mitte aus.

„Christian Specht genießt bei vielen Mannheimerinnen und Mannheimern hohes Ansehen und hat durch sein jahrelanges Engagement für Mannheim und alle Bürgerinnen und Bürger bewiesen, dass er die Stadt und ihre Vorzüge, aber auch ihre Problemstellungen kennt. Er ist offen, nahbar und empathisch, er ist hier in Mannheim geboren und aufgewachsen, er geht auf die Menschen zu und bringt mit seiner langjährigen und erfolgreichen Arbeit für Mannheim die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mit“, bekundete Christiane Fuchs, Vorsitzende der Freien Wähler/Mannheimer Liste.

Auch Konrad Stockmeier MdB, Vorsitzender der Mannheimer FDP, äußerte sich ausgesprochen positiv: „Mannheim steht in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausforderungen. Daher braucht die Stadt einen Oberbürgermeister, der vom ersten Tag seiner Amtszeit an mit höchster Kompetenz und Erfahrung das Ruder in die Hand nimmt. Mannheim braucht einen OB, der sofort wichtige Entscheidungen treffen und kommunizieren kann, um unsere Stadt als Standort von Handel, Handwerk, Industrie und Start-Ups zu stärken. Und nicht zuletzt auch einen OB, der die städtischen Finanzen auf Kurs hält. Christian Specht erfüllt diese Anforderungen auf ideale Weise.“

Als Vorsitzender der Mannheimer CDU ergänzte Christian Hötting schließlich: „Mit Christian Specht tritt ein Kandidat an, der nicht nur hervorragende Qualifikationen und einschlägige berufliche Erfahrung mit nachweisbaren Erfolgen mitbringt. Beeindruckend an Christian Specht sind auch seine seit vielen Jahren gelebte Bürgernähe, Offenheit, seine unbedingte

Einsatzbereitschaft zum Wohle der Stadt und ein vielfach unter Beweis gestellter Gestaltungswille. Christian ist ein sympathischer, von Mannheim überzeugter Macher. Ich freue mich riesig, dass er antritt.“

Über Christian Specht

Christian Specht wurde 1966 in Mannheim geboren und wuchs im Stadtteil Waldhof auf, wo seine Eltern eine kleine Drogerie betreiben. Er hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Partnerin in Mannheim.

Specht studierte Rechtswissenschaften und politische Wissenschaften in Mannheim und Heidelberg mit Auslandsstationen in Genf, Washington und Den Haag. Er verfügt über zwei juristische Staatsexamina.

Seine berufliche Laufbahn begann er 1997 als Referent im Raumordnungsverband Rhein-Neckar, dessen Direktor er 2001 wurde. Gleichzeitig leitete er die Verbände Regionalverband RheinNeckar-Odenwald sowie die Planungsgemeinschaft Rheinpfalz, aus denen er schließlich den Verband Metropolregion Rhein-Neckar formte. 2005 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Mannheim und Dezernent für Finanzen, Wohnungswesen, Stadterneuerung, Energie- und Wasserversorgung sowie ÖPNV gewählt. Im Jahr 2007 folgte die Wahl zum Ersten Bürgermeister der Stadt Mannheim sowie 2015 die Bestätigung in diesem Amt.

Er ist stv. Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags, Mitglied des Vorstands verschiedener Verbände sowie Mitglied des Aufsichtsrates mehrerer Unternehmen.