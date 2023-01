Germersheim – Landesehrennadel an Günter Westermann verliehen

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Günter Westermann aus Neuburg hat am 11. Januar 2023 für sein ehrenamtliches Engagement die Landesehrennadel erhalten. Landrat Dr. Fritz Brechtel überreichte ihm die Auszeichnung im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach. Durch seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz hat sich Günter Westermann um die Gemeinschaft verdient gemacht. Bei der Sängervereinigung 1921 Neuburg e.V. war Günter Westermann über 35 Jahre lang 1. Vorsitzender und hat in dieser Zeit das Kulturgut „Chorgesang“ maßgeblich vorangebracht. Die Sängervereinigung Neuburg hat unter den kulturschaffenden Vereinen einen hohen Stellenwert und bereichert mit zahlreichen Konzerten und sonstigen Aktivitäten das kulturelle Leben des Ortes. 2021 hat die Sängervereinigung Neuburg die höchste Auszeichnung für Amateurchöre, die Zelter-Plakette, verliehen bekommen.

Westermanns fortwährendes Engagement hat beispielsweise dazu beigetragen die Begeisterung für das gemeinschaftliche Singen bei den Chormitgliedern zu erhalten und diese Begeisterung auch an „Jüngere“ weiterzugeben. So wurde 1997 der „junge“ Chor „Musica Vita“ gegründet, der sich seither großer Beliebtheit erfreut. Außerdem war Günter Westermann auch kommunalpolitisch als Mitglied des Neuburger Ortsgemeinderates tätig. Landrat Dr. Fritz Brechtel dankte Günter Westermann für seinen jahrzehntelangen enormen ehrenamtlichen Einsatz für den Chorgesang und die Gemeinschaft und wünschte ihm alles Gute. Den Glückwünschen schlossen sich auch MdL Dr. Thomas Gebhart, Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch, der aktuelle Vorsitzende der Sängervereinigung, Jochen Geißer, sowie alle Anwesenden an.

Quelle

Foto: VG Hagenbach.