Mannheim – SPD Mannheim verabschiedet Kommunalwahlprogramm und wählt neuen Kreisvorstand

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Samstag haben sich die Mannheimer Sozialdemokrat*innen versammelt, um mit der Verabschiedung ihres Kommunalwahlprogramms und der Neuwahl ihres Kreisvorstandes nun endgültig in den Kommunalwahlkampf 2024 zu starten.

„Mit unserer Liste und unserem Wahlprogramm machen wir allen in der Stadtgesellschaft ein attraktives Angebot zur sozial gerechten Weiterentwicklung ihrer Stadt und zeigen dabei eindrücklich auf, dass wir als SPD auch künftig für verlässliche, bürgernahe und soziale Politik stehen und weiterhin die starke gestalterische, progressive Kraft im Gemeinderat sein wollen und sein werden“, motiviert der Fraktionsvorsitzende Reinhold Götz. „So setzen wir uns unter anderem für gute Bildung und gute Arbeit, für bezahlbares Wohnen, den KiTa-Ausbau, einen gestärkten ÖPNV, soziale Projekte, mehr Unterstützung für Vereine und das Ehrenamt sowie eine sozial gerechte Transformations- und Klimapolitik ein.

Ich freue mich sehr darauf, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden Wochen über unsere Ziele und Vorhaben ins Gespräch zu kommen“, so der Spitzenkandidaten der Mannheimer SPD weiter. Die ganze Stadt im Blick zu haben, das betont auch seine Stellvertreterin in der Gemeinderatsfraktion Dr. Melanie Seidenglanz: „Eine Stadt für alle, Dein Mannheim: Mit unserem heute beschlossenen Kommunalwahlprogramm, das auf die Bedarfe aller Stadtteile eingeht, machen wir als SPD deutlich, dass für uns der Fortschritt und die Gestaltung dieser wunderbaren Stadt ein Herzensanliegen ist.“ Und auch der alte und neue Kreisvorsitzende SPD Mannheim, der Landtagsabgeordnete für den Mannheimer Norden Dr. Stefan Fulst-Blei, gibt sich kämpferisch:

„Es braucht Impulse einer starken SPD in unserer Stadt. Wer für Menschen und Unternehmen attraktiv sein will, muss weiter entschieden an der zeitgemäßen Aufstellung unserer Stadt arbeiten: von Digitalisierung über Klimaschutz bis hin zu sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Attraktivität.“ Das überzeugt auch die Genoss*innen vor Ort: Einstimmig beschließen Sie das Kommunalwahlprogramm, das bereits seit Sommer 2023 im Kreisverband erarbeitet und im Vorfeld der Jahreshauptversammlung von den Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften zur Zustimmung empfohlen wurde. In den anschließenden Kreisvorstandswahlen bestätigten die Mannheimer Delegierten Dr. Stefan Fulst-Blei als Vorsitzenden sowie MdB Isabel Cademartori und Sascha Brüning als dessen Stellvertretung im Amt.

Marko Lange (Kassier) und Petra Carrera (Schriftführung) wurden neu in ihre jeweilige Ämter gewählt. Als Vorstandmitglieder mit speziellen Beauftragungen konnten Simon Schwerdtfeger (neue Medien und Digitales), Annalena Wirth (Mitglieder), Hamun Zourmand (Organisation und Kampagnen) und Kai-Uwe Herrenkind (politische Bildung und sozialdemokratische Geschichte) die anwesenden Genoss*innen von sich überzeugen. Weiterhin ergänzen Nadja Fakesch, Dr. Rosanna Herold, Dennis Müller und Marie-Luise Stallecker als Beisitzende den Kreisvorstand der Mannheimer Sozialdemokraten. „Es geht nicht um uns allein. Es geht um unser Mannheim und seine Menschen.

Es geht um Demokratie und soziale Gerechtigkeit in der tollsten Stadt der Welt, unserem Land und Europa! Mit einem starken Kommunalwahlprogramm gehen wir in die heiße Phase des Wahlkampfs“, beschließt Fulst-Blei die Jahreshauptversammlung.

Quelle: Sascha Brüning

Stv. Kreisvorsitzender SPD Mannheim