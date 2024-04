Ludwigshafen – Kostenfreier Online-Vortrag zum Thema Dach-Photovoltaik

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 17. April 2024, können sich Interessierte von 18 bis 19.30 Uhr während eines Online-Vortrags zum Thema Dach-Photovoltaik informieren. Der Vortrag ist Teil einer Reihe kosten-freier Online-Vorträge bei der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) vom 10. April bis zum 26. Juni 2024 zu unterschiedlichen Themen rund um das Thema Solarenergie. Sämtliche Informationen zu den jeweiligen Vorträgen mit allen Terminen und Kontakt zur Anmeldung sind zu finden unter www.vhs-lu.de.

Neben technischen Grundlagen wird am 17. April beispielhaft eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgestellt, welche eigene Energieverbräuche in der Anlagenplanung berücksichtigt. Des Weiteren werden Handlungsempfehlungen gegeben, um das eigene Solar-Projekt zu realisieren. Diese reichen von der Auskunft im Solarkataster zur Abschätzung des Dachflächen-Potentials über die Wahl des Solarteurs bis hin zur Installation der Anlage. Der praxisnahe Fachvortrag bietet die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen mit den Expert*innen direkt zu klären.

Aufgrund gesunkener Preise für Photovoltaikmodule, den gestiegenen Energiepreisen und einem erhöhten Bewusstsein für den Klimaschutz hat der Ausbau der Photovoltaik in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren stark zugenommen. Dennoch zögern noch einige Hausbesitzende, das eigene Dach mit einer Solaranlage zu bestücken, da Fragen wie “Wann lohnt sich eine eigene Anlage?” und “Welche Aspekte muss ich bei der Planung beachten?” für sie noch ungeklärt sind. Die unabhängige Online-Informationsveranstaltung soll diese Fragen beantworten. Sie wird von den Klimaschutzmanagerinnen des Rheinpfalzkreises Natalie Haucke, der Stadt Frankenthal Priska Kramer und der Stadt Ludwigshafen Ellen Schlomka in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Volkshochschulen organisiert und moderiert.

“Ich freue mich sehr, dass wir regional eine solche Reihe organisieren und kostenfrei anbieten können, denn das Thema beschäftigt viele Menschen. Zu technischen Innovationen oder auch organisatorischen Abläufen bietet die Seminarreihe wert-volle Informationen, damit alle an der Energiewende teilhaben können,” so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Die Vortragsreihe wird organisiert von Klimaschutzmana-ger*innen gemeinsam mit Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale aus den Regionen Rheinhessen-Nahe und Vorderpfalz.

Themenübersicht der kommenden Veranstaltungen:

• 17. April 2024: Mein Weg zur eigenen Dach- Photovoltaik – Anlage

• 24. April 2024: Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage

• 15. Mai 2024: Besonderheiten bei der Kombination von PV mit Dachbegrünung oder Denkmalschutz

• 5. Juni 2024: Eigenen Strom optimal nutzen durch Speicher und E-Mobilität

• 12. Juni 2024: Solares Heizen

• 19. Juni 2024: Photovoltaik und Gewerbe

• 26. Juni 2024: Lokaler Photovoltaik-Ausbau mit Bürgerenergiegenossenschaften