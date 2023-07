Bürgerbus Schifferstadt für Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar

Bürgerbus Schifferstadt nominiert für den deutschen Dachpreis für freiwilliges Engagement / Zuvor Preisträger beim Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0 2022 RLP/ Jetzt Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld

Der Bürgerbus Schifferstadt ist für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert. Zuvor war der Bürgerbus Schifferstadt bereits Preisträger beim Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0 2022 RLP und geht nun ins Rennen um den Preis der Preise für freiwilliges Engagement. Ausgezeichnet wurde der Bürgerbus Schifferstadt für das herausragende Engagement im Bereich Erstellung eines EDV-Tools zur digitalen Unterstützung für die Verwaltung, Dokumentation und Abwicklung der Dienste des Bürgerbusses Schifferstadt. Der besondere Einsatz für Teilhabe mobilitätseingeschränkter Mitmenschen erfährt durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung.

Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld

Der Bürgerbus Schifferstadt hat jetzt die Chance bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises am 5. Dezember 2023 in Berlin geehrt zu werden. Schon jetzt kann mitgefiebert werden: Anfang September wählt eine Fachjury die Preisträgerinnen und Preisträger in den fünf Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Zusammenhalt leben, Grenzen überwinden und Demokratie stärken aus. Auf die Gewinner der Jurypreise warten Preisgelder in Höhe von je 5.000 Euro. Alle anderen haben die Möglichkeit im Herbst beim Publikumspreis auf Stimmenfang zu gehen. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen die Bürgerinnen und Bürgern im Herbst 2023 online unter www.deutscher-engagementpreis.de ab. Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden am 5. Dezember zur feierlichen Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben und gewürdigt.

Bürgerbus Schifferstadt

Schifferstadt ist eine Stadt mit rund 22000 Einwohnern. Der Bürgerbus Schifferstadt befördert mit aktuell 33 ehrenamtlichen Mitwirkenden an 2,5 Tagen in der Woche Menschen mit eingeschränkter Mobilität innerhalb Schifferstadt kostenfrei von Haus zu Haus. Damit wird vielen Mitmenschen die Teilhabe am öffentlichen Leben deutlich verbessern oder gar erst ermöglichen. Beispiele sind Fahrten zum Arzt, zu Therapieanwendungen, zum Einkauf oder geselligen Veranstaltungen.

Die Fahrgäste besprechen ihre Fahrtwünsche montags und mittwochs von 14–16 Uhr an der Hotline. Pro Fahrtag sind ca. 35 Fahrten zu verwalten, etliche auch schon Wochen im Voraus.

Zur Verwaltung, Dokumentation und Abwicklung der vereinbarten Fahrten wurde auf Basis von Access von einem Mitglied des Teams ehrenamtlich ein EDV-Tool erstellt. Das Tool hat Funktionen für die

Koordination, Abstimmung und Erfassung der Fahrtwünsche,

Zusammenfassung einzelner Fahrtwünsche zu Sammelfahrten,

Erstellung von Fahr- und Dienstplänen für den jeweiligen Fahrtag,

Erstellung personalisierter Fahrpläne für die Fahrgäste,

Erstellung von Rückfahrzettel zur Aushändigung an den Fahrgast beim Aussteigen,

Planung des Fahrzeugeinsatzes,

Erstellung von Routenplänen.

Zur Vorbereitung erhält das Busteam am Vorabend per eMail anonymisierte Fahrpläne zu Fahrtrouten und Zielen mit Links die auf Smartphones und PADs nutzbar sind.

Weitere Informationen unter: www.buergerbus-schifferstadt.de

Der Deutsche Engagementpreis

Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in unserem Land. Er begeistert für Engagement, macht es sichtbar und stärkt die Wertschätzung. Als Preis der Preise verbindet er die Wettbewerbe, die zu freiwilligem Engagement ermutigen. Den etwa 650 Engagement-Wettbewerben aus ganz Deutschland bietet er Beratung und Austausch.

Diese Engagement-Wettbewerbe können jährlich ihre Erstplatzierten für den Deutschen Engagementpreis vorschlagen. Die Teilnahme am Deutschen Engagementpreis ist für freiwillig Engagierte eine Würdigung ihres Engagements und außerdem eine gute Gelegenheit, ihr Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen.

Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Expert*innen des gemeinnützigen Sektors. Förderpartner sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Bahn Stiftung und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Als Medienpartner verstärkt das Unternehmen Ströer die öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung für die Engagierten.

Weitere Informationen unter www.deutscher-engagementpreis.de

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt