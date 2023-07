Beeindruckende Bilanz der ersten feeLit. Internationales Literaturfestival Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die erste feeLit. Internationales Literaturfestival Heidelberg war ein voller Erfolg! Das seit Januar neu ausgerichtete Festival endete Sonntagabend mit einer Lesung von Katja Petrowskaja in der vollen Alten Universität. Am letzten Festivaltag gab es noch einige Highlights wie etwa das Gespräch zwischen dem Autor Dirk Oschmann und dem Moderator Michel Friedman in der ausgebuchten Alten Aula der Universität Heidelberg. Insgesamt waren über 30 Autorinnen und Autoren zu Gast in Heidelberg. Darunter die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels Tsitsi Dangarembga, Helga Schubert, die Booker-Preisträgerin Geetanjali Shree sowie Ece Temelkuran.



6400 Besucherinnen und Besucher während der fünf Festivaltage

Die literaturbegeisterten Bürgerinnen und Bürger nutzten das Angebot über alle Festivaltage hinweg durchgehend. Auch Late-Night-Formate und die neuen Locations in der Universität Heidelberg wurden gut angenommen, erstmals gab es Parallelveranstaltungen. In der Summe fand das Programm so viel Anklang beim Publikum, dass der Kartenumsatz im Vergleich zur Zeit vor Corona verdoppelt werden konnte.



So viele Studierende und Festivalpässe wie noch nie

Innerhalb der fünf Tage wurden neue Zielgruppen für das Festival gewonnen: noch nie waren so viele Studierende auf dem Festival und nutzten das vom Gemeinderat beschlossene Ticketmodell. Besonders beliebt waren bei den neuen Zielgruppen neue Formate wie etwa ein Literatur-Live-Podcast oder die Lesung popkultureller Bücher.

Auch die Lange Nacht der Heidelberger Autorinnen und Autoren war ein Publikumserfolg. Die lokale Szene zog das Publikum ins Festivalzelt; aufgrund des Andrangs verschob sich der Beginn der Veranstaltung.



Neues Signierzelt als Treffpunkt zwischen Autorinnen und Autoren und Publikum

Bis zu einer Stunde nach ihren Lesungen signierten und diskutieren die Autorinnen und Autoren mit den Festivalgästen. Das Signierzelt ermöglichte den direkten Austausch inmitten des Festivalgeschehens.



Zitat Jagoda Marinić:

„Mein Wunsch als Kuratorin war es, ein Festival zu schaffen, bei dem sich Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt wohl fühlen und zu ihrem Publikum finden. Die unglaubliche Resonanz auf dieses Jahr des Wandels macht Hoffnung für das große dreißigjährige Jubiläum, das nächstes Jahr ansteht. Jedes Format hat sein Publikum gefunden, das Festivalteam hat in einem Kraftakt versucht, allen unvergessliche Festivaltage zu ermöglichen und es freut mich, wie viele Menschen wir damit erreichen konnten.“



Zitat Bürgermeister Erichson

„Ich freue mich, dass die neue Struktur ein voller Erfolg ist. Es wurden neue Zielgruppen erreicht und Lesungen waren ausverkauft oder sehr gut besucht. Das neue Festival wird auch seinem internationalen Anspruch gerecht und bot gleichzeitig eine Bühne für die Heidelberger Schriftstellerinnen und Schriftsteller“, sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson.

