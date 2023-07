Diabetes umfassend behandeln: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße als Exzellenzzentrum rezertifiziert

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße ist von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) für seine Qualität in der Diabetesbehandlung als Exzellenzzentrum (vormals Diabetologikum) rezertifiziert worden. Das hat das Klinikum am Dienstag, 4. Juli, bekanntgegeben. In ihrer Begründung nannte die DDG die hohe Qualifikation der Mitarbeitenden, die Erfüllung zahlreicher diabetesspezifischer Leistungsmerkmale sowie ein klar definiertes Behandlungs- und Überweisungsmanagement. Durch die Auszeichnung erhalten Patientinnen und Patienten die unabhängige Bestätigung, dass sie bei einer Diabeteserkrankung im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße bestens behandelt werden. Lediglich etwas mehr als 100 Einrichtungen in Deutschland tragen derzeit die Auszeichnung als Diabetes Exzellenzzentrum.

Diabetes ist die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland: Über sechs Millionen Menschen sind betroffen. Weil die Krankheit sehr komplex ist, braucht jeder Patient eine speziell auf ihn zugeschnittene Behandlung. Diabetes verursacht häufig zunächst keine Beschwerden, führt unbehandelt jedoch zu ernsten Folgeerkrankungen, denn ein erhöhter Blutzucker schädigt die kleinen und großen Gefäße. Es kann zu Schlaganfall oder Herzinfarkt, Nierenleiden, Amputationen oder Erblindungen kommen. Durch eine gute medizinische Betreuung lassen sich diese Folgeerkrankungen vermeiden. Eine erfolgreiche Diabetesbehandlung erfordert geschultes und erfahrenes Personal, darunter Fachärzte und Diabetesberater und -assistenten. Das Siegel „Zertifikat Diabetes Exzellenzzentrum DDG“ garantiert, dass im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße diese hohe Qualifikation vorhanden ist.

Viele Menschen mit Diabetes kommen wegen anderer gesundheitlicher Symptome in das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße. Um unentdeckte Diabetespatienten zu identifizieren, führt das Klinikum bei allen stationären Patienten einen Langzeitblutzuckerwert durch. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Diabetesprävention, auf den manche Kliniken aus Kostengründen verzichten. Ergeben sich während des Krankenhausaufenthalts Verdachtsmomente bei Patientinnen oder Patienten, die auf eine Diabeteserkrankung hindeuten, so werden sie automatisch durch die Diabetologen und Diabetesberater des Klinikums am Standort Landau mitbetreut.

Das Diabetologische Zentrum des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße ist für Patientinnen und Patienten unter den folgenden Kontaktdaten erreichbar:

Diabetologisches Zentrum

Klinik Landau

Bodelschwinghstraße 11

76829 Landau

Telefon: 0 63 41 / 908-21 63

E-Mail: diabetes@klinikum-ld-suew.de

Quelle: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße GmbH