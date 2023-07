Digitalbotschafter: Sprechstunde PC- und Smartphone in der Stadtbibliothek Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Ehrenamtliche Digitalbotschafter des Landes Rheinland-Pfalz bieten regelmäßige Sprechstunden für Senior*innen rund um die Themen PC und Smartphone in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, an. Der nächste Termin ist am Dienstag, 11. Juli 2023, 16 bis 18 Uhr. Die Ludwigshafener Digitalbotschafter sind Jürgen Soltau, Fabian Steinhübel, Manfred Böser und Frank Wiening. Sie halten die Sprechstunde jeweils zu zweit und kümmern sich um die Einrichtung der mitgebrachten Geräte, Systemeinstellungen und Optimierungen sowie die üblichen Anwendungen wie Cloud, WhatsApp, E-Mail, Office und Navigation. Die Schwerpunkte liegen bei den Betriebssystemen Windows und Android. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2605 oder E-Mail an karina.arena@ludwigshafen.de. Die Höchstzahl der Teilnehmenden je Sprechstunde beträgt acht Personen. Der Eintritt ist frei. Informationen zu den Digitalbotschaftern gibt es im Internet unter https://digital-botschafter.silver-tipps.de/.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein