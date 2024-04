Ludwigshafen – Experten-Vortragsreihe der Sparkasse informiert über Erbrecht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kostenfreie Veranstaltung in Ludwigshafen Maudach bietet Einblicke

Das komplexe Thema der Nachlassregelung, Erbengemeinschaften und Pflichtteile wirft oft zahlreiche Fragen auf. Um Klarheit zu schaffen und wertvolle Tipps zu bieten, veranstaltet die Sparkasse Vorderpfalz die Vortragsreihe “Erben und Vererben”. Die 24. Veranstaltung dieser Reihe findet am 14. Mai im Julius-Hetterich-Saal in Ludwigshafen Maudach, Grünstadter Str. 2, statt. Die Türen öffnen sich um 18:00 Uhr für Interessierte, und das informative Programm beginnt um 18:30 Uhr. Da die verfügbaren Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter der Nummer 0621/5992-2333 unbedingt erforderlich.

Martin May, Leiter Generationenmanagement bei der Sparkasse Vorderpfalz, unterstreicht die Bedeutung einer durchdachten Nachlassplanung: “Eine durchdachte Nachlassplanung ist entscheidend, um den eigenen Wünschen gerecht zu werden und gleichzeitig einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.” Die Veranstaltung richtet sich an Erblasser, Erben und jene, die ihre Nachfolge sorgfältig planen möchten. May fügt hinzu: “Teilnehmern bieten wir nicht nur Fachwissen, sondern auch die Möglichkeit, individuelle Fragen zu klären.”

Hilfreiche Einblicke von Experten

Obwohl der Gedanke an den eigenen Tod unangenehm sein mag, kann eine rechtzeitige Planung Sorgen mindern und für eine geordnete Übergabe sorgen. Ein rechtsgültiges Testament spielt hierbei eine zentrale Rolle. Die gesetzliche Erbfolge muss nicht immer den Vorstellungen des Verstorbenen entsprechen. “Die Gestaltung eines Testaments und die Frage nach den erbberechtigten Personen beschäftigen viele Menschen. Ebenso sind Möglichkeiten zur Steuerersparnis, die Funktion eines Testamentsvollstreckers und die potenzielle Einbindung von Stiftungen in die Nachlassplanung Themen von Interesse”, erklärt Martin May.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die renommierte Fachanwältin für Erbrecht, Nina Lenz-Brendel, Einblicke in die komplexen Aspekte des Erbrechts bieten. Dank ihrer umfassenden Expertise wird sie nicht nur relevante Informationen vermitteln, sondern auch praxisnahe Einsichten in häufig auftretende Fehleinschätzungen ermöglichen. Zusätzlich werden die Generationenmanager der Sparkasse vor Ort sein, um ihre Fachkompetenz einzubringen.

Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Teilnehmern zu helfen, ein besseres Verständnis für die vielschichtige Natur der Nachlassplanung zu entwickeln. Angesichts der rechtlichen, finanziellen und oft auch emotionalen Aspekte in diesem Bereich ist es entscheidend, die richtigen Schritte zu kennen. Die anwesenden Experten haben das gemeinsame Ziel, die Teilnehmer dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die als Grundlage für ihre zukünftige Nachlassplanung dienen können. May unterstreicht diese Intention: “Wir sind uns der Komplexität der Nachlassplanung bewusst. Unser Bestreben ist es, den Teilnehmern dabei zu helfen, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um gut informierte Entscheidungen für ihre zukünftige Nachlassplanung zu treffen.”

Anmeldung und Platzreservierung

Die Teilnahme an den informativen Vorträgen ist kostenfrei, jedoch sind die Plätze begrenzt. Um sicherzustellen, dass Interessenten dabei sein können, ist eine telefonische Sitzplatzreservierung bei der Sparkasse Vorderpfalz unter 0621/5992-2333 notwendig.

Bildunterschrift:

Jetzt anmelden, solange Plätze verfügbar sind. Die Sparkasse Vorderpfalz lädt Interessenten herzlich ein zur Vortragsveranstaltung “Erben und Vererben”.

Hintergrundinformation zum Generationenmanagement der Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz setzt sich dafür ein, Menschen in schwierigen Lebensphasen bestmöglich zu unterstützen. Die Generationsmanager Marcus Laubscher und Ingo Kattengell begleiten individuell durch die Bereiche Absicherung, Vermögensplanung, Erbschaft, Stiftungen, Vorsorgeplanung sowie Aspekte wie altersgerechtes Wohnen, Pflegebedürftigkeit, Vollmachten, Testament und Bestattungsvorsorge. “Unser Fokus liegt darauf, Ihre Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen. Wir erarbeiten gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen und binden bei Bedarf Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater ein, um Ihre Vorstellungen sicher umzusetzen”, betont Martin May. Dieser ganzheitliche Ansatz schließt auch Angehörige mit ein und ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung im Generationenübergang.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz