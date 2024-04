Ludwigshafen – “Der Struwwelpeter” mit Michael Quast im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Struwwelpeter

Es ist ein Aufeinandertreffen der besonderen Frankfurter Art und ein Erlebnis für die ganze Familie: Das Duo Sabine Fischmann und Michael Quast sowie das renommierte Ensemble Modern begegnen in Gastspiel der Volksbühne im Großen Hirschgraben den weltbekannten Geschichten Heinrich Hoffmanns! Die Aufführung Der Struwwelpeter gastiert am Samstag, 20.4. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 21.4.2024 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen. Die Neuvertonung befördert den 175 Jahre alten Text mit viel Temperament für Jung und Alt ins 21. Jahrhundert.

Auf der Suche nach einem Bilderbuch für seinen Sohn fand der Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann 1844 in den Frankfurter Buchläden nichts Passendes, nur „alberne Bildersamm¬lungen, moralische Geschichten“. Kurzerhand schrieb und zeichnete er selbst und legte dem dreijährigen Kind fein gebunden eine Sammlung von zehn Kurzgeschichten unter den Weih¬nachtsbaum. Zappel-Philipp, Paulinchen, Hans Guck-in-die-Luft oder der Daumenlutscher Konrad erleben drasti-sche Abenteuer. Unzählige Adaptionen und Parodien erwei¬sen die Un¬verwüstlichkeit der päda-gogisch heute nicht mehr ganz aktuellen Alltagsgeschichten.

In der fein ironischen Inszenierung von Matthias Faltz, die sich nah am originalen Text orien¬tiert, verkörpern der Komödiant Michael Quast und die Schauspielerin Sabine Fischmann die bekann¬ten Figuren als lebhafte Personen aus Fleisch und Blut. Mit wenigen Requisiten (Ausstattung: Carsten Wolff) und ausgeprägter Mimik und Gestik verwandeln sie sich mühelos in flatternde Vögel, das Hoppel-Häschen oder den Zappel-Philipp. Die Musiker des Ensembles Modern spielen unter der Leitung von Markus Neumeyer, die Kompositionen stammen von Uwe Dierksen, Christian Hommel und Herrmann Kretzschmar.

Preise 36 € / 31 € / 26 € / 21 €, Familienpaket 97 € / 85 € / 69 € / 53 €

Nachmittagsvorstellung 14:30 Uhr: Einheitspreis 24 €, ermäßigt 14 €, Familienpaket 65 € Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle – Der Struwwelpeter © Niko Neuwirth

