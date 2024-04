Frankenthal – Oberbürgermeister Nicolas Meyer zieht nach 100 Tagen im Amt positive Bilanz “Zuhören. Lösungen finden. Umsetzen.”

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – 100 Tage sind vergangen, seit Dr. Nicolas Meyer zum 1. Januar 2024 das Amt des Oberbürgermeisters in Frankenthal (Pfalz) angetreten ist. Rund 90 Grußworte und über 600 Termine jeglicher Art hat Nicolas Meyer bereits wahrgenommen – von der Gratulation an runden Geburtstagen zu Schul- und Kitabesuchen, herausfordernden Aufgaben in der Verwaltung, der Sitzungsleitung in den Gremien oder Abstimmungen mit der Aufsichtsbehörde und dem Rechnungshof in Rheinland-Pfalz, Investorengesprächen, Antrittsbesuchen, bis hin zu vielseitigen Vereinsveranstaltungen an den Wochenenden. 787 Gratulationsschreiben hat Meyer persönlich gezeichnet.

Oberbürgermeister Dr. Meyer:

„Mein Amtsantritt zum 1. Januar 2024 war ein bewegender Tag. Für meine Familie und mich für die Verwaltung, und auch für die Stadtgesellschaft – so mein Eindruck. Die vielen Termine und Besuche und die direkte Kommunikation in den Sozialen Medien haben es ermöglicht, die Perspektive immer wieder zu wechseln, Stimmungen und Problemlagen direkt vor Ort aufzunehmen und Lösungen gemeinsam mit einer starken Stadtgesellschaft zu erarbeiten und mit unserer engagierten Verwaltung und einem kompetenten Stadtvorstand zielorientiert umzusetzen. Die harmonische Zusammenarbeit hat mir den Einstieg sehr erleichtert.

Viele Erwartungen sind an mich geknüpft. Von Anfang an war klar: Leicht wird es nicht. Sondersitzungen der Gremien zur Flüchtlingskrise, defizitärer Haushalt, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Klinikaffäre, Personalmangel in der Verwaltung. Das sind herausfordernde Bereiche, für die es gilt zügig Lösungen zu finden. Hierfür setzte ich mich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Konzerns Stadt mit viel Leidenschaft seit 2.400 Stunden ein.“

Nach 100 Tagen im Amt sind wichtige Weichenstellungen erfolgt und folgende Veränderungen spürbar und sichtbar in und für die Stadt Frankenthal:

In seinem persönlichen Bericht informiert Dr. Nicolas Meyer zu folgenden Themen ausführlich auf www.frankenthal.de/oberbuergermeister:

• Sauberkeit – lebenswerte Innenstadt

• Sicherheit

• Finanzen

• Bauen – Stadtentwicklung

• Wirtschaft

• Digitalisierung

• Personal

• Ehrenamt, Kultur, Jugend, CongressForum, Sport

• KITA und Schulen

• Unterbringung

• Verwaltung

„Ich habe mit der Stadtverwaltung eine ganz tolle Mannschaft um mich herum. In einer Zeit, die von Krisen und Unsicherheit geprägt ist, auch inmitten vieler Veränderungen und neuer Projekte, stehen die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung immer neuen Herausforderungen gegenüber, die sie mit viel Engagement meistern. Deshalb gilt Ihnen mein besonderer Dank in den ersten 100 Tagen. Wir ziehen an einem Strang und in die gleiche Richtung, sind im gegenseitigen – bereichsübergreifenden – Austausch und unterstützen uns nach besten Kräften, das spüre ich jeden Tag“, lobt Meyer.

Um den enormen Herausforderungen bei den Themen Sauberkeit, Asyl, Finanzen und Personalgewinnung ziel- und lösungsorientiert anzugehen, hat Meyer gleich zu Beginn seiner Amtszeit festgefahrene Strukturen aufgebrochen und Projektgruppen sowie Teams aufgebaut. Vorteil: Konkurrenzdenken zwischen Dezernaten und Bereichen werden durch den kollegialen Austausch und eine interdisziplinäre Arbeitsweise überwunden.

„Neue Strukturen bedeuten auch neue Impulse im Verwaltungshandeln. Durch diese Arbeits- und Herangehensweise wird auch die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber erhöht. Durch die Kombination von klassischen Verwaltungsstrukturen mit privatwirtschaftlichen Strukturen entsteht ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Kommunen, mit denen wir uns im Wettbewerb um die Gewinnung von qualifizierten Fachpersonal befinden und somit letztlich ein Mehrwert für die gesamte Stadt.“

„Gemeinsam sind wir am stärksten, daran glaube ich auch nach 100 Tagen im Amt. Ich bin sehr gerne Oberbürgermeister dieser tollen Stadt, in der die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Oberbürgermeister zu sein macht unheimlich viel Spaß und ist aufgrund der Vielfalt der schönste, aber auch anspruchvollste Job, denn ich bislang machen durfte. Dabei muss Kommunalpolitik die Bürger wieder erreichen. Dafür reicht es nicht, Sitzungsunterlagen oder Protokolle zugänglich zu machen. Inhalte müssen so aufbereitet sein, dass sich Interessierte schnell und einfach über das Handeln und Entscheidungen der Verwaltung informieren können. Vor Ort sein, zuhören, Probleme lösen, anstelle sie klein zu reden – das ist mein Rezept für ein neues Frankenthal. Die Antwort ‘Geht nicht.‘ gibt es für mich nicht“, so Meyer.

Weitere Informationen sowie u. a. die nächsten Termine der Bürgersprechstunde auf:

www.frankenthal.de/oberbuergermeister