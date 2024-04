Mannheim – Zum Jahrestag der BUGA 23: Öffnung von Spinelli am 14. April

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Am 14. April vor einem Jahr öffnete die Bundesgartenschau 2023 ihre Tore. 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher erlebten an 178 Tagen einen Dreiklang aus Blumenschau, Experimentierfeld und Sommerfest. Zum Jahrestag der BUGA 23 werden nun weitere Teile des Spinelli-Geländes der Bevölkerung übergeben und damit für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Nach jahrzehntelanger militärischer Nutzung wird mit der Öffnung des Geländes die direkte Verbindung zwischen den Stadtteilen Käfertal und Feudenheim wiederhergestellt. Von nun an gehen hier Artenschutz und Freizeitnutzung Hand in Hand.

Anlass genug für die Stadt, das BUGA-Flair noch einmal aufleben zu lassen und die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 14. April, auf Spinelli einzuladen.

Die Veranstaltung startet um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im ehemaligen Holzpavillon der Metropolregion Rhein-Neckar in der Nähe des Bundesgartenschau-Eingangs Nord. Nach einer Begrüßung von Oberbürgermeister Christian Specht und der symbolischen Öffnung des Geländes werden Führungen über das Gelände angeboten. Hierbei werden die städtischen Dienststellen durch die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten und den NABU unterstützt, der mit einem Stand zum Thema Artenschutz informiert. Ebenso startet das beliebte Restaurant Apéro im Westteil der U-Halle an diesem Tag in die Saison. Eine Live-Band wird für musikalische Unterhaltung sorgen.

Foto Oberbürgermeister Christian Specht, Erste Bürgermeisterin Prof.Dr.Pretzel, Michael Schnellbach von rechts.

Quelle Stadt Mannheim Foto/Text.