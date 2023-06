Ludwigshafen – Gemeinsame Initiative von Polizei und Sparkasse Vorderpfalz zum Schutz älterer Menschen vor Betrug

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Nächste Informationsveranstaltungen finden in Schifferstadt, Ludwigshafen-Oppau und Dudenhofen statt

Die Sparkasse Vorderpfalz und das Polizeipräsidium Ludwigshafen haben eine gemeinsame Initiative gestartet, um ältere Menschen vor Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick, Telefonabzocke und dubiosen WhatsApp-Nachrichten zu schützen. Im Rahmen dieser Initiative bieten sie kostenlose Informationsveranstaltungen und wertvolle Tipps zur Prävention an.

Kostenlose Informationsveranstaltungen

Die Sparkasse Vorderpfalz und das Polizeipräsidium Ludwigshafen laden zu kostenlosen Informationsveranstaltungen ein. Die nächsten Veranstaltungen finden jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr statt: Am 30. Juni in Schifferstadt (Sparkasse Vorderpfalz Geschäftsstelle Schifferstadt-Schillerplatz, Bahnhofstraße 4-6), am 3. Juli in Ludwigshafen-Oppau (Sparkasse Vorderpfalz Geschäftsstelle Ludwigshafen-Oppau, Edigheimer Straße 34-36) und am 4. Juli in Dudenhofen (Sparkasse Vorderpfalz – Geschäftsstelle Dudenhofen, Speyerer Straße 13). Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und von den wertvollen Informationen zu profitieren.

Effektiver Schutz vor Betrugsmaschen

Täglich versuchen Betrüger ältere Menschen zu täuschen, indem sie sich beispielsweise als “falsche Polizeibeamte” oder “falsche Enkel” ausgeben, um an ihr Geld zu gelangen. Obwohl viele Bürgerinnen und Bürger bereits sensibilisiert sind, gelingt es den Trickbetrügern immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erbeuten. Um ältere Menschen besser vor diesen betrügerischen Maschen zu schützen, kommen die Experten der polizeilichen Prävention in die Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz. Das Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen die notwendigen Werkzeuge zur Prävention an die Hand zu geben. Die Experten der Sparkasse Vorderpfalz und des Polizeipräsidiums Ludwigshafen stehen den Teilnehmern zur Verfügung, um individuelle Fragen zu beantworten und persönliche Beratung anzubieten.

