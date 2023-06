Ludwigshafen – Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Samstagnachmittag (24.06.2023), 17:30 Uhr und Sonntagabend (25.06.2023), 20:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand der Fußgönheimer Straße Höhe Hausnummer 34 abgestellten blauen Mercedes CLK. Er entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Ebenfalls zwischen Samstag und Sonntag (24.06.2023, 10:00 Uhr und 25.06.2023. 11:00 Uhr) wurde in der Fichtestraße, Höhe Hausnummer 14, ein ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellter weißer VW-Transporter beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Auch hier kümmerte sich der Verursacher nicht um die Schadensregulierung.

Am Sonntagabend (25.06.2023) gegen 18:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine beschädigte Ampelanlage in der Kopernikusstraße. Vermutlich wurde diese durch einen vorbeifahrenden LKW beschädigt. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise zur Identität der Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .