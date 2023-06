Mannheim – Zweite Skatenight am 28. Juni

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Spaß auf Rollen. Zweite Skatenight Mannheim

Am 28. Juni startet – zum zweiten Mal in diesem Jahr – die Skatenight Mannheim. Wie immer um 19:30 und in zwei Runden. Start und Ziel ist seit diesem Jahr das MVV Hochhaus am Neckar.

Kommenden Mittwoch Abend treffen sie sich wieder. Inlineskater jeden Alters, mit großen und mit kleinen Rollen, um gemeinsam am Abend über die Straßen Mannheims zu rollen. Die Skatenight in Mannheim hat viel Tradition, die bis in die 1990er Jahre zurück reicht. Gleich geblieben ist seit dem, dass die Skater mit viel Spaß und immer einer Brise Fahrtwind im Gesicht über die Straßen rollen, begleitet von Musik. Die Autos müssen kurz warten.

Dank der Unterstützung der MVV ist der Start in diesem Jahr nicht mehr am Wasserturm, sondern am MVV Hochhaus. Mit Straßenbahnen und auf Skates sehr gut zu erreichen und ausgestattet mit besseren Parkmöglichkeiten im Parkhaus gleich nebenan.

Die Parktour-Vintage Strecke führt im etwas längeren ersten Teil zunächst am Luisenpark entlang und dann über Neuostheim nach Neuhermsheim; über Fahrlach geht es dann wieder in die Oststadt und über den Neckar zur Pause im Skatestadion der Rhein-Neckar Skater (An der Radrennbahn 16, Nähe Haltestelle Hochuferstraße). Dort können alle, denen 19:30 zu früh ist gegen 21:00 Uhr gern dazu kommen. Oder nach der ersten Runde nach Hause rollen. In der zweiten Runde geht es dann am Herzogenriedpark entlang über den Neuen Meßplatz Richtung Jungbuschbrücke wieder zurück zum MVV Hochhaus. Rückkehr ist gegen 21:45 Uhr.

Teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren kann. Auch wenn viele mit dabei sind – eng wird es selten. Denn jeder fährt sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen gern mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten.

Eine Woche später, am 5. Juli, findet die Skatenight in Ludwigshafen statt. Diese startet ebenfalls um 19:30 und am Hauptbahnhof in Ludwigshafen.

Die Termine der Skatenight finden sich auf der Homepage (www.skatenight-mannheim.de) oder auf Facebook. Für die Saison ist nur noch ein weiterer Termin geplant, eine Fahrt über das BUGA- Gelände in Spinelli am 12. Juli.

Weitere Informationen auch unter:

www.rhein-neckar-skater.de/skatenights

Quelle: Rhein-Neckar Skater e.V.