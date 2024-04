Ludwigshafen – mrn-news.de: Moderne Technologien – zwischen Chance und Gefahr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Moderne Technologien haben bereits Ausmaße angenommen, die vor wenigen Jahren noch unrealistisch erschienen. Sie bieten dadurch immer mehr Chancen, aber ebenso erhebliche Risiken und Gefahren. Die eigene Sicherheit sollte daher deutlich stärker im Vordergrund stehen. Gerade diese wird aufgrund scheinbarer Vorteile jedoch oftmals vernachlässigt.

Science-Fiction wird zur Realität – mit allen Gefahren

ExpressVPN beschreibt im Detail und in aller Deutlichkeit, welche scheinbar kreativen Hirngespinste aus der Welt der Science-Fiction bereits zur Realität geworden sind. Die Übersicht ist ebenso erstaunlich wie erschreckend. Von der Video-Telefonie bis hin zum 3-D-Druck und Künstlicher Intelligenz (KI) haben sich zahlreiche Technologien in den Alltag eingeschlichen, die vor Jahrzehnten vorhergesagt wurden und wie fantastische Spinnereien erschienen. Selbstfahrende Autos, Uhren, die die Körperfunktionen überwachen und sprachgesteuerte Geräte lassen unser Leben bei genauerer Betrachtung und einem objektiven Vergleich immer mehr wie das Set von Star Trek erscheinen. Von Smart Homes ganz zu schweigen. Der Rausch des Neuen, stetige Weiterentwicklungen und der schnelle Fortschritt sorgen häufig dafür, dass bei Anschaffung und Nutzung nicht oder zu wenig kritisch hinterfragt wird. Denn die moderne Technik und die Technologien bringen bei Weitem nicht nur sinnvolle Vorteile mit sich.

Zu den Nachteilen gehören Sicherheitsrisiken, die einen immer ausgefeilteren Schutz erfordern. Sei es bei der Kommunikation auf Reisen, dem bloßen Öffnen einer Webseite oder einer E-Mail: Gefahren können überall lauern. Hinzu kommen die deutlichen Nachteile, die vielen bekannt sind und doch oftmals erst dann ernst genommen werden, wenn bereits Probleme entstanden sind. Dabei ist gerade das kritische Betrachten der Notwendigkeit und Anfälligkeit ein entscheidender Aspekt für die eigene Sicherheit. Wer beispielsweise die Vorzüge und Nachteile eines Smart Homes auflistet, bemerkt schnell, dass sich die Ausgaben und der fortlaufende Aufwand in keinster Weise für die tatsächliche Arbeitserleichterung lohnen. Wer durch KI erstellte Texte betrachtet, bemerkt dabei erhebliche Einschränkungen im Vergleich zu menschlichen Autoren. Das sorgsame Abwägen bei Nutzung oder Anschaffung verhindert einerseits, unnötig Geld und Zeit zu investieren. Andererseits trägt es zum Erhalt des Schutzes bei.

Cyber-Kriminalität nimmt zu – Schutz muss steigen

Die Cyber-Kriminalität steigt stetig. Durch das fortlaufende Erfassen von Daten und die private sowie berufliche Verwendung von Online-Diensten bieten sich unzählige Angriffspunkte. Viele davon bestehen lange Zeit unbemerkt. Kommt es zu einem Angriff oder einem Missbrauch der Daten, können sich daraus mehrere Probleme ergeben. Die Lösung nimmt oftmals lange Zeit in Anspruch. Besser ist es, die Freigabe der Daten so weit wie möglich einzuschränken und den eigenen Datenschutz ernst zu nehmen. Aufgrund der ständigen Veränderungen und Weiterentwicklungen sind dafür immer wieder andere Vorgehensweisen erforderlich.

Auf dem Laufenden zu bleiben gestaltet sich dementsprechend schwierig. Das gilt in erster Linie dann, wenn der Wissenszuwachs in großen zeitlichen Abständen erfolgt. Wer sich hingegen regelmäßig auf den neuesten Stand bringt und darauf ausgelegte Angebote nutzt, hat einen erheblichen Vorteil. Das gilt nicht nur für die Cyber-Sicherheit von Senioren. Diese gelten zwar häufig als bevorzugte Opfer, sind jedoch bei Weitem nicht die einzigen.

Anti-Virus-Software, VPNs und ein insgesamt kritischer Umgang mit Technik und Technologien trägt dazu bei, das Risiko für Datenmissbrauch und unnötige Ausgaben zu senken und den dringend nötigen Schutz zu erhöhen. Hinweise und Tipps von offiziellen Stellen sind eine praktische Hilfe dabei. Die Eigeninitiative ist dennoch das entscheidende Kriterium.