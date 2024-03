Landau – Jugendschutz in Landau: Kontrollen bei Gaststätten zeigen Wirkung – Weiterhin viele Verstöße beim Verkauf von Alkohol in Supermärkten – Stadtjugendpfleger appelliert: „Auch im Festjahr Vorbild sein für Jugendliche“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ordnungsamt der Stadt Landau hat in den zurückliegenden Wochen wieder

verstärkt die Einhaltung des Jugendschutzes im Stadtgebiet kontrolliert. Teils

gemeinsam mit Mitarbeitenden des Jugendamts und der Polizei erfolgten rund 250

gezielte Kontrollen etwa im Umfeld von Schulen, in der Fußgängerzone, in Parks,

an den Bahnhöfen und in Gaststätten sowie Testkäufe. Die Bilanz der

Jugendschutzkontrollen fällt durchwachsen aus.

„Mit unter anderem 50 Prozent Verstößen bei den Testkäufen ist das erneut kein

wirklich gutes Ergebnis“, berichtet Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer, der die

Testkäufe gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des städtischen Vollzugs begleitete.

Die Ergebnisse im Überblick:

Bei rund 200 Kontrollen von Personen, die vom Aussehen her nicht unbedingt

volljährig hätten sein müssen, und rauchten bzw. Alkohol tranken, gab es 24

Verstöße. Kontrolliert wurde rund um die weiterführenden Schulen, in der

Fußgängerzone, den Parks und am Bahnhof.

Bei 20 Testkäufen in Supermärkten und anderen Geschäften kam es zu 10

Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Ordnungswidrigkeitsverfahren werden

eingeleitet.

Von 21 Gaststätten, Rauchergaststätten und Shisha-Bars hatte eine keinen bzw.

einen veralteten Aushang zum Jugendschutzgesetz.

Kontrolliert wurden außerdem Spielhallen und Wettannahmestellen.

„Erfreulich war aber, dass wir diesmal bei den Kontrollen der Gaststätten nur einen

einzigen Verstoß feststellen mussten. Das zeigt uns, dass unsere Kontrollen

wirken“, berichtet Ordnungsdezernent Lukas Hartmann weiter. Jugend- und

Ordnungsamt seien daher übereingekommen, Kontrollen und Testkäufe ohne

Vorankündigung künftig häufiger durchzuführen – auch zu anderen

Schwerpunktthemen und auch bei den Feierlichkeiten zum Stadtgeburtstag.

„Es geht uns nicht darum, die Geschäfte und Gaststätten zu „erwischen“ und an

den Pranger zu stellen, sondern vor allem um Prävention, Jugendschutz und

darum, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen“, betont Arno

Schönhöfer. Das sei gerade im Jubiläumsjahr 2024 von Bedeutung. „Wir werden in

diesem Jahr hoffentlich viel und oft gemeinsam feiern. Dabei ist es aber wichtig,

dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen nicht hinten runterfällt. Bei den

Feiern zum Stadtgeburtstag sollen alle Teilnehmenden sicher sein und dazu kann

jede und jeder etwas beitragen. Jugendschutz geht uns alle an!“ Die Vorbildfunktion

seitens der Erwachsenen sei hier besonders wichtig.

„Auch wir als Stadt Landau wollen bei den Feierlichkeiten ein besonderes

Augenmerk auf den Jugendschutz haben“, kündigt Jugenddezernentin Lena

Dürphold an. „Wir werden bei Veranstaltungen zum Stadtjubiläum darauf achten,

dass alle Ausschenkenden und Sicherheitskräfte für den Jugendschutz sensibilisiert

werden und gemeinsam mit dem Ordnungsamt auch entsprechend kontrollieren –

für eine positive und sichere Festatmosphäre, in der auch Kinder und Jugendliche

gefahrlos feiern können.“

Informationen rund ums Thema Jugendschutz erteilt Arno Schönhöfer gerne

telefonisch unter 0 63 41/13 51 70. Für interessierte Betriebe und

Gewerbetreibende können bei Bedarf auch Schulungen angeboten werden.

Bildunterschrift: Die Stadt Landau hat Testkäufe durchgeführt, um die Einhaltung

des Jugendschutzes zu überprüfen. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.