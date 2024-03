Rheinland-Pfalz – Gregory Scholz, MdL: „Bürgerinnen und Bürgern sollten ihr Petitionsrecht kennen und nutzen“

Metropolregion Rhein-Neckar – „Der von der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, Barbara Schleicher-Rothmund, vorgestellte Jahresbericht 2023 zeigt, dass unsere Demokratie von der Beteiligung der

Bürgerinnen und Bürger lebt. So haben sich mehr als 12.000 Personen unseres Landes an

einer Petition beteiligt“, so Gregory Scholz, Mitglied des Landtages und Mitglied

des Petitionsausschusses.

Scholz betont: „Diese Zahl verdeutlicht, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr

verfassungsgemäßes Recht wahrnehmen, sich mit Eingaben an die Behörden oder an die

Volksvertretung zu wenden. Und das ist auch gut so! Die Menschen müssen dieses Recht

kennen und von diesem Recht Gebrauch machen, wenn sie sich missverstanden oder

ungerecht behandelt fühlen. Die Petitionen sind für die Politik und auch für mich persönlich

ein wichtiger Indikator, um zu verstehen, was die Menschen bewegt.“

Foto: Sylviane Brauer

Quelle: Gregory Scholz, MdL