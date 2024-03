Heidelberg – Nicht nur die Tage werden länger! Sommerzeiten für Führungen und Stadtrundfahrten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberg Marketing GmbH) – Die Tage werden länger, die Hotels füllen sich mehr und mehr mit Gästen und die Plätze der Altstadt werden zum Treffpunkt der Sonnenhungrigen. Heidelberg bereitet sich auf die Hauptsaison vor: Vom 1. April bis einschließlich 31. Oktober 2024 wird die Frequenz der Stadtführungen und Stadtrundfahrten erhöht, während die Tourist Informationen ihre Öffnungszeiten erweitern.

Öffentlicher Altstadtrundgang

Der mehrfach von „GetYourGuide“ ausgezeichnete öffentliche Altstadtrundgang ist die beliebteste Tour durch Heidelberg und zeigt die Altstadt mit all ihren Facetten. Er führt vorbei an der Heiliggeistkirche, am Jesuitenviertel, zu Deutschlands ältester Universität und entlang vieler weiterer Sehenswürdigkeiten. Von April bis Oktober beginnt diese Führung täglich um 10.30 Uhr auf Deutsch, zusätzlich freitags um 18 Uhr und samstags um 14.30 Uhr (außer am 28. September 2024). Donnerstags bis samstags wird die

Führung um 10.30 Uhr auch auf Englisch angeboten. Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Treffpunkt für die Teilnehmer ist jeweils vor dem Eingang zur Tourist Information am Neckarmünzplatz. Dauer: 1,5 Stunden, Preis: 12 €, ermäßigt 10 €.

Öffentliche Stadtrundfahrt mit Schlossführung

Teilnehmer der Stadtrundfahrt mit Schlossführung genießen die schönsten Orte in Heidelberg bei einer Bustour durch verschiedene Stadtteile. Anschließend führt ein Schlossrundgang durch den Stückgarten, den Schlossinnenhof und vom Großen Fass zum Schlossaltan. Mit der Bergbahn geht es dann wieder zurück in die Altstadt. Die Stadtrundfahrt startet freitags und samstags und zusätzlich am Pfingstsonntag

um 13.30 Uhr auf Deutsch (außer am 28. September 2024). Treffpunkt für die Stadtrundfahrten ist die Info-Tafel an der Bushaltestelle am Neckarmünzplatz. Dauer: 2 Stunden, Preis: 30 €, ermäßigt 27 €, mit HeidelbergCARD 28 €. Das Schlossticket für den Eintritt ins Schloss und die Bergbahnfahrt ist im Preis enthalten.

Öffentliche Universitätsführung

Im Zeitraum vom 6. April bis 26. Oktober 2024 (außer am 28. September 2024) lernen die Teilnehmer an der Universitätsführung jeden Samstag ab 11 Uhr alles über die reichhaltige studentische Kultur in Heidelberg kennen. Mit dabei sind die Alte Aula als Schmuckstück der ältesten Universität Deutschlands und die Universitätsbibliothek, Heimat der weltberühmten mittelalterlichen Liedersammlung „Codex Manesse“. Besonders beliebt ist der Besuch des Studentenkarzers in der Augustinergasse: In dem historischen Studentengefängnis wurden von 1778 bis 1914 die Mitglieder der Universität für “Kavaliersdelikte“ bestraft. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen, die maximale Gruppengröße 20 Personen. Treffpunkt für die Teilnehmer ist vor dem Eingang zur Tourist Information am Neckarmünzplatz. Dauer: 1,5 – 2 Stunden, Preis: 17 €, ermäßigt 15 €. Im Preis ist der Eintritt in die Alte Aula und den Studentenkarzer enthalten.

Cabriobus Sightseeing Tour

Eine Fahrt im Cabriobus ist eine entspannte und komfortable Möglichkeit, die Neckarstadt zu erkunden. Die Tour ist nicht nur bei Sonnenschein ein Erlebnis, denn durch das Glasdach macht die Fahrt mit Blick auf die Heidelberger Sehenswürdigkeiten selbst bei Regen großen Spaß. Per Kopfhörer gibt es dabei viele interessante Informationen in zahlreichen Sprachen (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Russisch, Spanisch). Die Rundfahrt mit dem Cabriobus startet täglich (außer am 28. September 2024) zwischen 10 und 17 Uhr jeweils zur halben und vollen Stunde an der Infotafel (Bushaltestelle) am Karlsplatz. Dauer: circa 40 Minuten, Preis: 13 €, ermäßigt 8 € (Kinder) bzw. 12 €, mit HeidelbergCARD 12 €, Kinder unter 6 Jahren fahren kostenfrei.

Sonstige öffentlichen Touren

Außer Altstadtführung, Stadtrundfahrt, Universitätsführung und Cabriobus Sightseeing Tour hat

Heidelberg Marketing viele weitere außergewöhnliche öffentliche Touren im Angebot, bspw. die beliebten

Segway-touren oder die kulinarische Führung „Köstliches Heidelberg“.

Öffnungszeiten der Tourist Informationen

Vom 1. April bis 31. Oktober 2024 gelten folgende Öffnungszeiten für die Tourist Informationen:

Tourist Information am Hauptbahnhof

Montags bis samstags: 10 – 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 10 – 15 Uhr

Tourist Information am Neckarmünzplatz

Montags bis donnerstags und samstags 9.30 – 17 Uhr, freitags 9.30 – 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 10 – 15 Uhr

Tourist Information im Rathaus

Montags bis freitags 8 – 17 Uhr, samstags und an Sonn- und Feiertagen geschlossen

Tickets für die Stadtführungen sind in den Tourist Informationen erhältlich, Telefon 06221 58-44444, E-Mail: touristinfo@heidelbergmarketing.de. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine telefonische Reservierung oder eine Buchung

über die Website von Heidelberg Marketing. Vorbestellungen sind über das Buchungsbüro der Heidelberg Marketing GmbH möglich: Telefon 06221 58-402-23/-25, E-Mail: guide@heidelbergmarketing.de und online www.heidelberg-marketing.de/heidelberg/offer.

Weitere Informationen zu den Stadtführungen und den erweiterten Öffnungszeiten der Tourist Informationen unter www.heidelberg-marketing.de.

Über die Heidelberg Marketing GmbH

Die Heidelberg Marketing GmbH ist eine 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Stadt Heidelberg. Die Kernaufgabe der Heidelberg Marketing GmbH ist es, die Stadt Heidelberg national und international zu vermarkten und als globale Marke auf ausgesuchten Feldern klar zu positionieren. Zentrale Bereiche sind Tourismus und Kongresse ebenso wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Events und Einzelhandel. Darüber hinaus betreibt Heidelberg Marketing die Tourist Informationen und ist als Veranstalter sämtlicher Großevents wie Weihnachtsmarkt, Heidelberger Herbst, Heidelberger Weindorf und die Schlossbeleuchtungen etc. tätig.