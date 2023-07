Lese- und Vorlesesommer in der Stadtbücherei Frankenthal – Leseförderaktionen starten – Kreativ-Workshops in den Ferien

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Lese- und Vorlesesommer starten am Dienstag, 11. Juli zwei Leseförderaktionen in der Stadtbücherei. Beide Aktionen laufen bis Samstag, 9. September. Begleitend finden für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren in den Sommerferien Kreativ-Workshops statt.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Vorlese-Sommer für Kita-Kinder

Der erste Schritt zum Lesen – lass dir vorlesen. Für die Teilnahme brauchen die Kita-Kinder im Vorlesealter oder die Eltern einen Büchereiausweis, mit dem sie sich für den Vorlese-Sommer anmelden und einen Clubausweis ausstellen lassen können.

Die Anmeldekarten gibt es in der Stadtbücherei oder online unter www.lesesommer.de. Im Clubausweis wird das Buch und die Vorleserin oder der Vorleser eingetragen, dafür bekommt man an der Infotheke der Kinderbücherei einen Stempel. Bei mindestens drei vorgelesenen Büchern und einem gemalten Bild zum Lieblingsbuch gibt es eine Urkunde. Pro Kind nimmt ein Clubausweis an der landesweiten Verlosung teil, bei der es unter anderem ein Kinderfahrrad, ein LEGO-Set, eine Toniebox oder Tonie-Figuren zu gewinnen gibt.

Zum Auftakt bietet die Stadtbücherei „Bewegungsgeschichte für Kinder ab drei Jahren mit Eltern“ an. Treffpunkt ist Montag, 10. Juli, 16 Uhr, auf der Wiese in der Willy-Brandt-Anlage, Carl-Theodor-Straße in Frankenthal. Die Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Voranmeldung.

Lesesommer für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren

Der Lesesommer richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren. Alle, die sich mit ihrem Büchereiausweis zum Lesesommer anmelden, können exklusiv und kostenlos aus einem großen Angebot aktueller und spannender Bücher auswählen, die nur für Lesesommer-Clubmitglieder reserviert sind. So lassen sich wunderbar exotische Länder bereisen und unerforschte Welten entdecken, egal wie und wo man seine Ferien verbringt.

Anmeldekarten gibt es ab Dienstag, 11. Juli in der Stadtbücherei oder online unter www.lesesommer.de. Der Einstieg ist jederzeit bis zum Ende der Leseaktion möglich. Ziel ist es, mindestens drei Lesesommer-Bücher über die Ferien zu lesen und den Inhalt wiederzugeben. Dafür kann man aus mehreren Möglichkeiten wählen.

Die Abgabe der Buchtipp- und Buchcheck-Vorlagen sind während der Öffnungszeiten am Infotisch der Kinderbücherei möglich. Für jedes gelesene Buch erhält man einen Stempel in seiner Clubkarte. Wer an der landesweiten Verlosung teilnehmen möchte, kann für jedes Buch eine Bewertungskarte abgeben. Je mehr Bücher man gelesen hat, desto mehr Lose sind im Topf. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Europa-Park-Gutschein, eine Nintendo Switch und einen City Scooter.

Die Clubkarten müssen am Ende des Lesesommers abgegeben werden. Alle Kinder, die erfolgreich teilgenommen, also mindestens drei Bücher gelesen haben, bekommen eine Urkunde. Außerdem sind sie am Mittwoch, 18. Oktober um 15 Uhr oder am Donnerstag, 26. Oktober um 17 Uhr in die LUX Kinos Frankenthal, August-Bebel-Str. 7-9 in Frankenthal eingeladen. Eintrittskarten können ab Dienstag, 19. September bei Abgabe der Clubkarten in der Stadtbücherei abgeholt werden. Geschwister und Eltern können für 7 Euro vor Ort eine Karte für die Vorstellung kaufen. Die Preise der Stadtbücherei Frankenthal und die Urkunden werden ebenfalls ab Dienstag, 19. September ausgegeben.

Kreativ-Workshops

Um den Lesesommer noch lebendiger zu gestalten, finden jeweils montags vormittags, von 10 bis 13 oder 10 bis 14 Uhr kostenfreie Lesesommer Kreativ-Workshops für Kinder ab sechs und acht Jahren statt. Um Anmeldung wird gebeten.

Am 24. Juli von gestalten Kinder Plakate, Dekorationen und eine Medienausstellung für das Schaufenster der Stadtbücherei. Am 31. Juli heißt es „Spiel ab!“, wenn die aktuelle Lesesommer-Lieblingsgeschichte in einem Brettspiel umgesetzt wird. Am 7. August werden aus Legosteinen Buch-Schauplätze nachgebaut. Am 14. August entstehen mit Stift, Papier und Tablet eigene knallige Comics. Am 21. August können Kinder mit Tablet und Mikrofon eigene Podcast-Folgen aufnehmen. Am 28. August heißt es „Zauber dich ins Buch“ – mit Hilfe von Tablet, Kamera und Greenscreen.

Auch Jugendliche ab 12 Jahren kommen im Lesesommer voll auf ihre Kosten: Sie können nicht nur aus zahlreichen Neuerscheinungen exklusiv auswählen, an drei Workshop-Terminen zeigen Lisa Jäger und Dorle Voigt coole Tipps und Tricks für einen eigenen #Bookstagram-Beitrag mit dem #mustread-Lieblingsbuch, der dann auch auf dem Instagram-Account der Stadtbücherei veröffentlicht werden kann. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung. Die Termine – jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr: Am 4. August geht es um Bücher aus dem Bereich Fantasy, am 18. August um Liebesgeschichten, am 1. September wird es mit Krimis und Thrillern spannend.

Mit der Teilnahme an den Lesesommer Kreativ-Workshops können die Kinder und Jugendlichen Stempel zu ihren gelesenen Lesesommer-Büchern für ihre Clubkarte erwerben.

Alle Informationen rund um den Lesesommer Rheinland-Pfalz finden Interessierte unter www.lesesommer.de. Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Frankenthal persönlich in der Welschgasse 11 zu den aktuellen Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr), telefonisch unter 06233 89630 oder per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de zur Verfügung.