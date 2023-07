Sinsheim – Einbruch in ein Einfamilienhaus – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 17:10 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße “In der Kappisau” und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nachdem die Täterschaft über das Garagentor kletterte und somit auf das Grundstück gelangte, schoben diese im weiteren Verlauf einen geschlossenen Fensterrolladen nach oben, hebelten mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam das Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses. Anschließend flüchteten die Unbekannten über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte unter der Hinzuziehung der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im näheren Umfeld um den Tatort gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 zu melden.

