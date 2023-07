„Public meets Start-up Culture”: Mannheim richtet Start-up BW Night 2023 am 13. Juli aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheim ist schon seit vielen Jahren Gründungs-Hotspot. Existenzgründerinnen und -gründer profitieren von der attraktiven Gründungsinfrastruktur mit umfangreichen Beratungs-, Qualifizierungs- und Fördermöglichkeiten. So liegt es nahe, dass Mannheim Gastgeberin eines landesweiten Gründungsevents wird: Am 13. Juli 2023 richten Start-up BW, die Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim und NEXT MANNHEIM unter dem Motto „Public meets Start-up Culture” die zweite Ausgabe der Start-up BW Night aus. Sie bietet die einmalige Möglichkeit, die vielfältige Start-up Szene im Ökosystem Rhein-Neckar und aus Baden-Württemberg mit ihren Innovationen und jungen Unternehmen direkt vor Ort kennen zu lernen. Das Publikum erwartet exklusives Know-how aus der Start-up-Szene und die Möglichkeit zur Vernetzung mit landesweiten Partnern aus dem Startup-Ökosystem. Die Veranstaltung wendet sich an Gründungsinteressierte und Unternehmen ebenso wie an die interessierte Öffentlichkeit. Für coole Live-Musik zum Event sorgt die Mannheimer Musikszene. Für Essen und Trinken steht die lokale Gastronomie im Jungbusch bereit. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus: „Die Start-up BW Night bietet allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, die Vielfalt und Innovationskraft der baden-württembergischen Start-up-Szene hautnah zu erleben. Dieses Event stärkt nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Start-ups, regionalem Ökosystem, Investoren und etablierten Unternehmen, sondern auch unseren Ruf als führender Standort für zukunftsweisende Unternehmensgründungen. Ich freue mich sehr, dass die diesjährige Start-up BW Night in Mannheim stattfindet, denn das diversifizierte Angebot an Gründungs- und Start-up-Unterstützung in der Region Rhein-Neckar nimmt eine herausragende Rolle in Baden-Württemberg ein und zählt landesweit zu unserer absoluten Spitze.”

„Wir freuen uns als Stadt, die eine außerordentliche Start-up-Szene in den letzten Jahren entwickeln konnte, Gastgeber der Start-up BW Night sein zu dürfen. Von disruptiven Technologien bis hin zu nachhaltigen Lösungen, bieten Start-ups aus Baden-Württemberg einen beeindruckenden Einblick in die Zukunft. Im Rahmen der Start-up BW Night in Mannheim können sich Bürgerinnen und Bürger, Partnerinnen und Partner aus den landesweiten Netzwerken sowie alle Gründungsinteressierte austauschen und mehr über dynamische Start-up Kultur in der Region erfahren”, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch erklärt: „Die Start-up BW Night ist eine einzigartige Gelegenheit, um das beeindruckende Potenzial unserer innovativen Start-ups hier in Mannheim und aus ganz Baden-Württemberg kennenzulernen. Diese Veranstaltung ist ein lebendiges Schaufenster für Gründerinnen und Gründer, die mit ihren visionären Ideen die Wirtschaft vorantreiben.”

Start-up-Szene der Region und des Landes präsentiert sich bei Open-air Event

Eine eigens für die Start-up BW Night kreierte Open-air Eventmeile entlang der Hafenpromenade im Jungbusch mit einer großen Mainstage am Musikpark sowie der Pitchingstage zwischen C-Hub und dem Port25 verbindet das hochkarätige Programm mit der Information Zone und dem Start-up Market für den individuellen Austausch.

– Pitching Stage / 14 Uhr bis 19.40 Uhr

Zu den Highlights der Veranstaltung zählen die Landesfinalrunden des Start-up BW Elevator Pitch und der Start-up BW Young Talents, bei denen 18 Gründerinnen und Gründer bzw. 12 Schülerteams aus ganz Baden-Württemberg ihre Geschäftsideen auf der Pitching Stage zwischen C-Hub und Port25 präsentieren und um den Landessieg pitchen.

– Mainstage / 16 Uhr bis 22 Uhr

Auf der Mainstage am Musikpark stellen Mannheimer Start-ups aus den Bereichen Medizintechnologie, Green Tech, Female Entrepreneurship und Künstliche Intelligenz ihre Geschäftsideen vor. Im Rahmen des internationalen Netzwerks „4 Motoren der Wirtschaft” geben drei Start-ups aus den Regionen Katalonien (Spanien), Lombardei (Italien) und Auvergne Rhone-Alpes (Frankreich) Einblicke in ihre Businessaktivitäten.

Höhepunkte des Abends auf der Mainstage sind die Siegerehrung der Start-up BW Young Talents (18.15 Uhr) und die Start-up BW Elevator Pitch Awards (21 Uhr)

– Start-up Market

Auf dem Start-up Market präsentieren über 30 Gründerinnen und Gründer aus ganz Baden-Württemberg ihre innovativen Ideen, Produkte und Entwicklungen.

– Information Zone

Die Information Zone bietet Gelegenheit, im Austausch mit Expertinnen und Experten aus den Acceleratoren und Ökosystemen Fragen rund um das Thema Gründen zu stellen. Hier präsentiert sich das Mannheimer Start-up-Ökosystem mit seinen landesweiten Partnern und informiert u.a. über die zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten und -angebote wie beispielsweise die Acceleratoren-Programme oder die EXI Gutscheine für eine kostenfreie Vorgründungsberatung.

Auch die Landesimagekampagne „The Länd” ist mit einem gelb-schwarzen Pop-up Schiffscontainer und Fanartikelverkauf vor der Popakademie Baden-Württemberg vertreten.

Landeskampagne Start-up BW: Einblicke in die Start-up- und Gründungsszene

Ziel der Start-up BW Night ist es, Menschen mit Interesse an einer beruflichen Selbständigkeit, Gründerinnen und Gründer, Start-ups, junge und etablierte Unternehmen sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgeber zusammen zu bringen. Sie bietet spannende Einblicke in die regionale und landesweite Start-up- und Gründungsszene und hochwertigen Input aus der Praxis, Beratung, Networking, Austausch, Diskussionen und Matchmaking.

Das Veranstaltungsformat „Start-up BW Night” wurde ins Leben gerufen von Start-up BW, der Landeskampagne für Gründungsinteressierte, die das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg initiiert hat, und in Kooperation mit vielen gründungsrelevanten Partnern aus dem Land umsetzt. Die Premiere der Start-up Night fand 2022 in Stuttgart statt. Die Start-up BW Night 2023 in Mannheim wird organisiert von der Wirtschaftsförderung Mannheim, NEXT MANNHEIM und Start-up BW.

Startup-Ökosystem Mannheim

Die Stadt Mannheim unterstützt seit über zwanzig Jahren Gründerinnen und Gründer sowie innovative Start-ups und zählt zu den Spitzenreitern, was die Anzahl der Neugründungen in Baden-Württemberg betrifft. Mit Unterstützung des Landes, der EU und des Gemeinderates investierte Mannheim zielgruppenorientiert in den Ausbau der lokalen Gründungsinfrastruktur. Dazu zählen acht Gründungszentren und zahlreiche Beratungs- und Qualifizierungsprogramme unter dem Label NEXT MANNHEIM, eigene Finanzierungsprogramme, die Vermittlung regionaler und internationaler Kontakte und die Verleihung des MEXI als bedeutendster regionaler Existenzgründungspreis in Deutschland. Dem aktuellen Thema Nachhaltigkeit widmen sich die beiden Kompetenzfelder „Social Economy” rund um soziale Innovationen, die gesellschaftliche Ziele mit marktwirtschaftlichem Handeln verknüpfen, sowie „Green Technology” mit dem Netzwerk- Auf-und Ausbau sowie dem Innovationszentrum Green Tech, das bis 2026 in Mannheim entstehen wird.

Gründungsvorhaben aus den Bereichen Social Economy und Green Innovation können kostenfreie Vorgründungsberatungen von bis zu 9 Stunden über einen EXI-Gutschein erhalten: www.exi-gutschein-mannheim.de; https://www.greenhouse-bw.de/

Das Programm der Start-up BW Night 2023 finden Interessierte unter https://night.startupbw.de/ oder als pdf anbei.