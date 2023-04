Unterstützung und Workshops für engagierte Jugendliche und junge Erwachsene – Treffen am 10. Mai im Haus der Jugend Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Haus der Jugend in der Römerstraße 87 findet am Mittwoch, 10. Mai 2023, von 17 bis 20 Uhr ein Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene statt, die sich bereits aktiv engagieren – zum Beispiel im Jugendgemeinderat, der Schülermitverantwortung (SMV), einer Initiative – oder dies gerne zukünftig tun möchten. Das Treffen wird von der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Stadtjugendring Heidelberg e.V. und dem Youth Think Tank veranstaltet.

Das Treffen bietet eine Plattform für Erfahrungsaustausch, gemeinsame Weiterentwicklung neuer Ideen sowie Hilfestellung bei Problemen, vor denen Jugendliche bei der Mitarbeit und Umsetzung ihrer eigenen Projekte stehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet Infos über Projekte und Unterstützung sowie mehrere Workshops, zum Beispiel zu: „Wo und wie gibt‘s Geld für dein Projekt?“, „Gute und sichere Party veranstalten – wie geht das?“ und „Von der Idee zum Projekt“. Pizza und Getränke werden kostenlos gestellt.

Wenn Bedarf an Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderung besteht, melden sich Personen bitte per E-Mail an buergerbeteiligung@heidelberg.de. Gerne klärt die Verwaltung ab, wie eine Teilnahme ermöglicht werden kann. Informationen zum Veranstaltungsort sind im Internet zu finden unter www.heidelberg.huerdenlos.de.

Um eine Anmeldung wird gebeten online unter www.heyheidelberg.de.

Hintergrund: Kinder- und Jugendbeteiligung in Heidelberg

Heidelberg ist die jüngste Stadt Deutschlands. Nicht nur deshalb sind die Ideen und Meinungen der jungen Heidelbergerinnen und Heidelberger wichtig. Für Kinder und Jugendliche gibt es verschiedene Möglichkeiten mitzusprechen, mitzuentscheiden und mitzugestalten. Kinder- und Jugendliche sind Experten, wenn es um ihre eigenen Belange geht und stecken voller Ideen. Diese Kreativität zu nutzen, um Angebote besser an deren Interessen und Bedürfnisse auszurichten und gleichzeitig Demokratie und Teilhabe in der Praxis zu erlernen, ist ein wichtiger Bestandteil der Kinder- und Jugendbeteiligung.

Ergänzend: Mehr Infos gibt es auf der Internetseite der Kinder- und Jugendbeteiligung unter www.heyheidelberg.de. Mehr zum Thema Bürgerbeteiligung bei der Stadt Heidelberg ist zu finden unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung.