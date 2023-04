Heidelberg-Südstadt: Kostenloser Flohmarkt für Jung und Alt am 13. Mai ab 11 Uhr -Jetzt anmelden! -Anmeldefrist bis 1. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Heidelberger Südstadt findet am Samstag, 13. Mai 2023, ab 11 Uhr zum fünften Mal der Tag der Städtebauförderung mit dem Thema „ZusammenHALT – nächste Station Südstadt“ statt.

Zu diesem Anlass veranstaltet die Stadt im Rahmen eines facettenreichen Aktionstages eine kostenlose Tauschbörse für Jung und Alt auf dem Paradeplatz – perfekt für alle frisch Zugezogenen, die noch das gewisse Etwas für ihr neues Zuhause suchen, oder für alle, die Lust auf frischen Wind in ihrem Kleiderschrank haben. Angeboten werden dürfen: Textilien, Spielsachen, Bücher, Dekoartikel, Küchenutensilien und Gartengeräte.

Anmeldungen erfolgen bitte bis 1. Mai 2023 per E-Mail an events@heidelberg-marketing.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei der Anmeldung müssen lediglich die Kontaktdaten mitgeteilt werden sowie der Zeitraum, in dem man mit einem Stand teilnehmen möchte. Die Standplätze werden durch den Flohmarkt-Betreuer vergeben.

Weitere Infos zum Aktionstag „ZusammenHALT – nächste Station Südstadt“

Geboten wird unter anderem ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und verschiedenen Aktionsspielen sowie ein breitgefächertes Kulturprogramm auf dem Marlene-Dietrich-Platz. Das Programm ist im Internet unter www.heidelberg.de/städtebautag abrufbar.