Landau: Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar 2024: Bei welchen Projekten soll dieses Jahr mit angepackt werden? – Erstmals längerer Aktionszeitraum von 21. bis 30. September

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – #wirschaffennochmehr: Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar

wird 2024 zu den Freiwilligentagen. Ganze zehn Tage lang, vom 21. bis zum 30.

September, wird in diesem Jahr mitangepackt. Organisationen, Unternehmen,

Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregion können ab sofort

Projekte, die mit Hilfe von Freiwilligen in diesem Zeitraum umgesetzt werden

sollen, auf der Internetseite www.wir-schaffen-was.de anmelden und sich auf

die Suche nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer machen.

„Die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar sind eine gute

Gelegenheit für Vereine und Einrichtungen in unserer Stadt, um

Herzenswünsche mit vereinter Kraft und vielen helfenden Händen in die Tat

umzusetzen“, unterstreicht Oberbürgermeister Dominik Geißler und ruft die

Landauerinnen und Landauer dazu auf, jetzt ihre Projekte einzureichen oder sich

später als freiwillige Helferinnen und Helfer zu melden.

„Egal, ob Verschönerungsaktionen in Kitas oder Schulen, Putzaktionen auf

Vereinsgeländen, Baumpflanzungen, die Anlage von Hochbeeten,

Computerkurse für Seniorinnen und Senioren, Ausflüge für Menschen mit

Behinderungen, Begegnungsprojekte für Migrantinnen und Migranten oder

Kulturworkshops – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, freut sich

Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler auf viele Projekte in der Engagierten

Stadt Landau. „Dabei bietet sich eine gute Gelegenheit, die eigene Arbeit in der

Öffentlichkeit zu präsentieren und langfristig neue Unterstützerinnen und

Unterstützer zu gewinnen.“

Zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform für den Freiwilligentag ist die

Webseite www.wir-schaffen-was.de. Dort können Aktionen in verschiedenen

Kategorien eingetragen und verwaltet werden. Die Projektanbieterinnen und

Projektanbieter finden außerdem Tipps für die Planung und Durchführung

sowie kostenfreie Materialien, mit denen sie vor Ort auf den Freiwilligentag und

ihre geplante Aktion hinweisen können. Und das eigene Vorhaben dort schnell

einzutragen lohnt sich: Denn unter allen Handwerksprojekten, die bis zum 30.

Juni eingereicht werden, verlost das Baumarkt-Unternehmen Hornbach 200

Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 Euro.

Alle generellen Fragen rund um den Freiwilligentag beantwortet das

Organisationsteam des Aktionstags telefonisch unter 0 62 1/17 70 84 44 sowie

per Mail an freiwilligentag@m-r-n-com. In Landau steht Ehrenamtsbeauftragte

Angelika Kemmler per Mail an angelika.kemmler@landau.de zur Verfügung.

Zum Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar:

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar möchte Ehrenamt in der

Region sichtbar machen, es stärken und es noch besser vernetzen. Unter dem

Motto „Wir schaffen was“ wird er seit 2008 alle zwei Jahre am dritten Samstag

im September durchgeführt. Er ist eingebettet in die bundesweite Woche des

bürgerschaftlichen Engagements und war im Jahr 2022 mit über 5.000

Teilnehmenden in 300 Projekten und 65 Städten und Gemeinden die bundesweit

größte Veranstaltung dieser Art. In Landau nahmen rund 200 Ehrenamtliche an

10 Projekten teil.

Bildunterschrift: 2022 waren in Landau rund 200 Ehrenamtliche beim

Freiwilligentag im Einsatz. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.