Heppenheim – Sprechtag zu Beratungsförderung und Zuschüssen

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Wirtschaftsförderung Bergstraße) – Wirtschaftsförderung Bergstraße und RKW Hessen GmbH bieten am 16. April 2024 einen Sprechtag zu Beratungsförderungsprogrammen an / Individuelle Lösungen in allen Fragen der praktischen Führung von Unternehmen und Existenzgründungen, die vor neuen Aufgaben stehen Sie möchten ein Unternehmen gründen oder übernehmen und benötigen Unterstützung bei der Businessplanung oder Sie suchen nach Lösungen wie Sie die Digitalisierung, nachhaltiges Wirtschaften oder die Fachkräftesicherung in Ihrem bestehenden Unternehmen vorantreiben? Für diese und viele weitere Themen bietet der Sprechtag der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) in Kooperation mit der RKW Hessen GmbH passgenaue Lösungen auf individuelle Fragen zur Existenzgründung, Unternehmensnachfolge oder Unternehmensführung. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 16. April 2024 statt. Die Beratungen führen Armin Domesle, Teamleiter Beratung Kelsterbach bei der RKW Hessen GmbH, und Marco Kreuzer, Leiter Unternehmens- und Gründungsservice bei der WFB, durch.

Die angebotenen Beratungsthemen und Fördermöglichkeiten sind vielfältig: Die Bandbreite der RKW Hessen GmbH reicht von der geförderten Existenzgründung bis hin zur Begleitung einer Unternehmensnachfolge. Angebote entwickeln die Expertinnen und Experten der RKW Hessen GmbH darüber hinaus für den Mittelstand unter anderem zu den Schwerpunkten Digitalisierung, nachhaltiges Wirtschaften, Fachkräftesicherung, Design sowie Energie- und Ressourceneffizienz. Seit 1. Januar 2024 gilt die neue Richtlinie des Landes Hessen zur Gründungs- und Mittelstandsförderung. Unternehmende, Start-ups und Gründungsinteressierte können nun von einem Zuschuss von 50 bis 75 Prozent profitieren.

Auch das Portfolio der WFB ist facettenreich. Themen sind beispielsweise Fördermöglichkeiten, Investitionsbera-tung, Personal oder Unternehmensnachfolge. Der Fachbereich Unternehmens- und Gründungsservice bietet unter anderem die Chance, alle Aspekte einer Existenzgründung mit einem neutralen Berater zu besprechen und das Vorhaben von Anfang an planmäßig zu gestalten. Zudem bietet der Fachbereich mit dem Projekt „Bildungscoach“ umfassende Beratung in Sachen berufliche Weiterbildung und ihrer Förderung.

Info: Die Teilnahme am Sprechtag ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Die Terminvereinbarung erfolgt über die WFB, Telefon: 06252 68929-12. Die Beratungstermine finden in den Räumen der WFB in der Wilhelmstraße 51 in Heppenheim statt, alternativ kann der Termin auch per Video erfolgen.

Die WFB veranstaltet den Sprechtag unter dem Dach der Gründungsoffensive Bergstraße, mit der die kreisweite Wirtschaftsförderung das Gründerklima in der Wirtschaftsregion Bergstraße weiter steigern will.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de. Die RKW Hessen GmbH finden Sie unter www.rkw-hessen.de.

