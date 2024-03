Kunsthandwerk öffnet Besuchern die Werkstätten für einen Blick hinter die Kulissen: Europäische Tage des Kunsthandwerks vom 5. bis 7. April

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald informiert über die Europäischen Tage des Kunsthandwerks (ETAK), die vom 5. bis 7. April 2024 in ganz Baden-Württemberg stattfinden. „Idee der Aktionstage ist es, dass Handwerkerinnen und Handwerker einen Blick hinter die Kulissen ihrer Werkstätten und Ateliers geben und zeigen, was ihre Arbeit ausmacht“, sagt Christiane Zieher, Wirtschaftsberaterin der Handwerkskammer in Mannheim.

Schon in der Vergangenheit hätten die Europäischen Tage des Kunsthandwerks in jedem Frühjahr viele kunst-, handwerks- und designinteressierte Gäste in ganz Europa angezogen. Wenn die kreativschaffenden Handwerkerinnen und Handwerker ihr Wirken zeigen, das zwischen Tradition und Innovation viele Facetten bietet, eröffne dies interessante Einblicke in sonst verborgene Welten. Die Initiative zu den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks ging 2002 vom französischen Ministerium für Handwerk aus. Inzwischen beteiligen sich mehr als 20 europäische Länder an diesem Wochenende der offenen Werkstätten.

Bei den ETAK mitmachen können Handwerksbetriebe aus den Bereichen Gestaltung, Kunst und Design, die beispielsweise Schmuck, Mode, Skulpturen, Objekte oder Möbel realisieren. Auch Betriebe aus dem Bereich Restaurierung und Musikinstrumentenbau sind angesprochen. „Jeder, der mitmacht, hat die Möglichkeit, die Öffentlichkeit für die Vielfalt und Leistungsfähigkeit von Kunsthandwerk und Design zu sensibilisieren“, sagt Christiane Zieher und fordert auch das regionale Handwerk auf, sich einzubringen. Gleichzeitig biete die Aktion auch die Möglichkeit, Netzwerke auszubauen und neue Kundengruppen zu erschließen.

Wie sich Mitmachende aus dem Handwerk beteiligen, sei ganz individuell. Von Tagen der offenen Werkstatt über Entdeckungstouren durch das Atelier bis hin zu Ausstellungen oder Vorführungen der Handwerkskunst oder von Fertigungsabläufen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Entsprechend bunt und für die Besucher vielfältig sei daher nicht nur das Bild durch die unterschiedlichen Handwerksberufe, die sich zeigen, sondern auch durch die Art, wie dies getan werde. „Manche Betriebe bieten auch Workshops an oder organisieren Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene“, sagt Christiane Zieher.

Interessierte können sich auf der Plattform www.kunsthandwerkstage.de über das gesamte Angebot in Baden-Württemberg informieren und sich ihre Tour durch die offenen Werkstätten zusammenstellen. Auf demselben Portal können Handwerksbetriebe, die sich beteiligen wollen, mit ihrem Angebot ganz einfach und unkompliziert eintragen. Die Handwerkskammer Ulm betreut das 3-Tage-Event auf Seiten der Betriebe für ganz Baden-Württemberg. Bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald steht das Team der Wirtschaftsförderung regionalen Betrieben als Ansprechpartner bei unterschiedlichsten Themen zur Verfügung, Telefon 0621 18002-158, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de.