MdB Schreider: Bundeshaushalt stärkt den sozialen Zusammenhalt in unserem Land

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider begrüßt die Finalisierung der

Bundeshaushaltsberatungen im Deutschen Bundestag: „Insgesamt werden wir nach den

parlamentarischen Beratungen im Haushalt gegenüber dem Regierungsentwurf zusätzliche 170

Millionen Euro für die soziale Infrastruktur mobilisieren. Das ist ein großer Erfolg für die

Sozialdemokratie im Bundestag. Denn wir leben in schwierigsten Zeiten, in denen es wichtig ist, dass

wir den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken.“

„In der letzten Sitzungswoche drehte sich im Bundestag viel ums Geld“, berichtet Schreider. Denn

wofür der Bund wie viel Geld ausgibt – darüber entscheidet nicht die Bundesregierung, darüber

entscheiden wir als Bundestagsabgeordnete“, stellt Schreider fest und ergänzt: „Deswegen wird der

Entwurf des Bundeshaushalts, den die Regierung vorlegt, im Bundestag immer auch noch geändert

und verbessert, bevor er vom Parlament beschlossen wird. Dazu hat jetzt die finale Sitzung des

Haushaltsausschusses stattgefunden, bei der wir wichtige Beschlüsse zu den Budgets der Ministerien

für das kommende Jahr gefasst haben“.

Die Debatte um den Klima- und Transformationsfonds dürfe, so der Wahlkreisabgeordnete des

Nahelandes, nicht davon ablenken, dass der Haushalt für 2024 viele wichtige Projekte beinhalte:

„Viele Projekte werden finanziert, die den Zusammenhalt in unserem Land fördern. So unterstützen

wir beispielsweise mit zusätzlichen 1,2 Millionen Euro Mehrgenerationenhäuser. Auch bei der

Katastrophenvorsorge legen wir drauf, das ist gerade nach den Erfahrungen des Ahrhochwassers ein

wichtiger Schritt. Dafür statten wir das Technische Hilfswerk 15 Millionen Euro mehr aus. 150

Millionen Euro mehr sind fürs Bafög vorgesehen – womit wir auch jungen Menschen aus

einkommensschwachen Familien das Studieren ermöglichen“, so Schreider.

„Auch investieren wir in die unsere Kulturlandschaft, denn wir sorgen dafür, dass junge Menschen

mit dem Kulturpass weiterhin Kultur in all ihren Facetten erleben können. Durch den Festival-Förder-

Fonds mit zusätzlichen vier Millionen Euro und den Amateurmusikfonds mit zusätzlichen 4,6

Millionen Euro wird Kultur in Deutschland in voller Breite gefördert. Erneut wird es auch

Bauprogramme in den Bereichen Kultur- und Denkmalschutz geben, die auch der Vorderpfalz

zugutekommen werden“, so Schreider. Auch die Bekämpfung des Antisemitismus ist für mich eine

Herzensangelegenheit. Deshalb freut es mich, dass die Beauftragte der Bundesregierung für

Migration, Flüchtlinge und Integration eine Millionen Euro zusätzlich für die Bekämpfung von

Antisemitismus und Rechtsextremismus erhält.“

Dabei würden in vielen bedeutenden Bereichen Kürzungen komplett zurückgenommen, betont der

Abgeordnete: „Die Bundeszentrale für politische Bildung erhält 20 Millionen Euro mehr, damit

nehmen wir die ursprünglich angedachten Kürzungen komplett zurück. Gleiches gilt für die

Freiwilligendienste und den Bundesfreiwilligendienst, bei denen wir mit zusätzlichen 80 Millionen

Euro alle Kürzungen zurückgenommen haben.“

„Persönlich freue ich mich besonders über die Möglichkeit im Jahr 2024 nun wieder drei

Berlinfahrten, sogenannte BPA-Fahrten, für die Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis

veranstalten zu können. Sie sind ein wichtiger Teil meiner politischen Arbeit, bei denen ich den

Menschen den Berliner Politikalltag näherbringen kann. Ursprünglich war geplant, dass auf Grund

von Haushaltskürzungen nur noch zwei Fahrten im Jahr 2024 angeboten werden können“, sagt

Schreider.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schreider mahnt genaues Vorgehen beim Umgang mit dem Urteil

des Bundesverfassungsgerichtes zum Klima- und Transformationsfonds an: „Dieses Urteil hat eine

gewichtige Auswirkung auf unsere Politik und bisherigen klimapolitischen Pläne. Ich bin überzeugt

davon, dass wir die unsere ambitionierten Klimaziele und die Dekarbonisierung Deutschlands trotz

dieses Urteils erreichen werden.“

Quelle: Christian Schreider

