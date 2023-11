Heidelberg – „Technology of Participation“ lernen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – “Group think”-Phänomene vermeiden und stattdessen in viele Richtungen denken – mit „Technology of Participation“-Methoden lassen sich Besprechungen und Workshops erfolgreich moderieren und dabei gute Ideen generieren. Mit dieser Methode können auch zurückhaltende Menschen eingebunden und animiert werden, ihre Ideen zu teilen. In einem vhs-Workshop am 21.11. (18.15 bis 21.15 Uhr) werden erprobte, strukturierte Methoden rund um das Brainstorming in jeder Gruppengröße behandelt.

Anmeldung sind bis 19.11. unter beruf@vhs-hd.de oder www.vhs-hd.de möglich.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg